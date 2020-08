Sasja Filipenko: Det här är slutet för Lukasjenkos diktatur

Början på slutet. De orden måste inleda varje artikel som skrivs om det som pågår nu i Belarus. Lukasjenkos regim är slut. Det är dess svanesång vi bevittnar.

Under många år befann sig det belarusiska samhället i ett tillstånd av politisk koma. Det försökte göra så lite väsen av sig som möjligt, ligga lågt, hålla andan – allt för att inte störa maktens drake. President Lukasjenko levde sitt eget liv. Då och då slukade han någon av sina fåtaliga politiska motståndare. Under tiden levde folket sitt liv.

Det är viktigt att inse att allt som Belarus uppnått under senare år, till exempel inom it-sfären, har åstadkommits av helt vanliga människor. De har åstadkommit det trots att allt makten gjort har varit inriktat på en enda sak: att konsekvent sätta käppar i hjulet för de egna medborgarna. Det enda som Lukasjenko brytt sig om på riktigt under alla dessa år är ishockeyns ställning i Belarus, och som bekant har denna överdrivna uppmärksamhet bara fått landslaget att spela sämre och sämre för varje år som gått.

Sasja Filipenko. Foto: Deniev Dagun

Allt Lukasjenko har rört vid har omedelbart förvandlats till en klumpig kopia av det sämsta Sovjetunionen hade att erbjuda – oavsett om det gällt ekonomin, kulturen eller hälsoväsendet. För folket (som han kallade för ”sitt eget”) hyste Lukasjenko bara förakt, och landets medborgare gjorde vad de kunde för att ignorera den skamlöse politikern. När de diskuterade landets framtid i sina kök hoppades de bara på att statschefen verkligen hade problem med sköldkörteln (som ryktet hävdade).

Invaggad i trygghet av militären, polisen och allsköns andra styrkor förutsatte denne Europas näst siste diktator att allt skulle följa det väl beprövade manuset

Ibland hände det att de parallella linjerna (folket och diktatorn) korsade varandra i ett simulerat val, men bara för att efter några få dagar skiljas åt igen och glömma bort varandra i fem år till. Lukasjenkos plan var att det skulle gå så den här gången också. Fast i det förflutna och ur stånd att förstå vad som krävs av honom i 2020 års värld var president Lukasjenko (som strängt taget inte är president längre, utan en helt vanlig brottsling som med olagliga medel klamrar sig fast vid makten) övertygad om att det belarusiska folket skulle svälja valfusket.

Invaggad i trygghet av militären, polisen och allsköns andra styrkor förutsatte denne Europas näst siste diktator att allt skulle följa det väl beprövade manuset. Belarusierna skulle tiga och han själv ta hem segern. Ja, som om inte det var nog var Lukasjenko så sent som för några veckor sedan övertygad om att han om ett par årtionden skulle kunna överlämna makten till sin egen son. Men det kommer lyckligtvis aldrig att hända – för belarusierna har rest sig!

Belarusierna har vaknat, de har fått nog till sist, de går ut på gator och torg, och den här gången låter de sig inte skrämmas bort. Många frågar sig varför. Vad är det som hänt? Vem är det som lyckats övertyga dem att förändringens timme är slagen i detta land som vant sig så vid diktaturen? På många sätt är svaret – Lukasjenko själv. Det är presidenten själv som slutligen tappat kontakten med verkligheten och fått invånarna i Minsk och Brest, Hrodna och Mahiljoŭ, Homel och många andra städer att gå ut på gator och torg. Han har varit så övertygande i sin enfald, skamlöshet och vulgaritet att nästan ingen här i landet tvivlar längre – nej, vi vet inte vem som kommer att bli vår nya president, men vi vet mycket väl vem som aldrig mer kommer att vara det. Ajöss, Lukasjenko!

Lukasjenko buas ut av fabriksarbetare i Minsk den 17 augusti. Foto: NIKOLAY PETROV

Hur har han lyckats med det? Hur i hela friden har han kunnat få ett helt folk mot sig? För det första har han haft gott om tid på sig, och för det andra har han i år överträffat sig själv. Genom att visa hur han ger tusan i sin befolkning under coronapandemin. Genom hur han hånat sina motståndare under valkampanjen. Ja, genom det blotta faktum att han under de tjugosex år han styrt landet inte en enda gång deltagit i en tv-debatt med sina politiska rivaler. Det tål att upprepas – inte en enda gång på tjugosex år.

Denne galne diktator, denne förbrytare som ger order om att öppna eld mot fredliga demonstrationer, som betraktar hela landet som sin egen kvinna och under vars tid vid makten åtskilliga journalister blivit mördade, medan oppositionspolitiker tagits som gisslan för att köpslå med EU, han har nu till sist fått oss alla att inse att han bara förmår styra staten genom att hålla de egna medborgarna i ständig skräck, genom att arrestera och misshandla dem inte bara på protestmarscher och i fängelser, utan nu också i deras egna hem.

Just nu, år 2020, mindre än tjugo mil från Vilnius och bara femtio från Warszawa, går kravallsoldater runt och skjuter mot fönstren i bostadshus och kastar chockgranater runt sig mot förbipasserande bilar. De tillskansar sig ambulanser och åker runt i stan för att överfalla fredliga invånare, som i de flesta fall inte ens deltar i några protestaktioner. På det sättet råkade till exempel Anton Soroka, forward i det belarusiska landslaget, bli gripen på väg till träningen.

Tusentals medborgare sitter fortfarande arresterade mitt i Europa för att de deltagit i fredliga protestaktioner. De hålls inspärrade under omänskliga förhållanden, upp till etthundratjugo personer i celler där det bara finns åtta britsar och där man bara kan sova … stående!

Det första vi måste göra är att omedelbart kräva att alla som blivit olagligt gripna friges

Och i detta nu, samtidigt som ni läser den här krönikan fortsätter uniformsklädda odjur att skrämma, tortera, misshandla och våldta landets medborgare, och det första vi måste göra är att omedelbart kräva att alla som blivit olagligt gripna friges, och att dessa förbrytare och straffkommandon, som förlorat all rädsla och mänsklighet, ställs inför rätta.

Enligt en version startade revolutionen i Tunisien med att en kvinnlig inspektör tog sig friheten att dela ut en örfil till en gatuförsäljare, som sedan brände sig själv framför stadshuset. I augusti i år gav Lukasjenko varenda belarusier en likadan örfil genom att ännu en gång förfalska valresultaten och fylla städernas gator med polis och soldater. Han verkar uppriktigt ha trott att ingenting allvarligare än några obetydliga protester skulle hända när han nu spottade sina landsmän i ansiktet ännu en gång.

Alexander Lukasjenko Foto: Siarhei Leskiec/AFP

Döm om hans förvåning när folket inte sänkte blicken och som vanligt vände andra kinden till. Under dessa dagar har vi sett belarusier som fått nog av diktatorn gå ut i en fredlig, modig och stolt protest. Vi ser hur kvinnor bildar kedjor i solidaritet med sina män, bröder och söner som misshandlas av säkerhetsstyrkorna. Dessa kvinnor, som blir våra presidentkandidater, och som vågar gå ut på gatorna i våra städer med blommor i händerna, fyller oss med beundran och tacksamhet!

Min bok ”Den före detta sonen” skrevs 2012. Den handlar om den koma som Belarus då befunnit sig i under nära tjugo års tid, och den går igenom de händelser som fått så många av oss att bli föredetta-barn till vårt eget land (med en befolkning på nio miljoner invånare lever ytterligare tre miljoner belarusier utanför dess gränser). I den finns det en scen, där min mormor går till banken, där följande korta dialog utspelar sig:

”Sedan hon lämnat tillbaka kvittot sade den trötta bankkassörskan med monoton stämma:

– En lott?

– Vad då för lott?

– Vill ni ha en?

– Vad ska jag med den till?

– Ni kan köpa er en lägenhet…

– Jag har redan en.

– Tja… en datja kanske…

– Jag har redan en.

– En bil då, jag vet inte…

– Jag har redan en.

– Säg något ni inte har då?

– Frihet. Det har jag inte…”

Frihet är inget man vinner i ett lotteri.

Som tur är för mig som författare, hur mycket jag än beklagar det som medborgare, har många sidor och partier av min roman ”Den före detta sonen” behållit sin aktualitet och avspeglar fortfarande den belarusiska verkligheten. Till förtret för mig som författare, men till min kolossala lycka som medborgare, är däremot just det här avsnittet inte aktuellt längre! Belarusierna har till sist fått sin frihet. Belarusierna har vaknat. Och det här är slutet. Slutet på diktaturen och början på ett nytt liv.

