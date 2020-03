Sara Granér krattar åt eländet

Seriebok Sara Granér ”Allas lika mellangärde” Galago Visa mer

Att öppna Sara Granérs nya bok är som att kasta en handgranat in i en välutrustad konstnärsateljé. Färger och former roterar på sidorna när Granér skapar i krita, tusch, olja, kulspets, broderi och andra tekniker.

Med ”Allas lika mellangärde” växlar Sara Granér snarast från seriebok till konstbok. Flera av de mest profilerade av de yngre svenska serieskaparna har ju slagit igenom med skärpt, illustrerad satir där samhällets rutiner och galenskaper genomlyses. Men kanske har det allra sista möjliga skämtet dragits om hur hopplösa män är; kanske har alla dessa spydiga analyser om hipsterhyckleri och hötorgspolitik till sist flutit samman så att det blivit svårt att skilja den ena satirikern från den andra. Kanske paketeras alltihop snabbare och mer effektivt på sociala medier.

Sara Granér hittar en ordlekarnas lägstanivå i nya boken. Illustration: Sara Granér

Så kallade enrutingar har Sara Granér gjort sedan debuten 2008: komprimerade kommentarer, gärna i samband med hennes särpräglade monsteristiska teddybjörnar. Men i ”Allas lika mellangärde” är texterna kortast tänkbara. Och outsägligt fåniga, meningslösa, usla ordvitsar som till och med morbror Åke skulle dra sig för även efter åttonde midsommarsupen. Ordlekarnas lägstanivå.

Det är som om Granér velat renodla den svenska satirserien – ungefär som när Joakim Pirinen nästan själväcklad jävlas med sitt eget idiom – och gå ner på subatomärnivå. ”Sparv och miljö” kan det heta i en bild som avbildar en rudimentär fågelsiluett i en – ja, miljö. ”Växlande molnighet”: två moln med olika valutor i händerna vid ett växlingskontor. ”Frankensteins mönster”? Ett broderi där man ser Frankensteins monster med ett mönster.

Ni kan själva försöka lista ut hur företeelser som ”Psykofarmanka” och ”Röverenskommelse” ter sig när Granér vägrar spinna så mycket vidare på ordleken. Redan i 2012 års ”All I want for Christmas is planekonomi” kändes det ofta som om det grafiska sökandet var huvudpoängen.

I den nya boken briljerar hon, men hennes minimalistiska hardcore-poänger kan man med fördel också betrakta som kommentarer till ett offentligt samtal som blir allt mer senfaldigt, putslusigt och enkelsnårigt. Eller som Granér själv får till det: ”Kratta åt eländet.”

