10 scenhändelser att se fram emot i vår

”Rocky Horror Show” Foto: Klara G

1. ”Rocky Horror Show”. Premiär 22/2. Östgötateatern, Norrköping

Det finns kultfenomen. Och så finns det kultfenomen. Musikalen ”Rocky Horror Show” hade premiär i början av 70-talet och fick snart en hel hipstergeneration att klä sig i raffset och drömma om rockande transvestiter. Känner jag regissören tillika Östgötateaterns nytillträdde konstnärlige ledare Nils Poletti rätt har det här förutsättningarna att bli årets roligaste – och troligtvis snuskigaste – föreställning.

Ur ”Safe” Foto: Hans Malm

2. ”I am Europe”. Premiärdatum ej satt. Dramaten, Stockholm

Tyske regissören Falk Richters föreställning ”Safe” på Dramaten var en av höstens gladaste överraskningar. Via ett uppbrutet, fragmentariskt och ofta oförutsägbart formspråk sonderades det svenska svartsinnet – vilket må låta dystert, men som var både oförväget och vackert. Nu återvänder han till nationalscenen med en samproduktion mellan fem europeiska teatrar.

”Min fantastiska väninna”. Foto: Carl Bengtsson

3. ”Min fantastiska väninna”. Premiär 1/3. Kulturhuset Stadsteatern, Årsta Folkets hus.

Ännu ett exempel på hur sönderälskade romaner ur samtiden överförs till scen? Det finns alltid utrymme över för nya tolkningar av Elena Ferrantes monsterpopulära romansvit, såväl i HBO:s tablåer som på Folkets hus i Årsta. Håll ögonen på Maja Rung, för övrigt – hon är en av de bästa unga skådespelarna vi har just nu.

”Woyzeck” Foto: Joachim Karlsson

4. ”Woyzeck”. Premiär 6/4. Helsingborgs stadsteater

Den som hade turen att se Erik Ehn som ”Woyzeck” härom året lämnade kanske salongen i förvissningen om att allt som går att åstadkomma med pjäsen nu hade åstadkommits. Enter dockteatermaestron Erik Holmström som på Helsingborgs stadsteaters hemsida genrebestämmer sin stundande iscensättning som ”coola dockor möter coola skådespelare”.

”Den babyloniska skökan”

5. ”Den babyloniska skökan och andra dåliga kvinnor”. Premiär 2/3. Moment teater, Gubbängen

Åsa Berglund Cowburn kröner sin triptyk på Moment om kvinnor och skam genom att fördjupa sig i dåliga damer. Pressmaterialet utlovar en freakshow från den viktorianska epoken där undanskuffade och besvärliga kvinnor ställs ut till beskådan – vilket låter påfallande likt Unga Klaras ”Monsterkabinettet” från 2009. Förhoppningsvis blir det lika roligt.

”Total strukturalitet” Foto: Brunnsgatan Fyra

6. ”Total strukturalitet”. Premiär 15/2. Brunnsgatan Fyra, Stockholm

Också på Brunnsgatan Fyra avrundas en trilogi. I ”Total strukturalitet” räddar en regissör Tibet och undersöker ett styckmord på Moderna. Humorkollektivet Konstab som ligger bakom verket är lika svårkategoriserade som ”Olika personer” – det Instagramkonto de föddes ur – var. Ofta kusligt exakta i sin gestaltning av diverse jobbiga typer, alltid underbart förbryllande i största allmänhet.

”Linje Lusta” Foto: Hannah Modigh

7. ”Linje Lusta”. Premiär 29/3. Elverket, Stockholm

Det brukar inte vara helt lätt att överföra den tryckande tropiska värmen i Tennessee Williams New Orleans till scener på våra köldslagna breddgrader. Men med Livia Millhagen – svenskt teaterlivs kanske främsta gestaltare av mänskliga tryckkokare – i rollen som Blanche DuBois lär Danilo Bejaranos slusk Stanley få det hett om öronen.

”Schlagt sie tot” Foto: Lars Krantz

8. ”Schlagt sie tot”. Premiär 11/5. Malmö opera

Desto stramare och strängare blir det på Malmö opera. Där ger Martin Luther påven fingret, spikar upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg och får inte bara fart på reformationen, utan sätter också hela Europa i gungning. Urpremiär för Bo Holtens och Eva Sommestad Holtens opera och med regissören Peter Oskarson på föreställningens axel.

”24 timmar Svart kvinna” Foto: Senay Behre

9. ”24 timmar Svart kvinna”. Premiär 18/2. Riksteatern, turné

I likhet med humorkollektivet Konstabs verksamhet kommer impulsen till Riksteaterns föreställning om rasism, vardagsförtryck och överlevnadsstrategier från ett Instagramkonto: Fanna Ndow Norrbys ”Svart kvinna”. Som sedermera även blev bok. Här får publiken följa ett kompisgäng under ett dygn i sviterna av ett rasistiskt påhopp.

Mattias Andersson Foto: Ola Kjelbye

10. ”Hierarchy of needs”. Premiär 1/3. Backa teater, Göteborg

Det är inte bara på Dramaten som europeiska samarbetsprojekt gör sceniska avtryck i år. Mattias Anderssons och Adel Darwishs ”Hierarchy of needs”, som via videolänk knyter samman Sverige och Syrien, ingår i projektet ”Atlas of transitions” och kommer att gästspela på flera av Europas scener efter avklarad spelperiod i Göteborg.

