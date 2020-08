Sångaren Justin Townes Earle död – blev 38 år

”Det är med stor sorg vi meddelar att vår son, make, far och vän Justin är död. Så många av er har förlitat er på hans musik och på hans texter under årens lopp och vi hoppas att de kommer att fortsätta att leda er på livets resor. Du kommer att vara enormt saknad”, står det i inlägget på Facebook.

Den amerikanska artisten var son till sångaren och låtskrivaren Steve Earle, och döpt efter sin pappas vän och idol, countrysångaren Townes Van Zandt. Under sin karriär släppte han åtta album, och spelade också under en period i sin pappas kompband The Dukes.

Justin Townes Earle prisades två gånger vid galan Americana Music Awards och släppte sitt senaste album ”The saint of lost causes” i maj 2020.