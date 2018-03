Så tycker författarna om ljudboken: ”Intelligent litteratur kommer att vinna i längden”

Kristina Sandberg:

– Jag har hört rykten om önskemål om texter som passar sig särskilt väl just som ljudböcker, till exempel att det ska vara mer dialog. Det tycker jag så klart är problematiskt. Det är en sak om man vet att man skriver för ett visst format, att det ska bli en uppläst text eller en tv-serie. Men om det tränger ut det mer komplexa berättandet och skönlitterärt skrivande som till exempel poesi så ser jag en fara i det.

Henrik Berggren:

– Problemet är att viss litteratur fungerar dåligt som ljudbok - fackböcker, men också skönlitteratur med episkt anslag, många personer och komplicerade intriger. Men pappersboken kommer ändå att finnas kvar som ett slags nischmarknad för bland annat fackböcker. Det är inte bara tråkigt för författarna utan också ett problem för det offentliga samtalet. Det räcker inte med källkritik och faktakoll, den berättande sakprosan behövs för att vi ska kunna förstå oss själva och den tid vi lever i.

Aase Berg:

- Eftersom litteraturen styr mer och mer mot slapp konsumtion av barnlitteratur för vuxna, alltså deckare och romantik, så förvånar det mig inte att även själva formen infantiliseras. Det är vuxna som längtar tillbaka till de mysiga och harmlösa godnattsagorna. Men jag tror inte ett ögonblick att alla läsare vill bli idioter, så de förlag som ger ut intelligent litteratur kommer att vinna i längden.

Ola Larsmo: