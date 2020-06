Sara Martinsson: Max Martins storhetstid är slut

Du vet den där känslan som plötsligt kan drabba en när man som från ingenstans en dag bara vet att något är över? När partnern sedan många år drar samma skämt igen och du inte längre skrattar. När shotsbrickan kommer in igen för tusende helgen i rad och du istället för att svepa ett till glas vänder om och går hem. Exakt den känslan infann sig för mig nyligen om Max Martin.

Jag har aldrig varit hans största fan. Men jag har sett att han är duktig. Alla Billboard-ettor, alla stjärnor han fostrat, från Britney till Backstreet Boys till Katy Perry, alla andra låtskrivare han hjälpt fram till egna, lysande karriärer. Den svenske popkungen har inte fått sin titel oförtjänt. Men nu är det dags att plocka av honom kronan. Max Martins era som den mest inflytelserike musikskaparen i världen är på väg att ta slut.

Egentligen kan man argumentera för att den redan varit över ett tag. När den 49-årige glamrockaren från Stenhamra i mars återigen fick en Billboard-etta med The Weeknds ”Blinding lights” markerade detta hans första topplacering på samma lista sedan 2016. Ett nästan halvt decennium utan Max Martin på förstaplatsen på USA-listan är anmärkningsvärt. Han har inte varit borta från den viktigaste positionen i musikvärlden så länge sedan tidigt 00-tal, när backlashen mot boybands och Cheiron-pop slog stenhårt.

Avsaknaden av framgångar har inte berott på att han låtit bli att arbeta med de största artisterna. Under de fyra år som passerat sedan Justin Timberlakes jättehit ”Don’t stop the feeling” och i dag har Martin gjort musik tillsammans med bland andra Taylor Swift, Ariana Grande och Ed Sheeran. Men där de haft flera stora succéer, har de mest lyckade stunderna inte varit dem de delat med den svenske låtskrivaren.

Andra hitmakare har i stället snott åt sig utrymmet. I fjol var Billie Eilishs brorsa Finneas och Post Malone-partnern Louis Bell mest lyckosamma på Billboard. De båda toppade årslistorna för såväl producenter som låtskrivare när 2019 sammanfattades. Max Martin återfanns först på plats 22. Där han i snart tjugo års tid stått för ett ideal där melodin är i fokus, där populära låtar är byggda efter en hårt formaterad mall, med oväntade byten mellan dur och moll och återkommande referenser till åttiotalets rock- och synttradition för de nya modeproducenterna in experimentella ljud, rytmer och fokus på texter. Det blir helt enkelt svårt för mannen som skrev ”Hit me baby (one more time)” att hänga med.

I stället har han själv lanserat sin första musikal. Ett logiskt drag från den som redan fått Polarpriset och valts in i Swedish music hall of fame och således egentligen sedan länge rört sig bort från samtiden, in i historien. I en intervju med DN i samband med premiären av ”& Juliet” i London i höstas kommenterade Martin själv ett påstående han gjort redan 1999 om att man inom popmusiken har ”en viss brinntid” med att: ”Jag känner fortfarande så. Snart är det över”.

Jag antar att det uttalandet förebådar det som nu allt mer börjar kännas som ett faktum lite på samma sätt som att den som är på väg att bli lämnad av sin älskade oftast vet vad som är på gång att hända även innan orden har sagts. Max Martin vet, precis som publiken, att hans storhetstid är slut nu. Det är dags att nya förmågor tar över tronen.

