Så vill Dua Lipa ändra popens spelplan: ”Jag vet exakt vad jag vill göra”

”You want a timeless song, I wanna change the game.” De inledande textraderna på Dua Lipas nya album ”Future nostalgia” sätter stämningen för vad hon är ute efter att göra. Förändra musikens spelplan.

Det ska ske genom kombinationer. En mix av de erfarenheter hon bär med sig, och det hon väntar på att möta.

– Jag har alltid gillat att kombinera. Det här albumet är bara ett nytt sätt för mig att visa upp det, säger Dua Lipa.

Vi hörs på telefon från hennes hemstad, London. Hon talar med lugn, eftertänksam röst. I samtalet hörs inte världens oro, men några dagar senare införs hårda restriktioner i landet i syfte att stävja spridningen av det nya coronaviruset.

Dua Lipa meddelar då själv, i en tårfylld livesändning i sociala medier, att världsturnén (inklusive spelning i Sverige) skjuts upp på obestämd tid. Samtidigt tidigareläggs släppet av ”Future nostalgia”, enligt BBC troligen för att det redan läckt på nätet.

I livesändningen berättar Dua Lipa också om sina tvivel att släppa ny musik i en tid när många människor världen över lider: ”Jag vet inte om jag gör rätt, men jag tror att det vi behöver mest av allt just nu är musik, och vi behöver glädje och försöka se ljuset.”

För miljoner av fans är det vad artistens färgstarka pop har gjort sedan hon slog igenom stort med sitt självbetitlade debutalbum för tre år sedan. Gett dem ljus, och dans.

Framgångarna har varit stora. Dua Lipas största hit ”New rules” har miljardhöga strömningstal på digitala musiktjänster: enligt en nyligen publicerad lista är hon världens sjunde mest lyssnade kvinnliga artist på Spotify. I fjol tog hon hem två Grammys, däribland för bästa nya artist.

Dua Lipa Bakgrund: Föddes i London, 1995. Bodde en period i Kosovo, men flyttade tillbaka till Storbritannien som 15-åring. Har tidigare arbetat som servitris och fotomodell, innan hon fullt ut kunde satsa på musikkarriären. Musikkarriären: Sajnade 2015 kontrakt med Warner Music Group och släppte sitt första album ”Dua Lipa” två år senare. Flera av singlarna, däribland ”New rules”, ”IDGAF” och ”One kiss” har nått Billboardlistan. Framgångar: Prisades vid Grammygalan 2019 i två kategorier, bästa nya artist och bästa dans. Har nominerats till sammanlagt tio Brit awards, och tagit hem tre priser, bland annat för bästa brittiska singel med ”One kiss”. Aktuell med: Hennes andra album, ”Future nostalgia”, släpptes den 27 mars. Första singeln ”Don’t start now” har tidigare nått plats 3 på Billboardlistan. Visa mer

Dua Lipa tog steget in i musikvärlden efter en ung modellkarriär, men hade redan i tidiga tonåren publicerat sina covers av Pink- och Nelly Furtado-låtar på Youtube. I en tidig intervju pratade hon om hur steget till musiken på allvar förändrade henne.

Att skapa musik fick henne att för första gången känna att hon själv hade kontroll. Sedan dess har hon velat vara involverad i alla delar, från texter till produktion. Och det ska komma inifrån.

– Jag känner betydligt större självförtroende med den här skivan än med min första. Jag vet exakt vad jag vill skriva om, och hur jag vill låta, säger Dua Lipa, som nämner att hon hämtat inspiration under det intensiva turnerande de senaste åren.

– Jag ville inte att det här albumet skulle vara lika elektroniskt. Det skulle vara mer sammanhållet och innehålla fler liveelement.

I flera intervjuer på sistone har du talat just om ökat självförtroende. Var kommer den här känslan ifrån?

– Från erfarenhet, tror jag. De första tre åren var mycket av en inlärningsprocess. Jag lärde mig att stå framför en kamera, hur musikvideor produceras, vad som krävs med resande, marknadsföring, fotosessioner – allt det jag måste göra för att min musik ska höras över hela världen. Den här gången är jag mer förberedd, och det har definitivt hjälpt mig i skapandet.

Dua Lipa om att skriva musik med svenska artisten Tove Lo: ”Jag älskar Tove. Hon är nära vän och jag gillar att arbeta med mina vänner. Det var ett litterärt skapande. Vi bollade våra tankar mot varandra och skrev genom att hela tiden avsluta varandras meningar. Det var en väldigt rolig upplevelse att få jobba med en person som man verkligen känner sig bekväm med”, säger Dua Lipa. Visa mer

Dua Lipa föddes i London 1995, barn till föräldrar som ett par år tidigare lämnat ett oroligt Kosovo, vars autonomi begränsats. Efter krigets slut, i mitten av 2000-talet, flyttade familjen tillbaka till Pristina.

Där mötte Dua Lipa hiphoppen; den första konsert hon någonsin såg live var med Method Man och Redman. Samtidigt tog hon in den musik som föräldrarna lyssnade på, artister som Prince, Blondie och Moloko.

Vad får dig att känna nostalgi?

– Influenserna från min barndom. Musiken som mina föräldrar lyssnade på, och som också blev en stor del av mitt eget liv. Det är artisterna som har inspirerat mig, och även i skapandet av det här albumet.

Hur hörs det på albumet?

– Kanske här och där. Men det handlar mer om den stämning jag skapar snarare än direkta influenser.

Som 15-åring flyttade Dua Lipa tillbaka till London, men hon ser fortfarande Pristina och Kosovo som sitt andra hem. Hon driver en välgörenhetsorganisation för att ge unga, aspirerande artister en chans att utvecklas. En årlig musikfestival anordnas, och senare i år är planen att öppna ett nytt innovationscenter.

– Allt det som händer i Kosovo har gjort att jag vill vara mer frispråkig, en förebild och en bra representant för mitt land, säger Dua Lipa.

Häromdagen fick hon smeknamnet ”Karantänens drottning” av amerikanska Vulture, som tolkat hennes textrader på albumet som passande för en tid där människor tvingas till social distansering. ”Don't show up, don't come out”, sjunger hon på nya hitten ”Don’t start know”, och på senaste singeln ”Break my heart” uttrycker hon en vilja att stanna hemma eftersom hon klarar sig bättre på egen hand.

Mest av allt handlar dock orden om vad Dua Lipa står och alltid har stått för, den tydliga kamp hon för i syfte att sätta fokus på och stärka unga kvinnors rättigheter. På slutspåret ”Boys will be boys” berättar hon om vad en kvinna kan tvingas utstå bara för att hon tar en promenad hem efter mörkrets inträde.

– Jag har alltid stått upp för jämställdhet. Jag behövde tala om mina egna erfarenheter och vad vi kvinnor måste gå igenom varje dag. Hur vi tvingas anpassa oss för att undvika att bli trakasserade, säger Dua Lipa, och fortsätter:

– Vi har under lång tid blivit programmerade att göra just det. Samtidigt finns det hela tiden en bild, inte minst från medier, om hur vi kvinnor ska vara, hur vi ska klä oss och hur vi ska se ut. Jag vill starta en diskussion om det här och se hur det kan förändras.

Det är en kamp Dua Lipa tänker fortsätta att föra, även efter att hon med ”Future nostalgia” tagit ett steg in i sin framtid.

– Jag försöker stå för det jag tror på. Men jag är inte perfekt, jag lär mig hela tiden. Jag snackar om det jag tänker och tror på. Med stöd av andra kvinnor kan vi samlas och göra skillnad.