Så toppar konstnärliga genier sin kreativitet

1957 spelar Ingmar Bergman in två av sina mest hyllade filmer, ”Smultronstället” och ”Det sjunde inseglet”, han regisserar även en tv-teaterpjäs, han hjälper till att skriva två filmmanus till andra regissörer, han är därtill konstnärlig ledare på Malmö stadsteater där han sätter upp fyra pjäser, och dessutom lärare på Malmö stadsteaters elevskola. Han är 39 år gammal, har sex barn och två ex-fruar som kräver försörjning.

– Han gör extremt mycket det året, och har några sådana år i sitt liv då han får mycket gjort, men inget år är lika produktivt som 1957, säger Jane Magnusson, som är aktuell med dokumentären ”Bergman – ett år, ett liv” om Ingmar Bergmans 1957.

– Året innan får han sitt genombrott med ”Sommarnattens leende”, som prisas i Cannes, så han tänker väl att om han misslyckas nu får han inte en liknande chans igen: han ställer sig på gaspedalen och verkar inte tacka nej till något.

Även om Bergman skulle fira många fler framgångar och genomgå flera faser de 30 följande åren så är 1957 alltså särskilt utmärkande. Det idérika tillståndet liknar den hypomani som brukar tillskrivas människor med bipolär diagnos: en flitigare arbetstakt, flyktigare associationsförmåga och förhöjd kreativitet.

Det finns artister, författare, konstnärer och regissörer som genomgår sådana perioder i karriären; faser som kan sträcka sig över flera år och album, filmer eller tavlor, där allt de gör blir högkvalitativt, originellt och framgångsrikt. Det verkar komma av sig självt, som i en naturlig rörelse.

Den svenske 1700-talsemopoeten Bengt Lidner gav upphov till begreppet ”den Lidnerska knäppen”. Den definieras som ”en plötslig höjning av en persons intellektuella förmåga”. Enligt Lidner skedde det då han var elva år gammal; han uppfattade att det fysiskt knäppte till i honom, ”en skakning från nedre delen av pannan till bakdelen av huvudet”.

Men konstnärlig kreativitet uppstår sällan ur tomma intet. Tittar man närmare på kulturskaparnas gyllene eror finns alltid ett par gemensamma punkter att hitta, förlösande faktorer. Talande nog är det ofta någonting yttre som förädlar det inre, förutsättningar som förändras. Det menar Niklas Laninge, som är psykolog och leder träningsprogram inom kreativitet.

– De som forskar på kreativitet gör det genom att antingen titta på det experimentellt – där man varierar saker i omgivningen och ser om det påverkar kreativiteten – eller på observationsbasis för vad som kännetecknar de kreativa perioderna. Studierna visar att det aldrig är en enstaka person som låg bakom en stor upptäckt eller en serie verk, utan att det alltid sker i grupp, att en producent eller ett helt band ligger bakom.

Ingmar Bergman Foto: Folke Hellberg

Tittar man på Bergmans 1957 är det mycket riktigt då han kommer i kontakt med de skådespelare som skulle bli återkommande i hans stall och filmer.

– Han säger själv att det var en fantastisk tid och han får jobba med sina favoritskådespelare. På Malmö stadsteater finns Max von Sydow och Bibi Andersson och flera andra skådisar som han börjar jobbar med inom filmen och känner sig trygg med, säger Jane Magnusson.

Just tryggheten är en viktig nyckel. Niklas Laninge berättar om en stor studie på Google där man undersökte vad som kännetecknar de som presterar bäst med att skriva kod.

– Den enda gemensamma faktorn man hittade var den psykologiska tryggheten, att man i den miljön kunde komma med galna idéer utan att de sköts ner. Det måste finnas stor tillit att våga utforska nya uttryck och våga säga nej när det inte är bra, utan att någons självkänsla skadas.

Det kan tyckas paradoxalt att trygghet är ett grundkrav för att våga sig utanför sin trygghetszon. Men ett bra exempel är hur den danska filmrörelsen Dogme 95 bröt ny mark genom att ge sig själv strikta ramar. Gruppens manifest förbjöd till exempel kulisser, rekvisita, ljudpåläggningar och kamerafilter, och därför sågs även verken som radikala.

För att kunna hitta nyskapande inslag måste man dock först behärska grunderna. Den gemensamma nämnaren som de som forskar i ämnet hittar är, enligt Laninge, att det är experter som kommer med det mest kreativa nytänkandet; ingen snubblar in på journalistiken och vinner ett Pulitzerpris, det är de med lång journalistisk erfarenhet som gör det.

– Det finns ett mönster att en expert som tar in oväntade influenser kan kombinera det konstnärliga uttrycket med unika idéer. Ju mer man behärskar inom sitt område desto lättare blir det att se de oväntade kopplingarna. Man pratar ofta om ”den svåra andra skivan”, för den första skivan utgår från ett helt liv av influenser. Sedan kan man inte ta från egna erfarenheter längre och måste söka input någon annanstans ifrån.

Flera exempel finns på detta. Inom musiken nämns ofta producenten Rick Rubin som mirakeldoktor för att återuppliva karriärer och återuppfinna artister, där Johnny Cash 2000-tal är det senaste kända exemplet. Loretta Lynn hade släppt 38 countryskivor innan hon för samarbetet med rockgitarristen Jack White vann två Grammy med skivan ”Van Lear rose” 2004.

Man kan även nämna hur Brian Eno förädlade soundet hos flera artister, där hans samarbete med David Bowie gav den musikaliske kameleonten nya skepnader. Bowie och Eno visade även hur ett fysiskt miljöombyte kan vara en viktig yttre förändring för kreativiteten: Bowie såväl som Iggy Pop spelade in sina viktigaste verk på slutet av 1970-talet när de bodde i Berlin. Bob Dylan flyttade till Woodstock och fann en ny bana med låtar som ”All along the watchtower” och ”This wheel’s on fire”.

Inom filmvärlden kan man titta på hur regissören Alejandro González Iñárritu, när han intog Hollywood, gick från svåra filmer om bristande kommunikation mellan människor till att göra nyskapande verk om amerikansk genrefilm: superhjältefilmen ”Birdman” och westernrullen ”The revenant”. Eller hur Woody Allen kvicknade till genom att lämna det New Yorkska perspektivet och göra filmer med europeiska städer i rollbesättningen, där ”Vicky Cristina Barcelona” och ”Midnatt i Paris” innebar kvalitativa toppar.

IBL Foto: Ilpo Musto/REX

En del artister har brutit den kreativa förstoppningen genom att fly inte bara sin omgivning utan även sig själva, de har omskapat sig i nya gestalter. David Bowie gick genom flera personligheter och döpte dem till Ziggy Stardust, Aladdin Sane och The Thin White Duke. Kanye West har experimenterat med sitt uttryck genom att iklä sig rollerna Jerome och Pablo.

En person som tror på tanken om den Lidnerska knäppen och kreativa kickar är Matt Johnson, sångare och låtskrivare i sitt eget popbandet The The.

– Det har hänt mig ofta när jag skrivit låtar att jag upplevt den förhöjda känslan. Det kan vara biverkningen av extrem koncentration då man träder in i ett meditativt tillstånd. Att jag mediterat två gånger om dagen i flera år har hjälpt mig glida in i det tillståndet, säger Johnson.

Men för Johnson slutade det abrupt. Efter att ha släppt flera hyllade, i dag klassiska, album fick han på grund av personliga tragedier skrivkramp och har bara skrivit en enda ny låt de senaste 17 åren, en kamp som skildras i dokumentären ”The inertia variations” från i fjol.

Så frågan är hur man bibehåller produktionstakten och verkshöjden om flödet inte längre kommer naturligt. Kan det bara ta slut, lika flyktigt som det dök upp? Niklas Laninge tror att det finns klara anledningar till att kreativiteten går i stå. Eftersom det ofta är ett samarbete är det en fråga om när man inte får ut något av varandra längre.

– När perioderna tar slut tar man inte längre ut det bästa ur varandra. Man har varit i en period och bejakat varandra att hitta idéer, spunnit vidare på dem och varit öppna. Men det är ofta en fråga om personkemi. The Beatles var till exempel riktigt trötta på varandra mot slutet.