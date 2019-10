Sara Danius är död

Familjen uppger för TT att Danius avled natten till lördagen efter en lång tids sjukdom, omgiven av sin familj.

”Familjen sörjer djupt hennes bortgång och ser tillbaka på hennes liv med stor tacksamhet, stolthet och glädje”, skriver familjen i uttalandet.

Sara Danius var litteraturprofessor vid Stockholms universitet och en högt ansedd essäförfattare som gav ut ett tiotal essäsamlingar och andra verk. Men det var tiden i Svenska Akademien som gjorde henne omtalad världen över. Hon utsågs till ledamot 2013, och 2015 valdes hon till ständig sekreterare – den första kvinnan på posten någonsin.

Sara Danius dog efter att ha varit sjuk en längre tid. I ”Vinter i P1” 2014 berättade hon öppet om att hon drabbats av bröstcancer. Sara Danius blev 57 år gammal.

DN:s kulturchef Björn Wiman säger att Sara Danius lämnar ett stort tomrum efter sig i svenskt kulturliv:

– Det stod en glans kring henne, stilistiskt och intellektuellt. Den svenska offentligheten blir torftigare utan henne. Men mina tankar går nu främst till hennes närmaste familj, det är en fruktansvärd förlust.

Sara Danius föddes i Täby 1962. Hennes pappa var militären och författaren Lars Danius, hennes mamma Anna Wahlgren, berömd för sina böcker om barnuppfostran. Tillsammans med författaren och DN-skribenten Stefan Jonsson, som hon var gift med fram till 2010, fick Sara Danius sonen Leo.

Danius började sin yrkesbana som journalist och var från mitten av 1980-talet litteraturkritiker i DN Kultur.

– Sara började på Dagens Nyheter som praktikant redan på 1980-talet. Passionen mellan henne och journalistiken var besvarad. Kultursidorna hade inte varit det de är i dag utan hennes texter – hon gjorde verkligen kritiken till skön konst, säger DN:s kulturchef Björn Wiman.

Under 90-talet koncentrerade hon sig alltmer på sina akademiska studier, först i Storbritannien och senare i USA. Som forskare ägnade hon sig i synnerhet åt Marcel Proust, James Joyce och Thomas Mann. I doktorsavhandlingen ”The senses of modernism: Technology, perception and aesthetics” undersökte hon relationen mellan de tre författarnas stora 1920-talsverk och tidens tekniska utveckling. 1999 disputerade hon vid Uppsala universitet, och 2008 utsågs hon till professor i estetik vid Södertörns universitet. Med essäboken ”Den blå tvålen. Romanen och konsten att göra saker och ting synliga”, nådde Danius forskning en större läsekrets.

2013 blev hon professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, och samma år blev hon invald i Svenska Akademien på stol sju efter Knut Ahnlund.

– Jag blev överväldigad men sade ja på en gång, det var lite grann som ett frieri, sade Sara Danius till DN då.

Som kommentar till att Björn Wiman redan då spekulerade i att hon skulle bli den första kvinnliga ständiga sekreteraren svarade hon ett kort: ”Det får vi se.” Bara två år senare blev det verklighet.

Det var Sara Danius som ledde Akademien när DN publicerade artikeln om Kulturprofilen, Jean-Claude Arnault, som kom att utlösa den djupa kris som skakade institutionen i över ett år. En kort tid efter att artikeln publicerats mötte hon medierna och förklarade att även akademiledamöter och deras närmaste utsatts för mannens närmanden. Hon tillsatte snabbt en advokatutredning av Akademiens kopplingar till mannen, vilket kom att skapa en grundläggande splittring i Akademien.

Det folkliga stödet för Sara Danius blev omfattande medan stridigheterna rasade inom institutionen. När det blev klart att hennes position i Akademien var hotad hölls en knytblusmanifestation – knytblusen var ett signum för den modeintresserade Sara Danius – på Stortorget i Gamla stan i samband med att Akademien hade sitt torsdagsmöte. Till slut blev hennes position som ständig sekreterare så ifrågasatt att hon lämnade posten den 12 april 2018. I februari i år lämnade Sara Danius också slutligen Svenska Akademien.

– Hennes roll som Svenska Akademiens första kvinnliga ständiga sekreterare kommer att gå till historien. Det är en evig skamfläck för institutionen att hon drevs iväg när hon ville gå till botten med anklagelserna om sexuella trakasserier och övergrepp, säger Björn Wiman.

Sara Danius var mycket modeintresserad och kommer att bli ihågkommen som modeikon. Hennes signaturplagg knytblus var ett uttryck för det, men också hennes omtalade kreationer som hon bar på Nobelfesterna, designade av Pär Engsheden. På Stockholms modevecka 2018 gick hon också modell på catwalken åt Camilla Thulin. I augusti 2018 knöts hon till Beckmans designhögskola.

DN:s kulturchef Björn Wiman minns Sara Danius med värme.

– Sara var en helt unik person med en blandning av nästan statsmannamässig integritet och barnslig lättsamhet. Jag hade väldigt lätt att skratta ihop med henne.

Texten uppdateras.