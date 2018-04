Sågningar tjusar läsare – men vad tycker konstnärerna?

Helt nyligen gick filmkritikern Jan Aghed bort, 83 år gammal. I minnestexterna har man nämnt hans djupa och breda kunnande, hans passion för filmkonsten, hans Guldpenna 1999 – och så Recensionen med stort R, av en film ingen längre minns namnet på. En sågning som bestod av sex bokstäver och ett skiljetecken: ”Varför?”.

Kanske är det så att inget definierar en kritiker så mycket som hens allra mest kritiska alster. Kunskap och entusiasm i all ära – det är, på gott och på ont, sågningarna man minns. Som Jane Magnussons, om ”Nyhetsankorna”: ”De tveklöst mest pinsamma fem minuterna jag upplevt i hela mitt 41-åriga liv.” Eller Linda Skugges, om Björn Ranelids ”Kvinnan är det första könet”: ”Herrejisses, vad är det här?” Eller Örjan Hulthéns, om First Floor Powers debutalbum: ”Helt obegåvade. Som låtskrivare. Som musiker. Som one-hit wonders. Som mainstreamartister. Som indieband. Som rockband. Som coolt alternativt svenskt band. Som allt. Till och med som tokroligt popband.”

Också för skribenten kan det vara en särskilt njutning att få ta fram sågen. Jag kan inte annat än gå till mig själv. Jag har sågat allt ifrån litteraturgenren ”lyrical essay” till den svenska feministiska porrfilmen ”Female fantasy”. Bara den senaste månaden har jag sågat både Sean Penns debutroman ”Bob Honey who do stuff” och ”Skam”-Thomas Hayes mockumentära humorserie ”Han heter ikke William”. För att de var dåliga, förstås – men kanske också för att det är roligt att tillåta sig själv att gå hela vägen? Att få utlopp för en sorts utstuderad stilistisk skärpa som helt enkelt inte är lika lätt att komma åt när man skriver om något man verkligen tyckt om?

DN:s kritiker Leif Zern har många hatbrev från kränkta kreatörer i byrålådan. Foto: Magnus Hallgren

DN:s mångårige medarbetare Leif Zern började skriva kritik på sextiotalet. Han har många hatbrev från kränkta kreatörer i sin byrålåda – bland annat från en mycket känd svensk regissör som skrev ”må pennan ruttna i din hand”.

– Jag är ganska stolt över det, faktiskt. Det vore tråkigt om man aldrig fick några sådana, säger Leif Zern.

– Om jag någonsin ångrar en kritisk recension är det för att jag har varit slarvig, inte har lyckats motivera tillräckligt varför jag tycker som jag tycker. Det är lätt att slänga ur sig någonting när man skriver mot deadline. Men om en sågning är väl underbyggd är det en njutning att läsa, för kritik måste innehålla åsikter. Annars blir det som att tala med en människa helt utan mimik, bara ett blankt fejs. Det är inte så kul.

Mycket tyder på att läsarna också är mer intresserade av sågningar än av hyllningar och ljumma betygstreor. I mars i år skrev DN:s Jonas Thente om ”algoritmkritikens” intåg på kultursidorna, och exemplifierade med en poesirecension som i pappersupplagan av Expressen fått rubriken ”Idyll för 2000-talet” – och på nätet ”Det här är den tråkigaste diktsamling jag läst”. Jonas Thente menade att rubriken inte stämde överens med textens faktiska innehåll, och i själva verket var påklistrad för att locka läsare. Men fungerar det?

En genomgång av DN:s betygsatta recensioner av filmer, skivor och konserter sedan ett år tillbaka ger svaret: ja. En recension med en etta i betyg läses drygt tre gånger mer än en recension med tillhörande femma. (Det ska dock nämnas att DN:s kritiker i stort oftare hyllar än sågar – elva ettor har publicerats under året som gått, att jämföra med trettiotre femmor.)

Kritikern Jane Magnusson tror inte att recensioner är klickmonster – oavsett innehåll. Foto: Lisa Mattisson

Men att mediernas klicklängtan och läsarnas krav på tydlighet skulle ha förändrat kulturkritiken tror inte DN:s kritiker Jane Magnusson.

– Recensioner är inga klickmonster, vad man än skriver i dem. Men Sveriges kulturvärld är ju rätt så liten, kritiken i Sverige har kanske alltid varit förhållandevis snäll, eftersom man riskerar att springa på alla man skriver om på Konsum.

Leif Zern tycker också att kritiken ofta snarare är för ljum än för hård.

– Kritiken blir urvattnad om den inte tar ställning i värderingsfrågor, och jag måste säga att kritiken har blivit mer urvattnad på senare tid. Nuförtiden mumlar många kritiker i skägget. Man får ofta läsa mellan raderna för att förstå att något inte var särskilt bra. Det är ett misslyckande, tycker jag – en kritiker måste vara tydlig, även när hon eller han är nyanserad. Kanske har det att göra med att arbetsvillkoren för kritiker har förändrats, i dag är få kritiker anställda, man får inte skriva lika ofta, man har inte den trygghet och uppbackning som behövs för att våga.

Han säger att det, innan hans, fanns en generation av kritiker som blev kända just för sina färgstarka sågningar.

– Min generation tog i allmänhet avstånd från det där. Det var för enkelt att vara elak. Vi ville komma i dialog med de konstområden vi skrev om, och det kunde vi göra för att kritiken hade en oerhört stark ställning på sextiotalet. Den behövde inte dra till sig uppmärksamhet med så spektakulära sågningar, vi kunde vara kritiska ändå, om det behövdes.

Och elaka sågningar har förekommit sedan långt innan generationen före Leif Zerns. I sågningssamlingen ”Pushcart’s complete rotten reviews and rejections: A history of insult, a solace to writers” (1998), av Bill Henderson och André Bernard, får man lära sig att även många av litteraturhistoriens mest klassiska verk fallit offer för elaka pennor. Vladimir Nabokovs ”Lolita” borde enligt en samtida kritiker ”bli begravd under en sten i tusen år”; Jane Austen kallades ”en fjäril på jakt efter en make”; Lewis Carrolls ”Alice i Underlandet” beskrevs som ”en överdriven historia”.

Kan en sågning alltså vara ett tecken på att man är på god väg att skriva in sig själv i kulturkanon? I de flesta fall är nog svaret tyvärr nej – sällan blir väl skivbolag, bokförlag och filmproducenter överdrivet sugna på en uppföljare till ett verk som sågats sönder och samman. Å andra sidan kan man bli väl så ihågkommen för ett misslyckat verk som för ett lyckat. Inte sällan går, i synnerhet filmer, från kalkon till kult.

Tommy Wiseaus ”The room” är ett aktuellt exempel. När filmen, nästan utan filmbolag i ryggen, hade premiär år 2003 skrev filmtidskriften Variety: ”En film som får merparten av biobesökarna att be om pengarna tillbaka – innan trettio minuter har gått”. Sällan har en film blivit så sågad. Men med tiden kom filmen just därför att bli ett fenomen. I början av året hade ”The disaster artist” premiär, filmen baserad på ”The room”-skådespelaren Greg Sesteros bok om filminspelningen, och eftersom originalet numera blivit kultförklarat mottogs filmen om filmen med öppna armar.

”Sågningen stärkte oss faktiskt. Vi kände oss unika som kunde väcka sådana känslor.”

Ett svenskt, om förvisso mindre flagrant, exempel är First Floor Powers debutalbum ”There is hope”. När skivan släpptes 2001 sågades den längs med de klackklädda fotknölarna av Nöjesguidens Örjan Hulthén, som skrev: ”Årets sämsta svenska platta är här.” Sedan dess har First Floor Power-sångaren Jenny Wilson gått vidare till en mycket framgångsrik karriär – men sågningen minns hon än i dag.

– Oh, ja. Det var ju vår debutskiva, och Nöjesguiden var en ganska inflytelserik tidning, som dessutom kom ut flera veckor innan alla andra recensioner som jag minns det. Vi kände oss otroligt förlöjligade, vilket såklart gjorde oss sårade och lite förbannade.

Jenny Wilson säger att recensionen, där Örjan Hulthén kallade bandet ”helt obegåvade” och utförligt hånade deras tidstypiskt indieknäppa pressbilder, ofrivilligt blev en del av First Floor Powers identitet.

– Den delade in folk i två läger – antingen höll man med Örjan och avskydde oss, eller så hatade man den där obegåvade recensenten och hyllade oss. Jag minns att nämnda recensent också, i samma nummer, sågade The Knifes debutskiva...

Men hur påverkar en sådan recension ens egen självbild som band? Blir man nedslagen – eller hämndlysten?

– Eftersom den var så stark, mer eller mindre hatisk, som jag minns det, så stärkte den oss faktiskt framför allt. Vi kände oss unika som kunde väcka sådana känslor. För känslor väckte vi sannerligen, säger Jenny Wilson.

På frågan om hur hon tänker på recensionen i dag svarar hon att det var länge sedan hon ens funderade på den.

– Men jag tycker att det är obehagligt med personer i alla typer av maktpositioner som använder mobbningmetoder mot sådana som inte besitter någon egen makt. Fullkomligt meningslöst, liksom.

Det är möjligt att Nöjesguidenrecensionen gränsade till mobbning. Å andra sidan är det en kritikers uppgift att skriva inte bara upplysande utan också underhållande – och recensionen i fråga är underhållande.

Hur är det med mina egna drivkrafter? Lever jag som jag lär? Svaret måste, när jag blickar djupt in i min själs allra dunklaste vrår, bli nej.

För samtidigt som jag förstås tycker att en konstnär ska kunna tåla att få sitt verk kritiserat måste det sägas – jag tål inte kritik. Jag blir först kränkt, sedan deprimerad, om någon så mycket som antyder att jag gjort något som inte är helt och hållet fulländat. Det händer att jag glömmer bort mitt lättstötta sinnelag och söker upp åsikter om något jag skrivit, på Twitter eller i en kommentarstråd på Facebook. Och varje gång drabbas jag av samma olidliga mörker. Det tar timmar att ta sig ur, och det för en text jag kanske lagt timmar på att färdigställa – känslan av att få år av skapande reducerade till en hånfull gråtskrattemoji kan jag knappt föreställa mig.

Kanske behöver alla som skapar, vare sig det är en film, en roman, eller, säg, en krönika, ett visst mått av hybris för att ens kunna färdigställa sitt verk. Att ifrågasätta någons hybris blir då det värsta brott en kritiker kan begå mot skaparen: ”Hur kunde du lägga så mycket tid och tanke på det här?”

Även som kritiker utsätter man sig alltså för risken att få kritik. DN:s Leif Zern tror att det finns en risk att man som skribent rycks med av sina egna känslor – och att det ibland kan gå till överdrift.

– Kritikeryrket är ett som kan dra till sig personer som… ja… inte är direkt aggressionshämmade. De är ofta inte alls rädda för att bli illa omtyckta, de kanske rentav gillar det. Samtidigt försöker jag själv alltid hålla mig till att skriva om verket och om resultatet. Att såra människor är så lätt, och det kostar så lite, men jag försöker undvika det.

Ja, vad får man egentligen skriva i en recension? När Linda Skugge år 2003 recenserade Björn Ranelids roman ”Kvinnan är första könet” i Expressen orsakade hennes text en massiv kulturdebatt. Hennes utsagor om hans utseende – ”brunbränd, renrakad på armarna, iklädd ett LINNE och läppglans” – gillades inte av den svenska kritikerparnassen. I DN skrev Stefan Jonsson: ”Tror hon att litteraturkritik är detsamma som att skratta ut författaren för hans kroppsliga missbildningar?”, och Ulrika Kärnborg: ”Om jag var Ranelid skulle jag känna mig kränkt och maktlös, kanske märkt för livet”. ”Man blir inte litteraturkritiker bara för att man är uppkäftig och har fått två barn”, fräste SvD:s Magnus Eriksson i en intervju.

Peppe Eng, Elisabet Höglund, Malou von Siveres, Lena Smedsaas och Lennart Ekdahl satte upp showen ”Nyhetsankorna”. Foto: Peter Knutson

Jane Magnusson har en gång sågat en föreställning så hårt att den omedelbart därefter lades ned. Året var 2009, och ett gäng namnkunniga TV4-profiler bestämde sig för att sätta upp en brunchshow på Berns i Stockholm: ”Nyhetsankorna”. I recensionen i DN konstaterade Jane Magnusson att hon tvingades gå hem och duscha efter avslutad show. När Malou von Sivers rappade och Peppe Eng smickrade henne med orden ”Man ser ju att Malou har en helt ny karriär framför sig” skrev Jane Magnusson: ”Ja, den gamla är i alla fall över.” När Lennart Ekdal sedan klev in på scen: ”Han (…) är så trist att man i stället noterar hur han petar sig i näsan och torkar av det på skjortan. Lennart! Så där kan du hålla på hemma men nu står du på scen. Du har strålkastare på dig!”

Malou von Sivers säger att sågningen fortfarande tas upp – nästan tio år senare.

– En gång när jag skulle spela i Strindbergs pjäs ”Paria” på Liljevalchs så frågade journalisten om jag tänkte göra bort mig nu igen. Det gjorde jag inte, tvärtom – men recension och artikel uteblev. Jag tror att den här sågningen lever kvar för att den var ovanligt elak och cynisk.

Men, frågar jag, hur går man egentligen från en sådan sågning?

– Man går bara vidare och fortsätter att jobba. Jag satte mig nästa dag i mitt eget program, höll upp löpsedeln och sa: för alla er som undrar så är jag inte knäckt utan mår alldeles utmärkt.

Jane Magnusson värjer sig mot att prata om sågningen i dag.

– Det är nästan tio år sedan, jag tycker inte att de ska behöva dras med den där sågningen längre. Det är dags för dem att få gå vidare. De har sonat sitt brott!

Hon menar att hon i själva verket tycker att det är mycket roligare att skriva en hyllning – men att det inte heller finns någon anledning att spara på krutet om kritiken är befogad.

– Kritik är ju konsumentupplysning, man måste stå på biljettköparens sida. Är det något som verkligen är erbarmligt dåligt, så… Det värsta som finns är att sitta på en hyllad föreställning och upptäcka att den i själva verket suger.

Leif Zern minns en recension han skrev av ”Tre knivar från Wei”, Harry Martinsons enda färdigställda scenpjäs, när den 2004 sattes upp av Staffan Valdemar Holm på Dramaten. Zern ifrågasatte varför pjäsen ens skulle spelas, och undrade om Holms intresse för pjäsen kanske hade att göra med att hans farbror Ingvar Holm, kritiker i Dagens Nyheter, var en av få som hyllade uruppsättningen från 1964.

Dagen efter att recensionen publicerats fick Leif Zern ett mejl från Staffan Valdemar Holm: ”Trots att du i min svarta bok nu slutgiltigen har sällat dig till de största idioterna vill jag ändå tacka dig eftersom du underlättat för mig att fatta ett beslut. Tack ska du ha! Detta tack ändrar inte på det faktum att jag föraktar och avskyr dig i djupet av mitt hjärta.” Det blev så småningom ett regelrätt kultursidesbråk av saken.

– Han blev ohyggligt arg, men den sågningen står jag fortfarande för. Den var helt motiverad.

Men även motiverade sågningar kan göra ont. Själv är jag livrädd för att, som Leif Zern säger, bli illa omtyckt. Men inte tillräckligt livrädd för att kunna stå emot när jag med stigande raseri måste kämpa mig genom, säg, en helt och hållet oacceptabel film. De hårda orden kommer för mig utan att jag kan hejda dem. Jag måste rädda mina medmänniskor från att behöva uppleva detta mitt trauma! Jag ser mig själv som en kritiker-Jesus på korset! Ja, jag är beredd att dö dålig-film-döden för den synd som filmskaparen begått!

Eller, för att förvränga en annan välkänd livsfilosofi – om en enda regissör måste lida för att åtminstone några tusen DN-läsares kulturella välbefinnande ska besparas, är det då inte värt det?