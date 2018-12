”Sämsta” boken blir bästsäljare

Den engelska barnboken släpptes i mitten av november, och de 1.000 exemplar som utgjorde förstautgåvan sålde slut omedelbart. Dessutom uppger bokförlaget att de har över 100.000 förbeställda böcker som ännu inte skickats ut, enligt tidningen Guardian. Som om inte det vore nog har ”P is for Pterodactyl” tagit sig upp på åttonde plats på New York Times bästsäljarlista.

”P is for Pterodactyl” skapades av Raj Haldar, mer känd under sitt rapalias Lushlife, samt programmeraren Chris Carpenter. De fick idén när de kikade i en bokstavsbok: ”Vi kom till Q, och Q var för quinoa”, säger Haldar till Guardian. ”Vi skrattade åt hur fonetiskt konstigt det lät – plus: Jag åt inte quinoa förrän jag var typ 25. Vi skojade om det och började prata om hur det skulle vara ännu fånigare om ett helt alfabet byggde på stumma bokstäver.”

I en annan kommentar uppger Haldar sin glädje över att boken inte underskattar minstingarna: ”Barn älskar verkligen stora klumpiga ord”, säger han. ”Även tre eller fyraåringar som håller på att lära sig läsa säger: ’Pterodactyl.’ Den får fram ordnörden i alla.”

En av orsakerna till den omåttliga populariteten tycks vara att barnbokssajten Imagination Soup publicerade ett inlägg om boken på sin Facebooksida. I skrivande stund har publiceringen delats nästan 40.000 gånger.

Pterodactyl var en flygödla som levde under Juratiden, för ungefär 200 miljoner år sedan.