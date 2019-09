Höstens höjdpunkter – från nakna häxor till sju små dvärgar

SEPTEMBER

”Häxjakten” av Arthur Miller

Några flickor har dansat i skogen en natt – nakna? Förhäxade? Prästens dotter var med, hon ligger nu medvetslös, ett oskyldigt offer, förstås. Vems skuld? Snart är hela byn på fötter. Om masshysterin där ingen vågar säga stopp. Miller inspirerades av häxrättegångarna i amerikanska Salem 1692 men speglade samtidigt McCarthy-erans åsiktsförtryck i USA på 1950-talet. Unikt samarbete mellan Kulturhuset Stadsteatern och Dramaten. Regi: Alexander Mørk-Eidem. Premiär 14/9 på Dramaten, Elverket

”Hej Sverige” av och i regi av Hedvig Claesson

En avlång pjäs om att bo någonstans mitt i ...eller vid sidan av. Sverige ur barnperspektiv, deras svar på frågan ”Vad behöver man för att känna sig hemma?”. Det blir en väv av historier, från myllrande storstad till glesa landsbygden. Premiär 14/9 på Teater Pero, Stockholm. Barn/Ung

”Orlando” av Virginia Woolf

Kärleken upplöser tid och rum i Virginia Woolfs storslagna klassiker om poeten och adelsmannen Orlando – som har alla tider, åldrar och kön inom sig. Hens tids- (och ”gender-bender”-)resa börjar på 1500-talet och rusar på slingrig väg rakt in i vår tid. Bearbetning: Sarah Ruhl. Regi: Sara Cronberg. Musik: Jenny Wilson. Premiär 14/9 på Malmö Stadsteater, Hipp

Astrid Assefa och Agneta Ahlin i Riksteaterns ”Barnen”. Foto: Sören Vilks

”Barnen” av Lucy Kirkwood

Det pensionerade paret Robin och Hazel bor efter katastrofen i England utanför strålningsområdet. Där dyker Rose upp, efter 38 år, med ett ärende. Ett laddat möte: går det att rätta till misstag som gjorts? Bästa pjäs i USA och Australien 2018. Regi: Karin Enberg. Riksteatern. Turnépremiär 16/9 i Bollnäs

”Fallet Exet” av Nyxxx

Exet försvinner första dagen i sin nya skola. De vuxna bryr sig inte. Publiken får lösa mysteriet som utspelar sig i Nyxnäs, en totalkorrupt plats där precis alla mutar, ljuger och bedrar: en jakt på liv och död. Publiken deltar på surfplattor i denna hybrid av teater och spel. Scenkonstkollektivet Nyxxx, Skvaderns Gymnasium och Härnösands Gymnasium i samarbete. Premiär 19/9 på Teater Västernorrland, Sundsvall. Barn/Ung

”Tillbaka innan midnatt” av Peter Colley

Det unga paret Erik och Jill flyttar till en gård på landet. Där störs lugnet strax av deras excentriska hyresvärdinna och en objuden gäst. Det blir en livsfarlig psykologisk kamp. Eller bara inbillning? Kanadensisk succéthriller. Regi: Jan Karlsson. Västerbottensteatern och Profilteatern i samarbete. Premiär 19/9 i Skellefteå. Turné. Barn/Ung

”De förskräckliga föräldrarna” av Jean Cocteau

Medan Dramaten renoveras flyttar fem skådespelare ihop i en evakueringslägenhet. Utifrån Cocteaus pjäs utforskar de familjens strukturer och teaterns möjligheter. Vilka språk och beteenden utvecklar vi i en familj? Spelas i en lägenhet vid Hötorget. Regi: Rebecka Hemse. Premiär 20/9 inom Dramaten&. Adress meddelas vid biljettköp.

”Låt den rätte komma in” av Jack Thorne efter John Ajvide Lindqvist roman

Någon sprider död i Vällingby. Offren töms på blod, det ryktas om ritualmord. Oskar vill straffa sina mobbare, men vågar inte. Så träffar han Eli och kan plötsligt göra allt. Men varför ses de bara när solen gått ner... Premiär 20/9 på Kulturhuset Stadsteatern, Vällingby. Spelas alltid efter solnedgång. Barn/Un

”Bärarna” av Anne Jonsson, Kristina Ros och Råger Johansson

De tre bärarna kommer hem efter många år på resa. Alla glada minnen! Men så måste huset säljas! Hur är det för barn när stora saker ändras? Av teamet bakom uppmärksammade ”Signalisterna”. Regi: Anne Jonsson. Premiär 20/9 på Masthuggsteatern, Göteborg. Barn/Ung

”Minnesstund” av Alejandro Leiva Wenger

Klassfoton. Så många minnen. Sackarias är död. Jon är bjuden till minnesstunden. Men: varför kommer han inte ihåg sin gamla kompis? Psykologisk thriller där familjens lögner nystas upp. Inget är vad det verkar som. Regi: Martin Rosengardten. Premiär 20/9 på Malmö Stadsteater, Intiman

”Egenmäktigt förfarande” av Lena Andersson

”Den som bromsar bestämmer alltid. Den som vill minst har mest makt.” Ester Nilsson är en rätt behärskad människa. Men så möter hon den kände konstnären Hugo Rask… Smärtsam och tragikomisk närstudie av kärlekens besatthet. Dramatisering: Karin Parrot-Jonzon. Regi: Moqi Simon Trolin. Premiär 20/9 på Helsingborgs Stadsteater

”Egenmäktigt förfarande” på Helsingborgs stadsteater Foto: Sophie Håkansson

”3 vintrar” av Tena Štivičić

I ett murgröneklätt hus i Zagreb lever familjen Kos – älskar, grälar och anpassar sig. Till pjäsen hör tre interaktiva utställningar om Kroatiens historia: Kommunismens inträde 1945, Jugoslaviens fall 1991 och närmandet till EU 2011. Hur påverkar historien våra relationer och familjeband? Regi: Anja Suša. Premiär 21/9 på Uppsala Stadsteater

”Faust II” av Johann Wolfgang von Goethe

Faust säljer sin själ till djävulen för att få kunskap. Goethes livsverk ”Faust I” (1808) och ”Faust II” (1832) är de mest kända tolkningarna av den klassiska myten. I ”tvåan” hamnar Faust och Mephistopheles (djävulen) bland gudar, hjältar och vidunder i antikens Grekland. Om att vilja ha, men i stället få vad man förtjänar. Teaterfest och ett stycke europeisk historia. Regi: Richard Turpin. Premiär 21/9 på Östgötateatern, Norrköping

”Perplex” av Marius von Mayenburg

När Linn och Rasmus kommer hem från semestern har blomvattnarna gjort huset till sitt. Paret kastas ut och får bli au-pair åt husvaktarnas åttaåring som bär SS-uniform… Smärtsamt roligt om identitetsupplösning. Mayenburg är känd för hårdkokt samhällskritik. Regi: Viktor Tjerneld. Premiär 21/9 på Borås Stadsteate

”Gränsfall” av Joshua Harmon

Den ena, som sköter universitetets studenturval, jobbar för mångfalden. Den andra, lika liberal, är mamman som vill det bästa för sin son. Men dennes bäste vän passar bättre in i skolans mångfaldsprofil… När den privata ambitionen krockar med ens progressiva värderingar blir det krångligt. Succé i New York och London. Regi: Hugo Hansén. Premiär 25/9 på Playhouse Teater, Stockholm

”Det sista eposet” av Runa Borch Skolseg

Författaren, regissören Marie Nikazm Bakken och kostymdesignern Fredrik Floen tar hybris till nya höjder med detta antihjältarnas epos 2.0, som vill vara vår tids ”Odysséen” och skildra ett nytt universum där nya lagar och traditioner råder. Vi möter sex imaginära astronauter och ser existentiella och politiska frågor veckla ut sig på flera nivåer. Premiär 26/9 på Turteatern, Stockholm

”Antigone” av Sofokles

Antigone trotsar kung Kreon, begraver sin döde bror och får betala med sitt liv. Hon och systern Ismene är centrum i poeten Anne Carsons nytolkning. Nyskriven musik av Mikael Sundin framförs live av skådespelarna. Regi: Kristina Hagström-Ståhl. I samarbete med Högskolan för Scen och Musik. Premiär 27/9 på Göteborgs Stadsteater

”Girls like that” av Evan Placey

Febrigt om ett gäng flickor på en engelsk privatskola. Från första dagens nyfikna blickar, genom skolåren fram till återträffen långt senare. Om vänskap och lojalitet och om skoningslösa hierarkier och brutala uteslutningar. Regi: Melanie Mederlind. Premiär 27/9 på Hallands Teater. Barn/Ung

”Fedra/Hippolytos” av Tora von Platen efter Jean Racine, Seneca och Euripides

Fedra är ensam hemma. Maken kung Theseus är försvunnen, kanske död. Fedra, besatt av lust till styvsonen Hippolytos, plågas svårt. Så kommer bud: Theseus är död. Hur påverkas maktbalansen när patriarken försvinner? Vad gör Fedra och Hippolytos med sin nyvunna frihet? Regi: Tatu Hämäläinen. Scenografi av konstnären Anastasia Ax. Musik: Maria W Horn. Dramaten. Premiär 28/9 på Scenkonstmuseet

”Blod och ben” av och i regi av Oskar Thunberg

En ljum vårkväll. Plötsligt: skrikande bildäck, en dov duns. En sexårig pojke svävar mellan liv och död. Vägar korsas: mamman, sjukvårdaren, bilisten… Någon ber. Om det yttersta offret och livets mening. Teater Lumor och Östgötateatern i samarbete. Premiär 28/9 på Moment teater, Stockholm. (Från 29/11 på Östgötateatern, Norrköping)

”Pennskaftet” av Elin Wägner

Barbro (”Pennskaftet”) är en ung journalist och rösträttskämpe, kär i arkitekten Dick. Men finns det plats för kärlek i kvinnokampen? Och vågar Dick bryta mot konventionerna? Romansuccé 1910. Nu får den fira att kvinnors rösträtt fyller 100 år. Regi: Maria Löfgren. Premiär 28/9 på Uppsala Stadsteater

”Människor och människor” av Emma Broström

En ung man tas in på akuten i Västerås övertygad om att hans liv är slut. Jenny tar in honom i sitt hem och sin familj, besluten att hjälpa honom tillbaka till livet. Om hur vi förblir goda i svåra och mörka stunder. Regi: Marie Parker Shaw. Premiär 28/9 på Västmanlands Teater, Västerås

”Nakna som foster och gudar” av Isabel Cruz Liljegren

Om poeten Karin Boye och hennes Margot. De träffades i Berlin då Karin skulle psykoanalysera bort sin sexuella läggning, men gick på nattklubb och mötte kärleken. Margot hör på radio hur de efterlyser hennes Karin, mitt bland krigsnyheterna. I samarbete med Riksteatern. Premiär 28/9 på Folkteatern, Göteborg. Turnépremiär 11/10 i Falkenberg

”En rackarns långhelg” av Maria Blom

Snart pensionerade tandhygienisten Bibbi råkar ta på sig att gömma några flyktingar i källaren, ”bara över helgen”. Plötsligt kommer varenda bekant på oväntat besök. De under golvet får inte märkas. Aktuell komedi. Regi: Josefin Ankarberg. Musik: Niko Röhlcke. Premiär 28/9 på Borås Stadsteater

”Nybergs mekaniska verkstad” av Erik Norberg

Musikdrama med historisk grund. Åren 1937-41, när tyska soldater åker tåg genom Sverige, sänker en norrbottnisk sabotage-liga 22 fascistiska fartyg runtom på haven. Förre sjömannen Edvard Nyberg har värvats av Kirunas kommunister och tillverkat bomberna med dynamit han stulit från jobbet på LKAB. Regi: Helena Röhr. Musik: Tomas Isacsson. Norrbottensteatern. Premiär 28/9 i Nåjdens sal, Kiruna

Susanne Hellström i ”Pelikanen” på Dalateatern. Foto: fotografpereriksson.com

”Pelikanen” av August Strindberg

Kammarspel och psykologisk thriller med övernaturlig inramning om bristande tillit och kärlek inom en familj. Hemligheter, svek, girighet och hat. Familjemedlemmar som driver varandra till vansinne. Regi: Rikard Lekander. Nypremiär 28/9 på Dalateatern i Falun, samt på turné

”Jubileumsvecka” av och med Teater Tre

Teatern (40 i höst) firar förstås vecka 40 med populära föreställningar, som ”Bo” för bebisar och ”Sant Enligt Vem” från 12 år. Se hela programmet på www.teatertre.se. Alltihop börjar med ”Te med tre”, ett samtal om konst för de yngsta, 30/9 på Teater Tre, Stockholm. Barn/Ung

● ● ●

OKTOBER

”Peter Pan”. Manus och regi: Ramesh Meyyappan efter J M Barrie böcker.

Peter Pan är pojken som vägrar bli stor. Med fantasins hjälp flyr han till landet Ingenstans. Följ med och möt dem alla: Kapten Krok, Tingeling, Krokodilen. Äventyr och strapatser. Och ja, det kommer att flygas på scenen i Tyst Teaters visuella föreställning. Tyst Teater. Premiär 2/10 på Riksteatern, Hallunda. Turné. Barn/Ung

”Etta på listan – Sissela Kyle” av Sissela Kyle och Calle Norlén

Humorshow om den(ibland) underbara känslan av att först göra en lista och därefter bocka av den. Regi: Emma Bucht. Premiär 3/10 på Scalateatern, Stockholm

”De obehöriga” av John Ajvide Lindqvist

Det är extramöte i bostadsrättsföreningen Vinkelhaken vid Mariatorget. Obehöriga har tagit sin in i källaren, sovit i tvättstugan. Vad göra? Kodlås, ansiktsigenkänning i porten? Och nu piper mobiler: något vid Slussen – en explosion? Sen går flyglarmet… Inspirerat av intervjuer gjorda vid Mariatorget. Regi: Anna Takanen. Kulturhuset Stadsteatern. Premiär 4/10 i St Paul, kyrkobyggnaden vid Mariatorget

”Strange development”. Koncept och regi: Tana Maneva

Fysisk teater, butoh och dans. 30-årsfirande Teater Giljotin har utvecklat sitt eget visuella, poetiska uttryck. Om känslors, gesters, ord och relationers rötter, från platsen där vi inte kan ljuga. Kompositör, live elektronik: Rikard Borggård. Videoanimation: Lena Rammi. Premiär 4/10 på Teater Giljotin, Stockholm

”Dvärgen” av Pär Lagerkvist

Vid furstens hov i renässansens Italien skriver Dvärgen sina hatiska betraktelser över människorna. För den som fötts till förnedring är hatet kanske det rimliga svaret. Romanen skrevs mitt under andra världskriget. Dramatisering och regi: Ashkan Ghods. Premiär 4/10 på Göteborgs Stadsteater

”I en särskilt utsatt situation” av Kristian Hallberg med flera

Rummet är nu en brottsplats. Vad hände, vem gjorde vad? Hände kanske inget alls? Men varför mår jag så dåligt? En kyss kan vara ett övergrepp. En kompis är inte längre en kompis utan en våldtäktsman. Om samtycke och gränser. Regi: Johanna Larsson. Premiär 4/10 på Angereds Teater. Barn/Ung

”Förhör” av Martina Montelius

Sara, 14, skolvägrar och vägrar säga varför. Om föräldrars tafatthet och samhällets oförmåga att förstå tonårslivet. Men mest om Saras kamp med sig själv, som liknar allas. Regi: Olle Jernberg. Örebro Länsteater. Skolföreställning. Offentlig 5 och 17/10 på Nya China, Örebro. Barn/Ung

”Den hemliga resan”. Idé och regi: Bodil Malmberg

Vad händer med oroliga själar som inte kommer till ro? Blir de spöken? Och vad gör man med ett spöke som gått vilse? Fyra udda figurer på hisnande äventyr. Humor och musik för alla som kanske känner att de inte passar in. Premiär 5/10 på Fredriksbergsskolan, Västerås. Därefter på Västmanlands Teater

”De skyddssökande kvinnorna” av Aiskylos. Bearbetning: David Greig

En flytväst på blå bakgrund. En båt full av unga kvinnor når den grekiska kusten. Om det var du som måste fly för ditt liv, vem skulle hjälpa dig? Antikens 2.500 år gamla drama möter vår tid. Kören av unga kvinnor ställer frågorna. Vad väger tyngst – plikten att hjälpa eller din bekvämlighet? I samarbete med danska Betty Nansen Teatret och Aalborg Teater. Regi: Simon Boberg. Kompositör: John Browne. Premiär 10/10 på Malmö Stadsteater, Intiman

”Helheten” med koreografi av Tove Sahlin

Är det viktigt för en människa att känna sig hel, eller är det viktigare att vara en del? Allkonstverk med dans och musik byggt på dokumentära intervjuer med nunnor, nuckor, mammor, rektorer och andra olydiga, ensamma eller flersamma. Del i Riksteaterns projekt ”Demokratins gränser”. Premiär 10/10 i Umeå

”Älskarinnor” av Ann-Sofie Bárány

Paris. Ljusets stad, mellan två världskrig. Dit reser amerikanskorna med drömmen om en plats där kvinnor kan verka, tala och älska fritt. Möt det oförlikneliga paret Gertrude Stein och Alice B Toklas, amazonen Natalie Barney, den formidabla Djuna Barnes. Alla är där, festar och samtalar – om tangon, sexualiteten, den kvinnliga orgasmen, Sapfos dikter. Skål! Nyskrivet om en händelserik epok. Regi: Philip Zandén. Premiär 11/10 Kulturhuset Stadsteatern i Årsta Folkets hus

”Min vän fascisten” av Klas Abrahamsson och Erik Gedeon

Sommarpartyts diskussioner är på topp när en ung militärklädd främling dyker upp. Idyllen rubbas. Han vill också vara med i det glada gänget. Fördomarna haglar och skratten fastnar i halsen i denna politiska satir där alla sjunger hela tiden, av duon bakom succémusikalen ”Ingvar – en musikalisk möbelsaga”. Teater Västernorrland. Premiär 11/10 på Konsertteatern, Sundsvall

”Bastuklubben” av och i regi av Johanna Salander

Tre kvinnor i olika åldrar möts i en bastu, som de gjort i många år. Vi tjuvkikar och lyssnar på dem. I en turnerande bastu på hjul spelas denna nyskrivna pjäs om kvinnors längtan, skam, förälskelser och eviga omsorger om alla runt omkring. Ögonblicksteatern, Umeå. Premiär 11/10 utomhus i Centrum

”Blod, svett och tårar” av Robin N Spegel

Bästa vännerna Jasmine och Andie går i nian. Jasmine berättar att hon ska söka till ett boxningsgymnasium hundra mil bort. Då vill även Andie dit. Men hon kan inte boxas, vill hon ens det? Om boxning, lojalitet och drömmar. Live och direktsänd video. Regi: Lisa Färnström. Riksteatern. Premiär 15/10 i Sandviken. Barn/Ung

”Par i narrar” av och med Gunilla Röör och Per Sandberg

Skådespelarparet Gunilla Röör och Per Sandberg har stora roller var för sig. Nu utforskar de tillsammans rollen som narr. Vem är Narren? En stackare vid hovet? Eller den som säger sanningen? Roar och oroar, med komik och sorg. Texter av William Shakespeare, Lars Forssell och Staffan Westerberg. Kulturhuset Stadsteatern. Premiär 18/10 på Teater Giljotin

”Föddhoora” av Martina Montelius

Terese, 46 år, har slutat prostituera sig och fått jobb som cykelbud. Medan hon letar efter Kampementsgatan, där hon ska leverera mat, söker hon bitar av sin styckmördade bästa vän Marisol. Om en människa övertygad om att hon redan från födseln var ett dåligt exemplar. Inspirerad av teaterns samarbete med föreningen #utanskyddsnät (för flickor, kvinnor och transpersoner i prostitution och beroende). Regi: Figge Norling. Premiär 18/10 på Teater Brunnsgatan Fyra

”The broken circle” av Johan Heldenbergh och Mieke Dobbels

Hon är tatuerare, han musiker i ett bluegrassband. De flyttar ihop, får en dotter. Lyckan är gjord, men dottern blir sjuk, hur går det då med kärleken? Dramatik och bluegrassmusik. Prisbelönt pjäs i samproduktion med Badisches Staatstheater i Karlsruhe, Tyskland. Regi: Anna Bergmann. Textas på svenska. Premiär 18/10 på Uppsala Stadsteater

”Vi som fick leva om våra liv” av och i regi av Mattias Andersson

Två flyg kraschar in i World Trade Center. Metoo bryter ut. Någon väljer franska i stället för tyska på högstadiet. Livsvalen styr din framtid, eller världens. Men om du fick leva om ditt liv? Mattias Andersson frågar. I samarbete med Dramaten. Premiär 19/10 på Backateatern, Göteborg. 2020 på Dramaten, Elverket

”Hans och Greta” på Norrlandsoperan. Foto: Illustration: Greta Rönneskog

”Hans och Greta” av Martina Montelius

Hans och Gretas fattiga föräldrar tänker lämna barnen att dö i skogen. Men de tänker minsann fortsätta leva! En duva tipsar om en tant med ett hus av godis. Men hon är elak och hungrig på barn. Bejublad osentimental, rolig och lite kuslig version av Bröderna Grimms saga. Regi: Sally Palmqvist Procopé. Nypremiär 19/10 på Orionteatern, Stockholm

”Vem ser Dim?” av Maria Nilsson Thore

Dims blick är ständigt riktad uppåt, mot de stora barnen. Han vill att de ska se honom. Men just därför missar han att det finns en liten krumelur som också tittar uppåt. På Dim. Älskad bok på scenen. Regi: Peter Engkvist. Musik: Ola Johansson. Premiär 20/10 på Teater Pero, Stockholm. Barn/Ung

”I väntan på Godot” av Samuel Beckett

Evigt aktuella är de två väntande vännerna Vladimir och Estragon. Pjäsen skrevs 1949, när Europa skulle läka efter andra världskriget. Har haft ett fast grepp över världens teater sedan urpremiären i Paris 1953. Fjärde gången på Dramaten. Med: Jonas Karlsson, Torkel Petersson, Andreas Rothlin Svensson, Johan Ulveson. Regi: Karl Dunér. Premiär: 24/10 Dramaten, Lilla scenen

”Herr Puntila och hans dräng Matti” av Bertolt Brecht, Hella Wuolijoki

När den oberäknelige storgodsägaren Puntila är full älskar han hela världen. Nykter vill han dräpa den. Drängen Matti har fullt sjå att hänga med. Känslor spirar mellan honom och Puntilas dotter Eva. Kan kärlek överbrygga klassklyftor? Tygellös folklighet möter vass samhällsanalys. Regi: Pontus Stenshäll. Premiär 25/10 på Göteborgs Stadsteater

”Agnes Cecilia” av Maria Gripe. Dramatisering: Anders Duus, Maja Salomonsson.

Klassisk spökhistoria, älskad av generationer. I det gamla hus dit Noras familj har flyttat finns något övernaturligt. Någon tycks lämna hemliga tecken som talar till Noras känsla av ensamhet. Regi: Maja Salomonsson. Örebro Länsteater. Premiär i september för skolor. Offentligt 26, 31/10 på Örebro Teater. Barn/Ung

”Madame Bovary” av Magnus Lindman efter Gustave Flauberts roman

Lyssna på en influencer: bota tristessen, köp dig fri. Emma fångades av budskapet, sa au revoir tristess, gick ut i världen och krävde allt: dyra vanor, handskar, hattar, valpar, älskare… Året var 1856. Dumskallar styrde, media spred floskler, och Emma gick för att köpa en allra sista sak. Regi: Frida Röhl. Kompositör och musiker på scen: ”Californiaman” Joel Igor Hammad Magnusson. Premiär 26/10 på Folkteatern, Göteborg

”På tunn is” av och i regi av Anna Pettersson

Om dagsaktuella teman som att Näckens nya klädmärke ska börsnoteras eller hur du plastikopererar din hund. Var ska vi lagra klimatångesten? Humoristisk liverevy varvad med förinspelade sketcher. Samt föreläsning om fördelarna med att vara rik. Premiär 26/10 på Uppsala Stadsteater

”Direktören för det hela” av Jack McNamara efter Lars von Triers film

Helle ska sälja sitt företag. Fyra personer får då sparken men det vågar hon inte säga. Hon ljuger att hon bara är mellanchef, och anställer en skådespelare som får säga ”Det är jag som är direktören för det hela”. Det blir problem, förstås. Och roligt. Regi: Olle Törnqvist. Premiär 26/10 på Norrbottensteatern, Luleå

● ● ●

NOVEMBER

”De oroliga” av Karen-Maria Bille efter Linn Ullmans roman

Om ett barn som inte kan vänta med att växa upp och två föräldrar som vill vara barn. Om minnen och glömska och allt som utgör ett liv. En hyllad Dramatenföreställning på turné. Regi: Pernilla August. Riksteaterpremiär 5 /11 i Göteborg

”Human Zoo” av och med Sámi Našunálateáhter Beaivváš/Det Samiske Nasjonalteatret

Ända in på 1900-talet kunde samer liksom andra urfolk skickas på utställningsturnéer i Europa och USA. I traditionella kläder och med sina renar hölls de i små inhägnader och visades upp. Vi följer en samisk familj som under trycket från den beskådande omvärlden faller sönder. Gästspel 6/11 på Norrbottensteatern i Luleå

”Dockhumor på Scala” av och med Petter Lennstrand och Björn Carlberg.

Petter Lennstrand (”Allram Eest”, ”Upp i det blå”) och Björn Carlberg (”Kjell”, ”Operation Klotty”) är Sveriges mest erfarna dockspelare för tv. Tillsammans kallar de sig Scandinavian Puppets och ställer sig på Scalateaterns scen för första gången, med sina populära karaktärer från tv. Plus några till, som resejournalisten Hans Skägga, för att nämna en. Deras dockhumor är inte bara för små, utan också för en vuxnare publik. Rekommenderas från 12 år. Premiär 7/11 på Scalateatern, Stockholm

”De Passant”. Koncept och regi: Michai Geyzen

Många söker hela livet en plats att kalla sitt hem. En ordlös, visuell föreställning med livemusik om en grupp unga som nyss kommit till ett nytt land med ett nytt, okänt språk. Musik: Ephraim Cielen. Riksteatern i samarbete med Laika. Premiär 7/11 i Norrtälje

”Hans och Greta” av Bröderna Grimm

I lekens värld blir vägen till Häxans hus för de två barnen både både farlig och spännande! Med humor, glädje, akrobatik och clowneri gestaltas denna sagoklassiker. Bearbetning och regi: Moqi Simon Trolin. Premiär 8/11 på Malmö Stadsteater, Hipp. Barn/Ung

”Doktor Faustus” av Erik Holmström, fritt efter Christopher Marlowe

Har du hört historien om Faustus? Han sålde sin själ till djävulen. Vad hade du gjort? Blunda och tänk på det du åtrår mest, knäpp med fingrarna och du får det! Du kanske sårar någon. Du kanske förlorar dig själv, men hey, du vinner världen... I Erik Holmströms oefterhärmliga värld av dockor är allt möjligt. Nypremiär 9/11 på Folkteatern, Göteborg

”Spelman på taket” Jerry Bock, Joseph Stein, Sheldon Harni.

Året är 1905 i den judiska byn Anatevka i Tsarryssland. Det fattiga mjölkbudet Tevje försöker bevara släktens traditioner, men döttrarna vill inte välja makar så. Tradition och kärlek krockar i ett samhälle där judarna förföljs och revolutionen står för dörren. Regi: Staffan Aspegren. Nypremiär 9/11 på Smålands Musik & Teater, Spira, Jönköping

”Beethoven i Stalingrad”

Musikdramatiskt verk baserat på 12 brev skrivna av tyska soldater mitt i kriget julen 1942. Vrede, längtan och förtvivlan men också kärlek, förtroende och hopp. Breven interfolieras med delar av Beethovens Apassionata live på elektronisk fiol av Ian Peaston. Gästspel av Arin Produktion. Ges 9/11 på Hallands teater

”Acceleration” av Emil Boss

Tribunalen är tillbaka på Hornsgatan med Emil Boss långdikt från Systembolagsjobbet. Om säljarnas arbete i butiken, de tunga lagerlyften, de papperslösas städlag om natten. Motståndet mot facklig organisering, övervakning och effektivitetsjakt som föder skitprat och angiveri. Managementmodellen styr alltmer av det offentliga i dag. Vem tjänar på att vi är kunder, inte medborgare? Tonsättning: Dror Feiler. Regi: Henrik Dahl. Premiär 11/11 på Teater Tribunalen, Hornsgatan 92, Stockholm

”Rapunzel” av Marina Steinmo och Kajsa Giertz fritt efter bröderna Grimm.

Succén från 2017 är tillbaka. En nybliven mamma byter bort sitt barn mot en magisk växt hon inte kan sluta äta. Styvmamman låser in Rapunzel i ett torn. Därifrån leder en krokig och farlig väg… Musik: Jeanett Albeck. Regi: Kajsa Giertz. Nypremiär 15/11 på Helsingborgs Stadsteater. Barn/Ung

”Hur man lever” av och med Marit Bergman, Andreas Kullberg

Kom-ihåg-lista: 1. Ta hand om dina medmänniskor. 2. Tacka aldrig nej till bärhjälp. 3. Gör en föreställning med en vän om hur man lever. Musikalisk lektion inför livets misslyckanden och triumfer. Premiär 15/11 på Västmanlands Teater, Västerås

”Granen” av Tove Jansson

Efter en berättelse ur novellsamlingen ”Det osynliga barnet”. Hemulen väcker Muminfamiljen mitt i deras vinterdvala. Där ute är det konstigt vitt. ”Mamma vakna, något hemskt har hänt. De kallar det jul.” Ingen i Muminfamiljen har upplevt julen, så alla är rädda. Katastrof, översvämning eller vad är det för någonting? Regi: Ninne Olsson. Premiär 16/11 på Oktoberteatern, Södertälje. Barn/Ung

”Hamlet” av William Shakespeare

En ny värld med nya idéer ligger runt hörnet men Hamlets omgivning är fortfarande fast i förlegade synsätt på makt, maskulinitet och kärlek. I den ombyggda teatern, nu med Soundscape-ljud för rums- och närvarokänsla. Regi: Daniel Rylander. Premiär 16/11 på Byteatern Kalmar Länsteater

”Utrotning” av Olga Bach

I en europeisk storstad söker tre unga sig bortom den grådaskiga vardagen, närmare ”det sanna livet”. Brutalkomisk, hedonistisk utekväll i samtiden. Regi: Gustav Englund. Skandinavienpremiär 19/11 på Turteatern, Kärrtorp

”Brecht – i mörka tider” av Kitte Wagner, Henrietta Hultén, Sven Boräng

Det mörknar över Europa. Censur och förföljelse. Känner du hettan från bokbålen? Brecht satte ord på sin tid i Tyskland. Här hans livsberättelse: från teaterframgångarna i Berlin till förföljelse, flykt och förlorat medborgarskap. Tonsättningar: Sören Huss. Premiär 20/11 på Malmö Stadsteater, Hipp

”Macbeth – making a murderer” av Helle Rossing och Hanna Nygren fritt efter William Shakespeare

Lord Macbeth har precis vunnit ett stort fältslag när tre häxor spår att han ska bli nästa kung av Skottland. Det förvrider huvudet på honom. Han och hans hustru börjar smida planer på att mörda kungen. Regi: Helle Rossing. Premiär 20/11 på Helsingborgs Stadsteater

”HasseåTages julafton. En hyllning”

”Stetsonhatt” och ”Vad har du i fickan, Jan”, sketcher som ”Robert Lind från Kramfors” och ”Se på Säpo”, samt förstås ”Karl Bertil Jonssons julafton”. Förra årets slutsålda julföreställning är tillbaka. Manus, regi och konstnärlig ledning: Bobo Lundén. Nypremiär 21/11 på Västerbottensteatern i Skellefteå

”Arga änkan/Vihainen leski” av Henna Piirto efter Minna Lindgrens roman

När Ulla-Riittas make dör tror alla att livet är slut också för henne. Men icke: Nu blir det hot yoga och språkkurser och änklingsmarknaden avverkar hon i snabb takt. Detta är inte vad barnen hade tänkt sig för mamma. Regi: Kimmo Virtanen. Spelas på Helsingfors Stadsteater. Visas live på din biograf. Riksteaterpremiär 22/11 i Osby

”Man får väl ställa upp” av och i regi av Adde Malmberg

På bygdegården samlas alla – Idrottsklubben, Kennelklubben, Kulturskolan, Motorcykelklubben och förstås Hembygdsföreningen. Alla är medlemmar i varandras föreningar eftersom bidrag utgår efter medlemsantal. Det flyter på tills Hembygdsföreningarnas riksförbund hälsar på. Riksteatern. Premiär 25/11 i Skellefteå

”Nuckan” av Malin Lindroth

Några år på 80-talet hade hon pojkvän, svärmor och köksmaskiner. Men sen – ingenting. Nu är hon över 50, ofrivilligt ensam, bortvald. Sitter på glasberget. Eller på en utsiktsplats – hur man vill se det. Vem är hon? En nucka? Men som nucka är hon redo att ta plats! Kritikerrosad bok som pjäs. Med Katarina Ewerlöf. Regi: Frida Röhl. Kulturhuset Stadsteatern. Premiär 30/11 på Årsta Folkets hus

”Bröderna Lejonhjärta” av Astrid Lindgren

”Det finns saker man måste göra, även om det är farligt. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort.” Astrid Lindgrens klassiker handlar om syskonkärlek och mod – men också om rätten till liv och frihet. Regi: Ronny Danielsson. Nypremiär 30/11 på Uppsala Stadsteater. Barn/Ung

”Den oändliga historien” av Nina Wester efter Michael Endes roman

Onda krafter hotar landet Fantásien som är i desperat behov av en hjälte. Genom att läsa en märklig bok förs pojken Bastian dit. Det blir han och stigfinnaren Atreju som utses att rädda landet. Endes bok kom 1979, blev film 1984. Regi: Josefine Andersson. Premiär 30/11 på Borås Stadsteater

● ● ●

DECEMBER

”Julfrossa”

En efterlängtad och efterfrågad klassiker. Teater Pero blandar gammalt och nytt i sin årliga julshow för hela familjen. Med skön musik och träffsäkra sångtexter. Regi: Peter Engkvist. Premiär 1/12 på Teater Pero, Stockholm. Barn/Ung

”Flottarkärlek”. Idé, text, koreografi: Hagar Malin Hellkvist Sellén

Om timmer, queer intimitet och farliga vatten. Flottningen är en nästan bortglömd epok i svenskt arbetsliv. Vi får en råfysisk och poetisk gestaltning av detta arbetararv, dess kroppsarbete och osande intimitet. Premiären var 8/8 på Norrlandsoperan, Umeå. Gästspel 4/12 på Turteatern, Kärrtorp

”Vem är Schmitz?” av Lukas Bärfuss

Företaget hotas av oroligheter bland leverantörerna i Pakistan. Schmitz kan rädda situationen, men bara genom att förvandlas från kvinna till man. Det går bra, och efter sin lyckade affärsresa fortsätter hon uppträda som man… En absurd men allvarlig komedi om hur omöjligt det är att inte ha fördomar, bland annat. Regi: Ildikó Gáspár. Premiär 6/12 på Göteborgs Stadsteater

”Kul med en kvinna” av Alma Kirlic

I dag fyller Silvia fyrtio. Men ingen kommer ihåg det på jobbet, för hon märks aldrig. När mellanchefsplatsen blir ledig tar hon revansch. Farsartad satir med ”The Office”-känsla, om härskartekniker, översitteri och utvecklingsmöten på jobbet. Regi: Karin Enberg. Premiär 7/12 på Uppsala Stadsteater

”Blue air” av Paula Stenström Öhman

I ett litet samhälle där alla känner alla blir Rita plötsligt ”tokig”. Hon slutar ta ansvar för barn och jobb. De runt henne blir oroliga. Genom Ritas blick följer vi flera som på olika sätt tappat fotfästet i tillvaron och fått remiss till allmänpsykiatrin. Alla ska utredas: är de tokiga? Hur påverkas en människa när hennes psykiska balans ifrågasätts? En pjäs som djupdyker i vår växande ohälsa och i psykvården. Regi: Oskar Thunberg. Premiär 7/12 på Örebro länsteater

”Trollflöjten” fritt efter Wolfgang Amadeus Mozarts opera

Vi följer striden mellan Nattens drottning och Sarastro om den älskade dottern Pamina. Med operasångerskan Karolina Andersson och rocksångaren Hans-Erik Dyvik Husby (Hank von Hell) blir detta ett intensivt och kontrastrikt möte, en modernt avskalad saga i arrangemang av Tommy Jonsson. Kapellmästare: Simon Ljungman. Regi: Melanie Mederlind. Premiär 13/12 på Göteborgs Stadsteater

”Out of space”. Idé och koncept: Niklas Hjulström och Gycklargruppen TriX

Cirkusvarieté om att leva i felmarginalen. Trots noga planering går det snett, blir inte som vi tänkt. Vi tvingas jonglera med det begränsade utrymme vi fått. Om rymden och mänskligheten, om kampen för att hitta en ny planet. Och om döden förstås. Premiär 13/12 på Västmanlands Teater, Västerås

”En handelsresandes död” av Arthur Miller

Vad är det som gör att man räknas som människa? Willy Loman, i 30 år resande i strumpor och damunderkläder, är slut: säljer ingenting och tjänar ingenting. Men erkänner inte detta. Hela familjen lever i hans livslögn, som hustrun Linda upprätthåller i Millers amerikanska klassiker. Regi: Dennis Sandin. Premiär 20/12 på Malmö Stadsteater, Intiman

”Tabarnak” med Cirque Alfonse

Cirkusfest för hela familjen. Liveband, gastkramande akrobatik, humor och sång. Kanadensiska succékompaniet Cirque Alfonse är tillbaka i Sverige över jul och nyår. Kompaniet är samtidigt en familj, från Quebecs landsbygd där bykyrkan var samlingsplatsen. Tabarnak i Quebec är platsen för nattvardsbrödet i kyrkan, och ett kraftuttryck. Här en folkfest där musik, akrobatik och humor får publiken att tappa andan. Premiär 27/12 i Hangaren, Subtopia, Norsborg

● ● ●

PRIVATTEATRAR

Chinateatern

”En värsting till syster”

Musikal på China Teatern 2019

Sjungande nunnor på musikalscenen? Det gick bra 1992 när filmen ”Sister act” hade premiär med Whoopi Goldberg i huvudrollen. Flera Tony awards bland annat för bästa musik (av Alan Menken). Nu med Ayla Kabaca, Suzanne Reuter och Gladys del Pilar. Regi: Anders Albien. Premiär 11/9 på China

Cirkus

”Häxorna i Eastwick” av John Dempsey och Dana Prowe

Humoristisk musikal efter kultfilmen med Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, Cher och Susan Sarandon. Nu med Peter Jöback som Darryl Van Horne (är han djävulen?). Med Linda Olsson, Kayo och Vanna Rosenberg, Sussie Eriksson med flera som leker med elden. Musik, mystik, humor och intriger. Bearbetning och regi: Edward af Sillén. Premiär 19/9 på på Cirkus

”Karius och Baktus” av Thorbjörn Egner

Ett fartfyllt musikaliskt äventyr för hela familjen som bygger på Thorbjörn Egners klassiska och älskade bok. De förtjusande (men något plågsamma) tandtrollen från den gamla svartvita skolfilmen – så här bygger de hus i dina tänder, åker kana på tungan och hamrar på din ömma pulpa… Regi: Johanna Huss. Premiär 14/9 på Lilla Cirkus. Barn/Ung

Intiman

”Peter Pan 2 – Kapten Kroks hämnd”

Välkommen till landet Ingenstans, där man är barn för alltid! Kapten Krok har i tio år ruvat på hämnd mot sin ärkefiende Peter Pan. Nu är det dags, han tar med sina sjörövare till Londons gator… Efter succén 2017: Ett nytt äventyr med Peter Pan, de borttappade barnen och, så klart, Tingeling. Premiär 21/9 på Intiman. Barn/Ung

Maximteatern

”Dödsdansen” av August Strindberg

Ett relationsdrama det ryker om. ”Det är vackert att bli påmind om skådespelandets höga värde”, ”bubblar av skratt” (DN). Med Mikael Persbrandt, Lena Endre och Thomas Hanzon. Regi: Stefan Larsson. På turné i november. I Stockholm 18, 25 & 26/11 på Maximteatern

Oscarsteatern

”Så som i himmelen” av Kay Pollak

Älskad film som blivit älskad musikal. Om dirigenten som återvänder till sin barndoms by och tar över kyrkokören… Om vänskap, fiendskap, sorg, glädje och spirande kärlek. Med Philip Jalmelid,Tuva B Larsen och Malena Ernman i stjärnensemblen, samt stor orkester. Regi: Markus Virta. Nypremiär 12/9 på Oscarsteatern.

● ● ●

OPERA

”Höstsonaten” av Sebastian Fagerlund

Världspremiären i Helsingfors 2017 är en av 2000-talets största operasuccéer. En lika egensinnig som klockrent lyhörd adaption av Ingmar Bergmans film i regi av Stèphane Braunschweig. Premiär 13 september på Malmöoperan

”Valerie’s voice” av Christofer Elgh

Kollektivt kreerad kammaropera för sopran och fyra elgitarrer baserad på Valerie Solanas ”SCUM-manifestet” – en utopi om att stycka sönder och utplåna mannen. Regi av Helena Röhr. Premiär 18 september på Aliasteatern

”Hans och Greta” av Engelbert Humperdinck

En senromantisk operasaga i regi av Stina Ancker som här vill skrämmas och belysa vår tids konsumtionsfrosseri med en scenografi bestående av PET-flaskor. Premiär 28 september på Norrlandsoperan

”Der ferne Klang” av Franz Schreker

Ett operaverk som bannlystes av nazisterna på grund av tonsättarens judiska börd. Här utgörs dragningskraften i handlingen av ”en avlägsen klang” – lika attraktiv som destruktiv. Regi av Christof Loy. Premiär 5 oktober på Kungliga Operan

”Albert Herring” av Benjamin Britten

Här har komedin om en ung särling förflyttats från en engelsk by till en svensk småstad. Och till det dråpliga och omvälvande som händer när han blir vald till Lucia. Dan Turdén regisserar. Premiär 26 oktober på Wermland Opera

”La Traviata” av Giuseppe Verdi på Kungliga Operan

Den kanske vackraste och grymmaste opera som finns, trots eller tack vare dess betvingande tretakter. Här görs den avgrundsvalsande Violetta av Ida Falk Winland och i regi av Ellen Lamm. Premiär 23 november på Kungliga Operan

”Lohengrin dream” av Richard Wagner och Willy Bopp

Med sin dansoperaperformance ”Miss Very Wagner” 2006 rivstartade regissören Charlotte Engelkes det mest nyskapande Wagnerprojektet som Sverige sett (ragna)röken av. Här är det senaste i raden. Premiär 23 november på Norrlandsoperan

”Valkyrian” av Richard Wagner

”Hållbarhet” är kanske inte det första begrepp man tänker på i ett operaverk där en värld måste gå under för att ge plats för en ny. Kanske övertygar detta bättre här än i ”Rhenguldet”. Regi: Stephen Langridge. Premiär 1 december på Göteborgsoperan

● ● ●

DANS

”Solitude”, koreografi Anna Öberg

Anna Öberg rör sig i spänningsfältet mellan folkdans och samtida dans i ett verk som tar upp konflikten mellan gemenskap och individ i ett samhälle där människan uppmanas till oberoende men samtidigt går under av ensamhet. Verket visas under Dansens hus folkdansvecka ”Folkdans 2.0”, men turnerar även land och rike runt under hösten. Premiär 21/9 i Västerås konserthus, sedan turné via Dansnät Sverige

Anna Öbergs ”Solitude”. Foto: Mats Bäcker

”Lost in dance” , koreografi Saburo Teshigawara

En av världens mest säregna koreografer har han kallats, japanske Saburo Teshigawara. Fyllda 65 år är han fortfarande aktiv koreograf och dansare, men uttrycker sig lika gärna genom litteratur eller bildkonst. I denna duett delar han scenen med den yngre dansaren Rihoko Sato för att skapa en fjäderlätt och poetisk duett. Premiär 26/9 på Dansens hus

”Våld i nära relationer”, av Markus Öhrn/Institutet

Efter tio år i Berlin har konstnären Markus Öhrn flyttat återvänt till Sverige och blivit konstnärlig ledare för Institutet, vars verksamhet flyttat från Malmö till Vitsaniemi i Tornedalen. I september gästar Institutet Stockholm med en fem timmar (!) lång performance om våld i nära relationer, en föreställning som nominerades till österrikiska teaterpriset Nestroy 2018. Svensk premiär 27/9 på MDT

”Virus” av Ohad Naharin och ”Love” av Roni Haver/Guy Weizman

Såväl dansvirtuosen Ohad Naharin som Roni Haver och Guy Weizman – en koregrafduo som dansat i Naharins tidigare kompani Batsheva – har inspirerats av den österrikiske författaren Peter Handke när de skapat sina verk. Förvänta er en stark närvaro och laddade scener i denna tudelade smällkaramell i Göteborg. Premiär 11/10 på Göteborgsoperan

”Flottarkärlek”, koreografi Malin Hellkvist Sellén.

Koreografen Malin Hellkvist Sellén fortsätter att lyfta fram marginaliserade historier och normkreativa perspektiv med ”Flottarkärlek” – en rörelsens minnesruna över arbetarna som forslade timret från skogarna till sågverken längs kusten. Målet är att komma bort från en romantiserad myt och ge flottaren kropp i dag. Premiär 8/11 på Norrlandsoperan i Umeå, sedan turné via Dansnät Sverige

”Snövit”, koreografi Benke Rydman.

Ramen för den forne Bounce-medlemmen Benke Rydmans tappning av ”Snövit” är ett bekräftelsesökande sociala medier-samhälle där alla är sitt eget varumärkes smed. Inga dvärgar påträffas här, i skogen möter Snövit istället sju influencers på retreat för sociala medierberoende… Lajksen lär dugga tätt över årets julsatsning på Dansens hus. Premiär 11/12 på Dansens hus