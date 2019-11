Säverman: Tänk att tv åter har blivit lyx

Hon berättade entusiastiskt att hon på förskolan ätit något gott; pensionerad fisk. Det gladde oss pensionärer.

Sedan tog hon sin 4-årige kusin vid handen och ledde bort honom till teven. Hon förklarade lika entusiastiskt för honom att här, hos morfar och mormor, fanns en tv som själv valde program, det ena efter det andra.

Inte som hemma där man saknar tv men ändå kan se program – som man väljer själv.

Den här teven visade ett program och när det programmet var färdigt visade den ett annat program och så vidare. Men behövde inte välja vad man skulle se. Man fick bli överraskad!

I detta fall av Barnkanalen.

Tiden har runnit i väg sedan man familjevis satt samlad framför en tv-apparat i ädelträ med en minimal gråvit bildruta som utsände några timmars dagliga oförargligheter. Det vill säga tv som först var lyx men snart inklusive tv-kanna och tv-soffa blev den möbel kring vilken allt liv kom att kretsa ett halvsekel framåt.

Tv tog efter den gamla radion (som faktiskt bara hade funnits i tretti år) och sände samma program för alla, vilket under lång tid bidrog till en gemensam folkligt borgerlig bildningsnivå som landet aldrig sett maken till och aldrig kommer att se maken till.

Antingen man ville eller inte kände man igen Rossinis ouvertyr till ”Den tjuvaktiga skatan” eftersom den spelades en gång i veckan liksom de marscher som omslöt den dagliga Grammofonmusiken, där varje skivmärke noggrant noterades – Husbondens röst, Decca, Sonora. Radio har alltid varit musikbranschens reklamtrumpet.

Men så delades radion upp i P1, P2, P3 i all oändlighet liksom tv blev kanaler i all oändlighet. Allt under ett ettrigt gnäll över att man inte fick välja program själv, det gjorde storebror, och så vidare.

Nu kan app- och poddtränade barn välja kanaler och youtuber och influerare i all oändlighet – många lika som bär. Teven är bara en av många skärmar där man kan ladda med vad man behagar se och betala för.

Undra på att det blir en sensation med en tv som väljer ut programmen åt en och bara fortsätter, det ena efter det andra, vilken lyx!