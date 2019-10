Sara Stridsberg: Hon var som gjord för att vara Akademiens ständiga sekreterare

Den sista tiden innan Sara gick bort brukade hon dyka upp inom mig i Sally Manns gamla fotolandskap. ”Immediate family” heter bilderna där Sally Mann fotograferade sina egna barn vid olika vatten, på verandor, på fälten, i lera och gyttja, och ofta i sådan närhet till naturen – till träden och floden och himlen – att de där barnen inte ser ut att vara helt mänskliga. På vissa bilder tycks de sjunka ner i flodens gyttja och deras nakna vita ögon skulle lika gärna kunna vara snäckor eller havsskum eller fiskögon. Kanske föreställer jag mig Sara vid dessa långsamma amerikanska vatten för att jag vet att hon växte upp i offentlighetens blixtrande ljus, kanske för att det var till Amerika hon for och blev den litteraturforskare hon sedan skulle verka som. Eller så ser jag henne där för att hon skrev essäer om många av de stora fotograferna, Berenice Abbott, Irving Penn med flera, men aldrig hann fram till Sally Mann.

De där barnen hos Sally Mann röker ibland, och ibland kissar de rakt ut i landskapet, de är ofta nakna, förvildade, och intill dem ser jag Sara som det barn hon en gång måste ha varit. Lång och tunn och med en begåvning och en kraft så uppenbar att det redan lyser om henne. Hon är tolv, på gränsen till tretton, alldeles på tröskeln till en vuxen värld, men ännu bara ett vittne, en betraktare utan egen möjlighet att göra något åt världen som den gestaltar sig, den är som den är och liksom ohjälplig, och hon har en rand av flodvatten på sitt bröst. Vissa sorgsna höstdagar har jag tänkt att jag föreställer mig Sara där för att vi kanske båda en gång var sådana förvildade barn, och för att det hade varit roligt om vi hade träffats på en sådan ursprunglig plats, direkt under himlen. I bikinis med varsin cigarett i mungipan. I stället möttes vi i sessionsrummet i Svenska Akademien, i en värld klädd i ljusblå sammet och gulddetaljer, vi var båda där för att förvalta ett dyrbart arv som handlade om att högtidlighålla litteraturen. Sara var som gjord för att vara dess ständiga sekreterare, ingen hade hennes osvikliga förmåga att sätta boken på piedestal, ingen annan hade hennes djupa bildning, där firade hon världslitteraturen, och hon lade ett Edith Södergranskt klänningsveck till institutionens ålderdomliga arkitektur, hon gav den ett mänskligt ansikte.

”Saras texter hade en brutal skärpa och koncentration, ett öga som rörde sig likt en kamera över orden, zoomade ut och in”, skriver Sara Stridsberg i sin minnestext. Foto: Stina Wirsén

Sara sa en gång om sin sjukdom:

”Ibland tycker jag nästan att det är intressant att studera dess framfart.”

Ett stilla melankoliskt leende. Sontagblicken som såg rakt ner i dödens gap utan att blinka.

Det fanns ingenting som inte intresserade Sara.

Högt och lågt. Elegans och realism. Poesi och klänningar.

Hon flyttade blicken en smula, zoomade ut och såg världslitteraturen (och världen) som den framträder bortom de gamla, stelnade beskrivningarna. Saras texter hade en brutal skärpa och koncentration, ett öga som rörde sig likt en kamera över orden, zoomade ut och in. Skarpt, leklystet, icke dömande. Hon hade en sällsynt god kontakt med romankonstens realiteter, över huvud taget med realiteter. Där var bilarna som for lika snabbt som moderniteten genom litteraturen, där var kriget, där var husmodern och där var modern, där var staden om natten i ett gudsperspektiv, där var klänningarna de bar i romanerna, där var allt det gyllene och där var människorna som dansade i en blå sal som inför undergången. Berättelserna om sexuellt våld som nådde offentligheten genom metoo under hösten 2017 gick rakt in i Sara.

Sally Mann fotograferade också döda människokroppar i olika stadier av förruttnelse, i närheten av en rättsmedicinsk forskningsstation i Tennesse. Dessa kroppar kallas i USA för unclaimed, tillhörande människor som ingen saknade eller ville kännas vid efter deras död. Sally Mann fotograferade dessa ensamma förvandlingar under många månader medan de långsamt sjönk tillbaka ner i jorden och blev ett med den. Många har varit kritiska till Sally Manns sätt att exploatera dessa döda, oönskade där de ligger utblottade i landskapet, helt begripligt, det är en ofattbar realitet dessa bilder är sprungna ur. Och samtidigt: bilderna vittnar på ett ojämförligt vis om den förgänglighet och absoluta sårbarhet som är villkoret för allt liv. Intill fotografierna av människorna som långsamt sjunker ner i landskapet bleknar de mänskliga striderna, de blir vind.

Under det senaste året har Svenska Akademien förverkligat många av Saras idéer om en institution i takt med samtiden och lagarna. Men den gången, då Sara jagades bort, var det som om den ständiga sekreteraren plötsligt talade rövarspråket, eller ett språk från andra sidan jorden som ingen annan förstod i rummet, hon blev en främling, ett hot, en nedskjuten budbärare. Ändå är det Saras tankar som lever vidare i Akademien nu, det är hennes gyllene arv att förvalta, en glimrande pil som flyger genom det kalla höstljuset från henne till oss, som kallas för eftervärlden.

