Säverman: Nu behövs en gondol uti Jordens Venedig

När Venedig grundlades, berättar Åke Holmberg i boken ”Ture Sventon i Venedig”, anlitade man av sparsamhetsskäl mindre erfarna stadsplaneingenjörer, med följd att gatorna genast vattenfylldes.

Det blev en oöverträffad turistattraktion. Miljoner turister har genom åthundraden gungat i gondoler och vräkt sina pengar över Venedig – ändå står stan sedan en vecka med vattenfyllda källare och vet varken ut eller in.

”Bella Venezia, här har du mej”, kluckade Sickan Carlsson i en av de filmer om svenska bussturister som kom på 1950-talet. Venedig kluckade tillbaka. Sedan dess var mången svensk på kanelen på kanalen.

Om Stockholm är Nordens Venedig så är Venedig Jordens Venedig. Lätt att komma ihåg.

När jag anlände till Venedig första gången tuffade man i en lång vacker mahognymotorbåt från flygplatsen in till Sankt Marcusplatsen, som senaste veckan varit mera plums än plats.

Vi dinerade på ett hak med fönster mot kanalen där man ideligen langade ut champagne och glas till gondoljärer som stakade runt med allt rusigare turister.

Vi mötte amerikaner som vid åsynen av Rialto-bron blev vilda av hänförelse och skrek ”My God! This is the bridge! This is the bridge!”

Inne på Harrys bar lät man en Manhattan stå en bra stund i shakern för att isen skulle smälta och vattnigheten påminna gästen om plurret runtomkring. I New York är Manhattan också omgivet av vatten utan att för den skull kallas Fordens Venedig.

Apropå det kom vi en gång susande i automobil och parkerade hos en gubbe som vaktade bilar där bron från Venezia Mestre landar i Venedig och vägen obönhörligen tar slut.

Vi fick fortsätta med den lilla ångslupen, vaporetton, som i Thomas Manns novell ”Döden i Venedig” (1912) inte medtar bagage. Inte den sortens bagage i alla fall. Dagens ryggsäckar och dramatrar lär få passera.

Vattnet uppges nu sjunka undan ur stadens källare. Duvorna kan åter landa på Sankt Marcusplatsen och livet återgå utan närmare åtgärd för den arma befolkningen.

För mitt inre ser jag i en framtid hela staden lossna och flyta ut i adriatiska havet där turister med höjda champagneglas försvinner med staden i djupet.