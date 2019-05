Säverman: Syntetisk resa tur och retur

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

Skulle passa en båt i skärgården och stod i färd med att bära väskor, kassar och kartonger ned till bilen.

Då ringer Dragspelaren och ber mig ta med synten till skärgården.

Han hade inspirerats till en låt om den ryska invasionen av skärgården på 1700-talet. Nu ville han pröva hur låten lät på synt.

Han, en mästare på handklaver – vad skulle han med synt till?

Synt är just vad det låter, ett syntetiskt litet vidunder som lånar sig till allt från piadunko till mambojambo till tutilurentrudelutt.

Okej, ville han ha synten skulle ha få den. Det kunde den arma synten vara värd, ut och åka och bli trakterad av en maestro i tonsättartagen.

Synten hade legat länge överst på ett högt skåp. Den låg invirad i en illröd sammetsduk som en kista på väg till sin hädanfärd och gled som en hal ål i sammetsduken innan jag fick grepp om den just som den skulle fara i golvet. Laddningsdosan och notstället hade vilat ovanpå synten och dunsade nu i huvudet på mig innan de for i golvet och studsade in under sängen.

Försökte lura ner synten i en Ikea-kasse. Den var för liten. Sopsäcken var för stor. Synten var väl ömtålig också, det är alla musikinstrument. Glömmer aldrig min vän violinisten som krockade med sin Fiat 500 och med tillknycklade revben och blödande fru sken upp som en sol när han fann felan oskadd.

Slog en filt och en livrem runt synten och bar ner den till bilen på gatan.

Bilens baklucka visade sig fylld med bilbarnastolar. Tryckte in väskor och kassar i baksätet, placerade synten så försiktigt som möjligt i framsätet. Bar den sedan varsamt ombord på båten och sedan lika varsamt av båten för att den inte skulle kasta sig överbord.

I stugan väntade Dragspelaren. Han kopplade in synten och spelade ”Ryska snuvan” eller om det var ”Ryska posten” han kallat låten, men skakade sedan på huvudet och sa att den lät bättre på bälgaspel.

– Så du kan ta med dig synten tillbaka till stan igen!