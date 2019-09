DN:s kritiker väljer: Här är de 51 bästa pjäserna någonsin

Vilka är de allra bästa pjäserna? Frågan är såklart omöjlig att besvara. Teater handlar om tolkning, om att gestalta en text som lämnat någonting öppet och inte blir fullkomlig förrän den, bokstavligt talat, förkroppsligas på en scen.

Även fantastiska texter löper därmed risken att fördärvas av en valhänt eller tondöv iscensättning. Och dåliga texter kan få en oförglömlig gestaltning. Teater är en konstart för våghalsiga.

Likväl finns det pjäser som skimrar mer än andra, som dröjer sig kvar hos publiken decennium efter decennium, århundrade efter århundrade, ibland årtusenden. Pjäser som man inte ens skulle kunna föreställa sig teaterkonsten utan.

Här har fyra av DN:s teaterkritiker satt samman 51 sådana verk som vi tycker att alla borde se, läsa och höra. Verk som får oss att se oss själva i ett lite skarpare ljus.

Många av de nedan och i bokstavlig ordning representerade är män. Många av dem är vita. Och ja, det finns en övervikt av europeiska verk. Såväl teatrar som vi kritiker är på många sätt vår västerländska kanons fångar. I morgon kanske listan ser annorlunda ut?

Men så är det heller inget definitivt urval. Det är en förteckning över pjäser som vi inte kan få nog av, gärna återkommer till och som på ett eller annat sätt format teatern som konstform – flera av dem spelas dessutom på landets scener i höst.

Johan Hilton

Sven Wollter och Iwar Wiklander i ”I väntan på Godot”, Göteborgs stadsteater 2009. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Samuel Beckett ”I väntan på Godot”

När: 1953

Var: Frankrike

Kategori: Absurdistiskt portalverk

I korthet: Nihilism som ren underhållning när de luggslitna luffarna Vladimir och Estragon väntar på någon som aldrig kommer. Under tiden byter de hattar, äter rovor, diskuterar korsfästelse och funderar på att hänga sig.

Aktuell i höst: spelas på Dramaten från 24/10

Margaretha Krook som Winnie i ”Lyckliga dagar” som pjäsen fick heta på Dramaten 1998 Foto: Dramaten

Samuel Beckett ”Lyckans dar”

När: 1961

Var: Frankrike

Kategori: Absurdistisk monolog i en sandhög

I korthet: Den kvittrande medelålders damen Winnie sitter begravd upp till midjan i sand och håller humöret uppe alltmedan högen växer och växer. Inget att göra åt – det är ändå en fin dag, ännu en fin dag, i dag.

Fredrik Lycke och Angelika Prick i ”Tolvskillingsoperan” som just nu spelas på Kulturhuset Stadsteatern/Folkoperan. Foto: Matilda Rahm

Bertolt Brecht ”Tolvskillingsoperan”

När: 1928

Var: Tyskland

Kategori: Episk teater

I korthet: Den slemme småborgaren Peachum driver organiserad tiggarverksamhet, men utmanas av mördarcasanovan Mackie Kniven. Brechts klassiker måste ha träffat en nerv, den går aldrig ur tiden. En fräck och kolsvart satir över den jordmån av förtryck och kriminalitet som nazismen kom att frodas i.

Aktuell i höst: spelas på Folkoperan nu

Bertolt Brechts primadonna och livspartner Helene Weigel i paradrollen som Mor Courage. Foto: Universal History Archive

Bertolt Brecht ”Mor Courage och hennes barn”

När: 1941

Var: Tyskland, men skriven i exil i Sverige

Kategori: Episk teater

I korthet: Godhet är varken möjlig eller meningsfull i en värld där brutalitet är lönsamt. Detta blir både publiken och 1600-talsentreprenören Anna Fierling varse i Brechts episka undersökning av krigets mörker.

Sif Ruud som fru Sarti och Toiwo Pawlo som Galileo Galieli på Dramaten 1974. Foto: Beata Bergström

Bertolt Brecht ”Galileo Galilei”

När: 1943

Var: Tyskland, men premiär i Schweiz

Kategori: Episk teater

I korthet: Historien på teatern. Den store renässansfilosofen Galileo Galilei utmanar den katolska kyrkan med sina landvinningar och drar på så sätt igång en kamp mellan dogmatisk tro och vetenskapligt belagda fakta. Låter det bekant?

Robert Wilsons ”Woyzeck”-uppsättning på Betty Nansen teatret i Köpenhamn 2000. Foto: Erik Hansen

Georg Büchner ”Woyzeck”

När: 1837, urpremiär 1879

Var: Tyskland

Kategori: För-expressionistiskt klass- och morddrama

I korthet: En skimrande ädelsten av förvirring och sorg, ett sprucket krus liksom människan själv – om den fattige och hunsade soldaten Woyzeck, allas passopp, dömd att förlora allt. Här börjar 1900-talets fasor.

Kate O’Flynn och Eric Kofi Abrefa i National theatres uppsättning av ”En doft av honung” 2014. Foto: Nigel Norrington

Shelagh Delaney ”En doft av honung”

När: 1958

Var: Storbritannien

Kategori: Diskbänksrealism

I korthet: Delaney var bara 20 år när hon 1958 debuterade med denna egendomligt drabbande pjäs om klass, hudfärg, sexualitet och en riktigt, riktigt sur mor-och-dotter-relation. Ett uppror mot både en stelnad vuxenvärld och samtidens sociala konventioner, skildrat genom en 17-årig flicka.

Nina Fex, Ingela Olsson och Michael Jonsson i Dramatens uppsättning av ”I lodjurets timma” 2016. Foto: Carl Thorborg

Per Olov Enquist ”I lodjurets timma”

När: 1988

Var: Sverige

Kategori: Kammarspel i fängelsemiljö

I korthet: Finns Gud i en katt? Och kan den i så fall återuppstå och komma tillbaka från de döda? Gripande och mångtydigt om en ung man, ett dubbelmord och ett fängelseexperiment som får en garvad präst att omvärdera både liv, tro och yrkesval.

Lil Terselius, Kristina Törnqvist, Gunnel Fred, Donya Feuer, Anita Björk, Helena Brodin, Gerthi Kulle och Inga-Lill Andersson i Ingmar Bergmans uppsättning av ”Backanterna” på Dramaten 1996. Foto: Bengt Wanselius

Euripides ”Backanterna”

När: ca 406 f Kr.

Var: Grekland

Kategori: Antik tragedi

I korthet: Teaterns eviga tema – rus mot förnuft. Den hämndlystne vinguden Dionysos återvänder till Thebe med en kör av kvinnliga följeslagare för att återupprätta sin moders heder. Det slutar, som sig bör i en antik tragedi, med förskräckelse.

Per Morberg som Jason och Helena Bergström som Medea, Stockholms stadsteater, 2006. Foto: Lesley Leslie-Spinks

Euripides ”Medea”

När: ca 431 f Kr.

Var: Grekland

Kategori: Antik tragedi

I korthet: Årtusendenas kärlekskrig som – spoilervarning! – går riktigt ordentligt åt pipsvängen. Innehåller även en av världsdramatikens mustigaste monologer levererad av en försmådd hustru: ”Kräk! Något bättre ord för din naturs gränslösa feghet fann min tunga ej”.

Sten Ljunggren och Etienne Glaser i ”Jag är vinden”, Stockholms stadsteater 2013. Foto: Petra Hellberg

Jon Fosse ”Jag är vinden”

När: 2008

Var: Norge

Kategori: Lyriskt drama

I korthet: Två män i en båt, och av gränsen mellan död och liv är snart ingenting kvar. Bara språket står i vägen för den som vill ta språnget i denna högt spända förhandling för att undkomma existensen.

Nathan McMullen och Kalungi Ssebandeke i brittiska Orange trees uppsättning av ”Blood knot” 2012. Foto: Eyevine

Athol Fugard ”Blood knot”

När: 1961

Var: Sydafrika

Kategori: Maktstudie

I korthet: Athol Fugards klassiker om två sydafrikanska bröder under sextiotalets apartheidregim bär – tyvärr – fortfarande på politisk aktualitet. Ett mästerligt dominansdrama, som ständigt osäkrar publiken.

Amina Hocine, Elisabeth Göransson i ”Revisorn” på Folkteatern i Göteborg 2015. Foto: Mats Bäcker

Nikolaj Gogol ”Revisorn”

När: 1836

Var: Ryssland

Kategori: Förväxlingskomedi

I korthet: En måttligt begåvad och spritglad dagdrivare tas för en revisor utsänd av regeringen och griper naturligtvis tillfället i flykten. Snillrik och vansinnig komik om korruption på såväl individuell som institutionell nivå.

Anders Mordal och Mari Maurstad i Nationaltheatrets uppsättning av ”Två herrars tjänare” i Oslo 2006. Foto: Berit Roald

Carlo Goldoni ”Två herrars tjänare”

När: 1746

Var: Italien

Kategori: Komedi med fötterna i commedia dell’arte

I korthet: Livets förväxlingslek. Den hungrige får jobb hos två herrar samtidigt – som dessutom söker varandra. Och därefter blir det bara värre. Carlo Goldoni tog med sig commedia dell’arten in i det klassiska dramat – och det är lika roligt i dag.

Jan Mybrand, Lena B Eriksson och Kirsti Stubø i ”En uppstoppad hund” på Kulturhuset Stadsteatern 2015. Foto: Petra Hellberg

Staffan Göthe ”En uppstoppad hund”

När: 1986.

Var: Sverige

Kategori: Folkhemsdrama

I korthet: Vemodigt, roligt och medkännande om den norrländska familjen Cervieng. Om annorlundaskap, kärlek och modernitet – och en hund som äter antidepressiva. Så nära hjärtat i svenskt 60-tal att den kunde utspela sig varsomhelst i världen, närsomhelst.

David Lenneman och Asha Ali i Riksteaterns uppsättning av ”En druva i solen” 2016. Foto: Urban Jörén

Lorraine Hansberry ”En druva i solen”

När: 1959

Var: USA

Kategori: Familjedrama

I korthet: Det dröjde nästan 60 år innan Lorraine Hansberrys banbrytande Broadwaypjäs från 1959 fick svensk premiär. Om den svarta familjen Younger som försöker komma på fötterna ekonomiskt efter faderns död, men där rasistiska och klassbundna strukturer ständigt sätter käppar i hjulet.

Karin Lithman och Anders Carlsson som Karoline och Kasimir på Malmö stadsteater 2015. Foto: Frans Hällqvist

Ödön von Horvath ”Kasimir och Karoline”

När: 1932

Var: Tyskland

Kategori: Svart folklustspel

I korthet: Karoline dumpar sin pojkvän Kasimir under Oktoberfesten i München 1929, när det visar sig att han har fått sparken från jobbet som chaufför. Förtvivlat, sprött och ironiskt om hur samhällskrisen går in i människorna: släcker känslor, förnedrar relationer, bryter band. Skrevs före Hitler men bär på det som kom.

Gerd Hegnell och Leif Hedberg i ”Ett dockhem” 1971. Foto: Scanpix

Henrik Ibsen ”Ett dockhem”

När: 1879

Var: Norge

Kategori: Frigörelsedrama

I korthet: Här börjar 1900-talets befrielse. Högborgerliga Nora inser vilken hushållsfånge hon är när en gammal skuld åter gör sig påmind. En skandalsuccé som ännu inte har bedarrat och ständigt ger upphov till nya repliker från andra dramatiker, senast Lucas Hnaths ”Ett dockhem 2”.

Uppsättning av ”Vildanden” på Lorensbergsteatern i Göteborg 1918. Foto: Kamerareportage/TT

Henrik Ibsen ”Vildanden”

När: 1884

Var: Norge

Kategori: Realistiskt idédrama med symbolistiska övertoner

I korthet: Från komedi till tragedi när Gregers Werle punkterar sin kamrat Hjalmars livslögner. En pjäs som fortfarande är hjärtskärande sorglig, med en tragedi som är så in i frusna Norden onödig. Och som samtidigt, än i dag, bär på en enastående lyster i sin mångtydighet.

Nina Zanjani och Claes-Göran Lans i ”Hedda Gabler” på Göteborgs stadsteater 2015. Foto: Ola Kjelbye

Henrik Ibsen ”Hedda Gabler”

När: 1890

Var: Norge

Kategori: Psykologiskt drama

I korthet: En protofeminist i förkrympt borgartillvaro eller en deprimerad narcissist som hör hemma i vår tid? Som i alla riktigt komplexa porträtt erbjuder titelgestalten i ”Hedda Gabler” ständigt nya projektionsytor.

Ur Melanie Mederlinds Riksteaternuppsättning av ”I alperna” 2006. Foto: Urban Jörén

Elfriede Jelinek ”I alperna”

När: 2002

Var: Österrike

Kategori: Uppgörelse med kapitalism, antisemitism och vintersport

I korthet: Skoningslöst och drastiskt om hur vinstmaximering, slapphet och österrikisk kryptofascism ledde till tunnelbranden i Kaprun år 2000 då 155 ungdomar brändes ihjäl. En sak är säker: den ökade inte Jelineks popularitet i hemlandet.

Annika Hallin i norska Riksteatrets ”Psykos 4:48” 2006. Foto: Berit Roald

Sarah Kane ”Psykos 4:48”

När: 2000

Var: Storbritannien

Kategori: Självmordsstudie som kan spelas såväl som monolog som med stor ensemble

I korthet: Sarah Kane är mest berömd för genombrottsverket ”Blasted” och för att förkroppsliga den i dag rätt daterade brittiska ”in-yer-face”-teatern. Men hennes sista pjäs ”Psykos 4:48” står sig förbluffande väl. Klinisk depression skildrad inifrån och med poetiska övertoner: vreden, isoleringen, längtan efter att bara göra slut på det hela.

Isabel Munshi, Shebly Niavarani, Bahador Foladi, Bashkim Neziraj i ”Invasion!” på Stockholms stadsteater 2006. Foto: Photographer Petra Hellberg

Jonas Hassen Khemiri ”Invasion!”

När: 2006

Var: Sverige

Kategori: Samtidskritisk metateater

I korthet: Carl Jonas Love Almqvists Abulkasem – arabisk sjörövare i tragedin ”Signora Luna” – är alla och ingen i Khemiris knivskarpa dramatikerdebut som slog omkull teatern och öppnade den för en ny tid: en regissör, en terrorist, en homosexuell discodansare, en papperslös flykting. Etiketter, stereotyper och schabloner upplöses, kvar står människan.

David Arnesen och Razmus Nyström i Farnaz Arbabis Dramatenuppsättning av ”Angels in America” 2018. Foto: Jenny Baumgartner

Tony Kushner ”Angels in America I och II”

När: 1991-93

Var: USA

Kategori: Realism/fantastik

I korthet: Tony Kushners sju timmar långa pjäs om aidsåren spänner bågen högt: här avhandlas sexualitet, rasmotsättningar, religion, sekularitet, marxism, kapitalism och klimathot i ett fullkomligt uppslukande episkt drama som når vida bortom den amerikanska erfarenheten.

Anna Carlson i ”Bernardas hus” på Uppsala stadsteater 2006. Foto: Markus Gårder

Federico Garcia Lorca ”Bernardas hus”

När: 1936

Var: Spanien

Kategori: Klaustrofobisk symbolism

I korthet: Den tyranniska husmodern Bernarda Alba som kontrollerar och stänger in sina döttrar sågs länge som en förebådan om Francos Spanien. I allt mer auktoritära tider ter hon sig snarare som en påminnelse om vad vi är beredda att ge upp.

Odile Nunes som Tant Blomma, Parkteatern 2015. Foto: Petra Hellberg

Kristina Lugn ”Tant Blomma”

När: 1993

Var: Sverige

Kategori: Tragisk komedi

I korthet: Vilken som helst av Kristina Lugns pjäser är egentligen värd att framhålla. Men här, med dagmamman som väntar på en moder som aldrig kommer och barnet i hagen som den vuxne i rummet, är hennes mångbottnade lakonismer alldeles särskilt omtumlande.

Agneta Ekmanner i ”Falska förtroenden” på Stockholms stadsteater 1982. Foto: André Lafolie

Pierre de Marivaux ”Falska förtroenden”

När: 1738

Var: Frankrike

Kategori: Komedi

I korthet: Den förmögna unga överklassänkan Arimante hamnar i centrum för ett intrikat spel om äktenskap och pengar. Missförstånd, förmenta förtroligheter och intrigmakeri skapar stor förvirring i denna salongskomedi. För vad är egentligen en sanning?

Anna Takanen, Jakob Eklund, Mattias Nordkvist och Adam Lundgren i Björn Runges uppsättning av ”En handelsresandes död” på Göteborgs stadsteater 2014. Foto: Ola Kjelbye

Arthur Miller ”En handelsresandes död”

När: 1949

Var: USA

Kategori: Realism med drömspelsinslag

I korthet: Lika delar familjedrama och systemkritik om den som samhället inte längre tycker sig behöva. Damstrumpförsäljaren Willy Loman förgiftas av sina drömmar om det framgångsrika livet, förbrukas och går under – precis som alla vi andra.

Aktuell i höst: spelas på Malmö stadsteater från 20/12

Ur Folkteatern Gävles uppsättning av ”Tartuffe” på Hälsinglands träteater i Järvsö 2007. Foto: Henric Lindsten

Molière ”Tartuffe”

När: 1664

Var: Frankrike

Kategori: Franskklassicistisk komedi

I korthet: Ett filosofiskt mästerverk. Den oförvägne lurifaxen Tartuffe nästlar sig in hos högborgerlig familj under förespeglingen att han är en predikant som vill frälsa deras själar. Molière fick fiender för livet – inte minst inom kyrkan – och vilar än i dag i ovigd jord.

Niklas Falk, Anita Ekström, Sten Ljunggren, Åke Lundqvist och Ulf Eklund i ”Vintermusik” på Kulturhuset Stadsteatern 2017. Foto: Sören Vilks

Lars Norén ”Vintermusik”

När: 2017

Var: Sverige

Kategori: Dödsmässa

I korthet: Sent i karriären skriver den store dramatikern ett av sina känsligaste och mest poetiska teaterstycken. ”Vintermusik” är en kollektiv resa mot den rituella tomheten, strax före det verkliga slutet.

Jarl Kulle, Inga Tidblad (i sin paradroll som Mary Tyrone) och Ulf Palme i uruppförandet av ”Lång dags färd mot natt” på Dramaten 1956. Foto: Dramaten

Eugene O’Neill ”Lång dags färd mot natt”

När: Urpremiär 1956, på Dramaten

Var: USA

Kategori: Familjedrama

I korthet: Nu är mamma trött igen. En av världsdramatikens mörkaste skildringar av kärlek, missbruk och medberoende. Men också en sorgsen kontemplation över den kanske mest komplexa av alla organismer: familjen.

Aktuell i höst: spelas på Göteborgs stadsteater nu

Scen från uruppsättningen av ”Se dig om i vrede” på Royal Court i London 1956. Foto: Rights Managed

John Osborne ”Se dig om i vrede”

När: 1956

Var: Storbritannien

Kategori: Diskbänksrealistiskt kammarspel

I korthet: Förbisprungen av tiden? Det såg länge ut så – tills incelrörelsen återaktualiserade ”den arge unge mannen”. Jimmy Porter hatar allt och alla i ett efterkrigstidens Storbritannien där samtliga löften svikits och både klass- och könsklyftor tycks oöverbryggbara.

Ann Petrén i ”Vit, rik, fri” på Stockholms stadsteater 2010. Foto: Sarah Bolmsten

Christina Ouzounidis ”Vit, rik, fri”

När: 2010

Var: Sverige

Kategori: Manipulativ monolog

I korthet: Ouzounidis stycke om skuld och offer hämtar sitt persongalleri från trageditrilogin Orestien, men är knappast någon enkel och rättfram modernisering. ”Vit, rik, fri” kan snarast beskrivas som en manipulation som tömmer språket på mening, bygger upp, och raserar igen.

Maria Simonsson, Hans Christian Thulin, Petter Andersson och Frida Jansdotter i ”Medeas barn” på Örebro länsteater 2015. Foto: Kicki Nilsson

Suzanne Osten och Per Lysander ”Medeas barn”

När: 1975

Var: Sverige

Kategori: Klassiskt skilsmässodrama, men ur barnens perspektiv

I korthet: Det första verkligt stora dramat som ser på världen med barnens blick och ger dem talan i spelet om deras liv. Väcker dessutom fortfarande debatt – senast bland skärrade föräldrar i Örebro 2015.

Göteborgs stadsteater var 1965 först i Skandinavien med att sätta upp ”Hemkomsten”. Bild från förberedelserna: teaterchefen Mats Johansson och skådespelarna Lena Brogren, Björn Berglund och Arne Nyberg Foto: Kamerareportage/TT

Harold Pinter ”Hemkomsten”

När: 1964

Var: Storbritannien

Kategori: Existentiellt kriminaldrama

I korthet: En medelålders man återvänder efter många till sin sluskige far och sina bröder tillsammans med hustrun Ruth. Besöket ger upphov till nya konfliktlinjer och maktspel – en oidipal mardröm där Ruth snart spelar en avgörande roll.

Per Andersson, Henrik Schyffert och Johan Rheborg i Edward af Silléns uppsättning ”Art” på Rival i Stockholm. Foto: Knotan

Yazmina Reza ”Art”

När: 1994

Var: Frankrike

Kategori: Konstfull komedi

I korthet: Att den skulle vara en av världens ”bästa” pjäser är ju inte riktigt sant. Men man kan av ett slags genreskäl unna sig att nämna denna smarta franska lättviktare om makt, vänskap och sorg över det som inte blev.

Aktuell i höst: spelas åter på Rival från 19/9

Niki Gunke Stangertz i Borås stadsteaters uppsättning av ”Gyllene draken” 2011. Foto: Superstudio

Roland Schimmelpfennig ”Gyllene draken”

När: 2010

Var: Tyskland

Kategori: Postdramatisk migrationsskildring

I korthet: Ständiga perspektivskiften och växlande berättartekniker när en värkande tand på en kinakrog visar sig härbärgera hela det globala migrationsdilemmat. Rolig och lekfull i sin totala förtvivlan och med en snillrik hantering av La Fontaines fabel om syrsan och myran.

Jonas Karlsson som Puck i John Cairds uppsättning av ”En midsommarnattsdröm” på Dramaten 2000. Foto: Roger Stenberg

William Shakespeare

”En midsommarnattsdröm”

När: ca 1595

Var: England

Kategori: Elisabetansk komedi

I korthet: Det här magiska sagospelet är ett av bardens lättaste verk, i bemärkelsen att det svävar högt över trädtopparna kring ämnen som kärlek, sorg och teaterns väsen. Förtrollande – och för evigt – om kärlekens psykologi.

Björn Gustafson som Macbeth på Teater Brunnsgatan Fyra 2001. Foto: Mattias Edwall

William Shakespeare ”Macbeth”

När: ca 1606

Var: England

Kategori: Elisabetansk thriller

I korthet: Om ”En midsommarnattsdröm” behandlar kärlekens psykologi utforskar ”Macbeth” mordets. I enlighet med tre häxors spådom tar krigaren Macbeth och hans hustru makten genom att undanröja kung Duncan. Och det är bara början på blodbadet.

Marie Göranzon som Lear i Linus Tunströms uppsättning på Uppsala stadsteater 2016. Foto: Micke Sandström

William Shakespeare ”Kung Lear”

När: 1606

Var: England

Kategori: Elisabetansk tragedi

I korthet: Monumental tragedi om allt en människa kan förlora efter att ha tappat det viktigaste: modet att ta emot kärleken när den ges och förmågan att känna igen den. Den som har hört Lears slutmonolog över den döda dottern Cordelia glömmer den aldrig.

Monica Stenbeck i Natalie Ringlers uppsättning av ”Vår klass” på Galeasen 2013. Foto: Fotograf Dan Hansson

Tadeusz Slobodzianek ”Vår klass”

När: 2009

Var: Polen

Kategori: Episk tragedi

I korthet: Förintelsen skildrad genom ögonen på en polsk skolklass som efter den tyska invasionen delas upp i offer och förövare. Ohyggligt starkt om vardagsrasismens och antisemitismens mordiska potential, men också om överlevnad, skuld och – kanske – hopp.

Ur Eirik Stubøs iscensättning av ”Antigone” 2017. Foto: Sören Vilks

Sofokles ”Antigone”

När: ca 442 f Kr.

Var: Grekland

Kategori: Antik tragedi

I korthet: Sofokles tragedi om den unga Antigone som trotsar Kreons påbud och begraver sin bror mot härskarens vilja rymmer filosofiska principstrider om rättsuppfattning och lojalitet som bär genom seklerna, rentav årtusendena.

Aktuell i höst: spelas på Göteborgs stadsteater från 27/9

Ivan Hedqvist som kung Oidipus i första svenska uppsättningen 1919. Foto: Kamerareportage/TT

Sofokles ”Kung Oidipus”

När: ca 427 f. Kr

Var: Grekland

Kategori: Antik tragedi

I korthet: Världens äldsta ”whodunit” har allt: föräldrasvek, mord, självmord, blod, incest, en mördarjakt full med villospår och onda aningar. Och inte minst: en människa som inte undkommer sitt öde. Förvånansvärt sällan spelad, men i fin Dramatenuppsättning av Eirik Stubø härom året.

Josh McGuire och Daniel Radcliffe i 2017 års uppsättning av ”Rosencrantz och Guildenstern är döda” på Old Vic i London. Foto: Nigel Norrington

Tom Stoppard ”Rosencrantz och Guildenstern är döda”

När: 1966

Var: Storbritannien

Kategori: Absurdistisk tragikomedi

I korthet: Den smartaste och roligaste Shakespeare-avläggare som gjorts. ”Hamlet” sedd från kulisserna med fokus på två av dramats aningslösa bifigurer. En pjäs som glädjande nog börjat dyka upp igen på teaterrepertoarer lite varstans i världen.

Anwar Al-Bayati och Driss Roukhe som Julie och Jean i den arabiskspråkiga uppsättningen av ”Fröken Julie” på Angeredsteatern 1998. Foto: Lars Sundestrand

August Strindberg ”Fröken Julie”

När: 1888

Var: Sverige

Kategori: Naturalistiskt sorgespel

I korthet: Det svänger rejält om den här pjäsen hos de bästa regissörerna. Klass och kön, kön och klass, och så om igen, och igen, när betjänten Jean och adliga Julie möts i köket en ödestyngd midsommarnatt. Skriven av en författare som själv lever i varje replik.

Robert Wilsons uppsättning av ”Ett drömspel” på Stockholms stadsteater 1998. Foto: Lesley Leslie-Spinks

August Strindberg ”Ett drömspel”

När: 1902

Var: Sverige

Kategori: För-expressionistiskt drama bortom tid, rum och logik

I korthet: Är det fortfarande synd om människorna? Indras dotter skulle förmodligen inte behöva omvärdera ett enda ord i sin berömda replik om hon åter steg ned på jorden. En pjäs lika gåtfull, sann och spelbar som vid premiären för snart 120 år sedan.

Aktuell i höst: spelas på Strindbergs Intima Teater nu

Susanne Karlsson som Medea i ”Medealand” på Malmö stadsteater 2011. Foto: Peter Westrup

Sara Stridsberg ”Medealand”

När: 2009

Var: Sverige

Kategori: Klassisk tragedi i omtolkning

I korthet: ”Någon måste vara Medea” konstaterar Gudinnan i Sara Stridsbergs slående uppdatering av Euripides antika tragedi. Den galna och våldsamma kvinnan fyller en tidlös funktion för alla som inte är hon, inte minst publiken.

Ann-Sofie Rase, Helena af Sandeberg och Josefin Ljungman i Alexander Mørk-Eidems uppsättning av ”Tre systrar” 2008. Foto: Petra Hellberg

Anton Tjechov ”Tre systrar”

När: 1901

Var: Ryssland

Kategori: Psykologisk realism

I korthet: Tre systrar på landsbygden drogar ned sig med sin längtan efter barndomens Moskva allt medan världen omkring dem vittrar sönder. Enkel att misslyckas med, men när allt stämmer finns det få pjäser som drabbar lika hårt.

Nadja Weiss och Andreas Kundler som Corday och Marat i ”Mordet på Marat” 2008. Foto: Mats Bäcker

Peter Weiss ”Mordet på Marat”

När: 1964

Var: Tyskland

Kategori: Idédrama

I korthet: Politisk teater utan pekpinnar när de intagna på mentalsjukhuset Charenton sätter upp en pjäs om hur Charlotte Corday knivhögg den badande revoulutionären Jean Paul Marat till döds. Ett spel om cynism och idealism, utopism och totalitarism – dessutom roligt.

Henric Holmberg och Inger Hayman i Etienne Glasers Riksteateruppsättning av ”Rannsakningen” 2000. Foto: Urban Jörén

Peter Weiss ”Rannsakningen”

När: 1965

Var: Tyskland

Kategori: Rättegångsdrama med dokumentär grund

I korthet: Byggd på Auschwitzprocesserna i Frankfurt Am Main 1963–1965. Ett dokument och drama som förflyttar publiken i tid och rum, in i rättssalen, och in i de anklagades undanflykter efter Förintelsen.

Livia Millhagen som Blanche DuBois i Stefan Larssons Dramatenaktuella ”Linje Lusta”. Foto: Sören Vilks

Tennessee Williams ”Linje Lusta”

När: 1947

Var: USA

Kategori: Tragedi i New Orleans-miljö

I korthet: Den förljugna överklassdamen Blanche DuBois kamp för att upprätthålla värdigheten i en värld som hatar både svaghet och kvinnor skakar fortfarande om. Inte minst i Stefan Larssons aktuella och fenomenala Dramatenuppsättning.

Aktuell i höst: spelas på Dramaten nu