Sångaren Scott Walker är död

”Det är med stor sorg vi meddelar att Scott Walker är död”, skriver skivbolaget 4AD på sin hemsidan. Man säger också att det har varit en ära att arbeta tillsammans med artisten de senaste 15 åren.

Sångaren föddes under namnet Noel Scott Engel 1943. Han inledde sin musikkarriär som studiobasist innan han började kalla sig Scott Walker och gick med i The Walker Brothers, med vilka han upplevde stora framgångar under 1960-talet. Gruppen hade flera stora hittar, med låtar som ”The sun ain't gonna shine anymore”.

När The Walker Brothers splittrades 1967 hade sångaren redan lanserat en framgångsrik solokarriär, innan bandet återvände för att släppa en sista skiva, ”No regrets” från 1975.

Scott Walkers karriär har kännetecknats av en ovilja att synas i media. Efter långa avbrott släpps nya soloskivor under 90- och 00-talet, och parallellt med det arbetade Scott Walker med filmmusik. Hans senast släppta musik i soundtracket till filmen ”Vox lux” som hade premiär i början av året.

”Från tonårsidol till kulturell ikon, Scott lämnar ett arv av extraordinär musik till kommande generationer; som briljant textförfattare med en suggestiv sångröst, har han varit en av våra mest vördade skapare i den vassa änden av kreativ musik, vars inflytande på många artister har varit vida erkännt.”, skriver skivbolaget 4AD i sitt pressmeddelande.

Scott Walker sörjs närmast av dotter, barnbarn och partnern Beverly. Han blev 76 år gammal.