Sara Parkman får DN:s Kulturpris: ”Det här gör det lättare i framtiden”

På måndagskvällen delades DN:s Kulturpris ut vid en middag på en restaurang i Stockholm. Pristagare blev artisten och folkmusikern Sara Parkman, som hyllats för sitt religiösa album ”Vesper”.

– Det Sara Parkman gör är sensationellt – jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Med sin röst ger hon uttryck både för vår tids längtan efter helighet och för den religiösa erfarenhet som det sekulära samhället tror sig ha avskaffat, sade DN:s kulturchef Björn Wiman när han presenterade årets pristagare.

Tidigare på dagen befinner sig Sara Parkman i sin ateljé, i ett gammalt industriområde intill vattnet i Stockholmsförorten Axelsberg. Alltihop ska rivas, men inte än – och till dess är husen fulla av små ateljéer, kontor och tillhåll.

Sara Parkman Född: 1989 i Sundsvall, uppvuxen i Härnösand. Bor: Stockholm. Yrke: Folkmusiker, sångerska, violinist, dramatiker, skribent. Album: ”Sara Parkmans skog” (2016), ”Matriarkerna” (2017, med Samantha Ohlanders), ”Sång till välfärden” (2018, med Hampus Norén och Alexandra Loonin), ”Vesper” (2019). Visa mer

Högst upp i huset där Sara Parkman tillbringar sina dagar finns ett kontor hon delar med en rad andra frilansare. Ett rum, ser jag när jag leds genom lokalen, innehåller en imponerande samling fotbollspokaler. Bakom andra dörrar finns bara byggbråte.

Man har inget val när någon har tilldelats ett pris. Frågan måste ställas, oavsett om man vill det eller ej. Hur känns det?

– Jag hade verkligen inte tänkt att jag skulle få det, säger Sara Parkman uppspelt. Alla andra nominerade var ju så bra! Jag hade inte ens varit nervös, utan bara tänkt att det var ärofyllt nog att bli nominerad. Så jag blev väldigt förvånad. Men det här kommer att göra det lättare i framtiden, det skänker en sorts trygghet.

Vi sitter mittemot varandra i ett rum som badar i vintersol. Sara Parkman har varit förkyld, men börjar tillfriskna. Åtminstone hoppas hon det.

– Det är en väldigt speciell känsla, att få så mycket uppmärksamhet, för jag tänker ju att jag har gjort precis samma sak som jag brukar göra. Jag har spelat musik sen jag var sju, spelat i band sen jag var femton, det är inte mitt debutalbum – men plötsligt gör man något som blir en gullegris.

Varför tror du, då, att just ”Vesper” blev en gullegris?

– Det pågår ju, inom olika delar av konsten, en sorts undersökande av det heliga. När världen är orolig – och just nu är det väldigt oroligt – kommer sådana vågor. Vi kan inte hålla på och leta efter lycka i konsumtion, utan vi måste hitta andra rum att få vara i.

Ändå var Sara Parkman orolig på förhand. Skulle folk förstå det hon ville säga med albumet? Var tiden verkligen mogen?

– Jag var genuint rädd att jag skulle tolkas som någon kristdemokratisk hantlangare. Men rädslan handlade också om att det här betydde något på riktigt för mig, att det kändes så sårbart. Då blir jag alltid rädd. Det är en ganska bra konstnärlig indikator, för om man riskerar något känner mottagaren av det, och då blir det ofta bra.

Därför får Sara Parkman DN:s Kulturpris Motiveringen lyder: ”Med influenser från urtid till nu skapar Sara Parkman en postfolkmusik som bågnar av det mesta, driven av ilska och lust, andlighet och klimatgrubbel, med en oängslig estetik som – med full respekt – tar sig rätten att rita sina egna genregränser.” Visa mer

”Vesper” spelades in under ett och ett halvt år – i en gammal sovjetisk skola på estniska landsbygden, under några högsommardagar i ett hus i Östergötland, i en studio i Vasastan. Alla körer är inspelade i Ställbergs gruva strax norr om Kopparberg.

– Vår idé om inspelningsprocessen var att platsen påverkar – det hörs vad man är någonstans, och det hörs hur man mår. Vi har varit väldigt noggranna med att de som är med och spelar in har det bra – vi lagar god mat, det ska kännas fint… Processen är helig i sig, och det är den som är det viktiga. Det är då det händer, säger Sara Parkman.

”Det är så brokigt och mäktigt att begreppet folkmusik inte räcker till”, skrev DN:s kritiker Magnus Säll om albumet när det kom i november förra året. Sara Parkman själv, prästbarn i tredje generationen, ser två huvudspår på skivan – dels vardagens heliga ögonblick, dels religionens politiska potential.

– Högern använder ju redan religionen jättemycket, världen över, och jag menar inte att vänstern måste göra samma sak – men det är ett genidrag att använda sig av religion för att ta makten, eftersom den når människors innersta, säger hon.

Kan den göra det också i ett så sekulariserat land som Sverige?

– Sverigedemokraterna gör det, fast inte i Guds namn, utan i ”folksjälens”. Det är samma längtan efter en gemensam berättelse, samma längtan efter mening. I början av 1900-talet fanns en socialdemokratisk agitator som hette Kata Dalström, som tyckte att arbetarrörelsen helt saknade det andliga. ”Vi behöver de sublima rummen”, sa hon. Men arbetarrörelsen, och sedermera socialdemokratin, har rationaliserat bort det där. Kanske kan man tala om det som att vi har rationaliserat bort de mjuka värdena.

Är det därför som ”Vesper” blivit så omtyckt, tror du?

– Det ena svaret är att jag har tillåtits prata om existentiella frågor, vilket inte är en självklar roll för en ung kvinna. Jag känner mig stolt över att jag, en person som inte är från Stockholm som håller på med folkmusik, som verkligen är ett barn av Västernorrlands kulturskola, har fått göra något sånt.

Sara Parkman skrattar till.

– Det andra svaret är att det är jättefin musik!

Läs mer:

De var nominerade till DN:s Kulturpris

Skivrecension: Sara Parkman gör bågnande folkmusik med extra allt

Nu har popmusiken blivit helig