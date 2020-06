Sanna Nielsen: Uppfylld av energi och kärlek

Sanna Nielsen hälsade den hemmasittande publiken välkommen till säsongens första ”Allsång på Skansen”. Nytt för i år är att tittarna kan medverka via en app – medan platserna framför Sollidenscenen gapar tomma på grund av coronaepidemin.

– Det har varit en vår som ingen annan och jag är så oerhört glad att få stå här över huvud taget. Det kommer bli annorlunda, men huvudsaken är att vi tar hand om varandra och gör det här tillsammans, sade Sanna Nielsen i programmet.

Efter den traditionsenliga ”Stockholm i mitt hjärta” sjöng hon en nyskriven melankolisk låt om hur tomt det kommer att bli under den nya säsongen med ett begränsat antal besökare. Men sedan bröts den deppiga stämningen och programledaren sjöng om hur hon längtat efter sommaren och allsången.

Via SVT:s Duo-app syntes utvalda tittare som små rutor längst ned i sändningen.

– Man är helt slut samtidigt som man är uppfylld av en massa energi och kärlek. Vi har varit förberedda på detta och har en massa planer. Jag är glad att det funkade med appen och att vi kunde bjussa på detta. Säsongen är ju inte slut än så vi får se vad som händer nästa vecka, säger hon efter sändningen.

Ingen publik på plats vid Sollidenscenen på grund av coronapandemin. Foto: Stina Stjernkvist/TT

En av kvällens överraskningar var Sanna Nielsens hyllning till programledarkollegan i TV4, Lotta Engberg. Under allsången framförde hon ett medley av Engberglåtarna ”100 %”, ”Världens bästa servitris”, ”Fyra bugg och en coca-cola” och ”Kär och galen”.

– Hon sitter och tittar på tisdagarna och jag fick ett så fint sms av henne nu efteråt. Jag har längtat efter att kunna göra detta under de här fem åren och nu kändes det som rätt tillfälle.

En annan nyhet var allsångskören, utrustade med mikrofoner som huserade längst framme vid scenen. Agnes sjöng förutom två egna låtar även Roxettes ”It must have been love” som en hyllning till Marie Fredriksson, som avled i december i fjol. Sist ut av artisterna var The Mamas som framförde Melodifestivalsvinnarlåten ”Move” innan de avslutade med en allsångsversion av Abbas ”Waterloo”.