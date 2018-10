Scenrecension: Charmig optimistkonsult tröttar med slitna livssanningar

Var går gränsen mellan scenhumor och humoristisk föreläsning, mellan ståupp och anförande? Här går den, i kväll, rakt igenom mittersta Stockholm, tvärsöver Scalateaterns scen. På gränsen står Klas Hallberg och balanserar. Han är en värmländsk talare som under två decennier har anlitats ett fyrsiffrigt antal gånger, som skrivit böcker om management och att arbeta mindre men få mer gjort, han är husfilosof på P4 Extra, håller i kick-offer för Fortifikationsverket och, ni fattar. Klas Hallberg vet hur man på ett roligt sätt får medelklassen att tänka att nu jävlar i min lilla låda, på måndag är det jag som slutligen ändrar mitt liv. Det är ingen liten sak, och Hallberg hör till rikets största.

Det här kallas ”filosofisk humorshow” och med hånglet som metafor vill Hallberg få oss at ta lite fler smårisker i livet. Att leva innan vi dör, helt enkelt. Det vill säga, att lite oftare gå fram och prata med någon istället för att vara rädd för att bli avvisad och vika undan. Sådana prylar. Att våga vara nyfiken. Njuta mer än att sura. Att känna att, ja, det är illa med klimatet men, ja, världen blir också mycket bättre hela tiden.

Scalateaterns salong vibrerar av kärlek. Några skrattar i princip hela tiden, som i en medelålders Beatlemania. Och där, då, under en sådan mikrodetalj i showen, märks Hallbergs såväl stora charm som långa erfarenhet av det här gamet. Han är snabb, avbryter sig mitt i steget, kommenterar något, tar in på ett stickspår, ett nytt stickspår, ett tredje, ett fjärde – och femton minuter senare kommer han tillbaka till det där som alla utom han vid det laget har glömt. Det kan inte uteslutas att detta är noga nedplitat i manus, men det gör det inte sämre. Det sämre med "Hela Sverige hånglar" blir paradoxalt nog istället att Hallberg är så duktig. För att lyckas balansera på den där gränsen – att å ena sidan dra Hans Rosling- och Johan Norberg-statistik och å andra sidan vara urcharmig lirare med sund cynism – gör att det tenderar att bli både och, och varken eller. Intressant nog skrattar precis alla, även medsläpade surpellar, just i början innan Hallberg kommit till manus och bara går omkring och babblar. Det vore intressant att se honom göra just det någon gång – en improviserad föreställning. Medan de filosofiska inslagen bara får mig att tänka att på måndag, då är det jag som slutligen plöjer den Schopenhauerska pessimismen.