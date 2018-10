Samtidsskildringar och demokrati på Stockholms filmfestival

Den amerikanska indie-regissören Mary Harron blir, som DN tidigare berättat, årets hedersgäst och får motta årets stora karriärpris Stockholm lifetime achievement award. Hon får festivalsällskap av 86-åriga Gunnel Lindblom som tilldelas årets Stockhom achievement award och kommer att ta emot sin bronshäst i samband med visningen av Margarethe von Trottas bidrag till Bergmanåret, ”Searching for Ingmar Bergman”.

Iranske Asghar Farhadi (”Nader och Simin – en separation”, ”The salesman”) får i sin tur årets Stockholm Visionary Award och kommer till Stockholms med sitt senaste spanskspråkiga relationsdrama ”Alla vet”, som har gifta paret Penélope Cruz och Javier Bardem i huvudrollerna.

Festivalens tema, "Democracy in danger” är bland annat inspirerat av den ukrainske regissören Sergej Loznitsas mediesatiriska ”Donbass” som utspelar sig kring annekteringen av Krim, berättar festivalchefen Git Scheynius.

– Det är en röjig, lite Kusturica-liknande film som för oss var en bra utgångspunkt för en debatt om hur demokratin och sanningen är hotad i vår tid, säger hon.

Andra filmer som tar upp aktuella teman i samtiden är Anna Odells genreöverskridande invigningsfilm ”X&Y” med Mikael Persbrandt som kretsar kring kön och identitet, Michael Moores Trumpkritiska och miljökrisengagerade "Fahrenheit 11/9”, Metoo-dokumentären ”This changes everything” som skildrar könskillnaderna i filmbranschen och den cypriotiska tävlingsfilmen ”Pause” om en kvinna i klimakteriet som drömmer om att slå tillbaka mot patriarkatet.

De stora stjärnorna återfinns i serien ”Icons” där man kan få en förhandstitt på filmer som kan komma att låta tala om sig när galasäsongen tar form i vinter, som "Boy erased” med Nicole Kidman, ”The old man and the gun” där Robert Redford enligt egen utsago gör sin sista filmroll och ”Suspiria” med Tilda Swinton och Dakota Johnson. Redan Oscarshajpade kostymdramat ”The favourite”, med Olivia Colman och Rachel Weisz, avslutar årets filmfest i Stockholm. Helena Lindblads tipsar om fem festivalfynd ”Sunset” Den ungerske regissören Laszlo Nemes följer upp sin Oscarsvinnande förintelsefilm ”Sauls son” med ett lika gåtfullt som utsökt elegant kostymdrama i Budapest strax före första världskrigets utbrott. ”Capernaum” Libanon Oscarsbidrag är signerat Nadine Labaki (”Caramel”) och har fått beröm för sin laddade skildring av fattiga barn i Beiruts slum och en pojke som drar sina egna föräldrar inför rätta. "The kindergarten teacher” Alla vi fans av Maggie Gyllenhaal lär se fram emot det här hajpade dramat av Sara Colangelo. Ett skruvat drama som kretsar kring en förskolelärare som blir som besatt när hon tror att en av hennes unga elever är ett geni. ”Girl” Balettvärlden är alltid en tacksam scen för dramer. Mycket talar för att belgaren Lukas Dhonts debutfilm om en transflicka som drömmer att bli dansös är väl värd att se. ”Skate kitchen” Regi: Crystal Moselle Dokumentären ”The wolfpack” är en av de mest fascinerande dokumentärer som festivalen visat. Nu är regissören Crystal Moselle tillbaka med sin första spelfilm som utspelar sig bland unga kvinnor i New Yorks skejtarvärld.