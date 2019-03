Scenrecension: Rasande roligt i ösig jukeboxmusikal

Musikal ”Return to the forbid­den planet” Av Bob Carlton Regi, översättning och bearbetning: Rikard Bergqvist. Kapellmästare och klaviatur: Thomas Bergstig. Scenografi och kostym: Tomas Sjöstedt. Musikaliskt ansvarig och ljud: Mathias Venge. Koreografi: Roger Lybeck. Ljus: Joakim Brink. Ljud: Emil Eklund. Video: Andreas Skärberg Med: Albin Fredy Ljungqvist, Lars Hjertner, Fredrik Wentzel, Anna-Maria Hallgarn, Andrea Jayakrishna med flera samt musikerna Christopher Ek, Mathilda Fritzell och Per Svenner Scen: Göteborgsoperans Skövdescen, Skövde Längd: 2 tim inkl paus Visa mer

”Two beeps or not two beeps”, det är frågan när Shakespeare möter science fiction i ”Return to the forbidden planet”. Bob Carltons jukeboxmusikal från 1989 är en sorts mashup mellan modifierade pjäscitat av den brittiska barden – i första hand ur ”Stormen” – och rymdfilmen ”Forbidden planet” (”Förbjuden värld”), som i sin tur var inspirerad av just Shakespeares gåtfulla komedi om ett skeppsbrott. Regissören Rikard Bergqvist har bearbetat musikalen i svengelsk översättning; allting går helt enkelt inte att försvenska rakt av, men Bergqvist har hittat en hyfsat smidig medelväg på vers.

Scenografen och kostymdesignern Tomas Sjöstedt klär ensemblen i svartröda dräkter med ”Star trek”-stuk och vet att framtiden var snyggare förr. Besättningen hälsar publiken välkommen ombord med en kollektivt engagerande flygsäkerhetsgenomgång. Själva farkosten är en urläcker, retromodern kuliss med smarta fönstergluggar, där såväl tentakler som paradisplaneten skymtar.

Ett rymdskepp på rutinuppdrag hamnar mitt i en meteorsvärm med stora eldklot i bakgrunden. Eller ”Great balls of fire”, som besättningen ledigt brister ut i innan kraschen på D’Illyria. Där möter de den galne vetenskapsmannen doktor Prospero (Lars Hjertner) och hans oskuldsfulla dotter Miranda (Andrea Jayakrishna), som naturligtvis förälskar sig i kaptenen Tempest (Albin Fredy Ljungqvist).

Jukeboxmusikaler framstår lätt som publikfriande snålsatsningar. Men med ett daterat soundtrack från 1950- och 60-talet blir storyn inte bara svängig, utan ännu mera tidlös. Mathias Venge har dessutom gjort en varsam uppdatering av soundet med inslag av elektroniska beats som matchar roboten Ariels (Fredrik Wentzel) moderna dansmoves.

Men först och främst handlar det om ett vibrerande ös och hormonstinna tonårshits från en tid då rock’n’rollen var ny och rymden ännu outforskad. Tänk ”Good vibrations”, ”A teenager in love” och ”All shook up”. Låtar som med denna tajta ensemble av starka sångare och agerande musiker torde gå hem hos flera generationer på Göteborgsoperans Skövdescen och på turné.

Filmen ”Forbidden planet” hade för övrigt premiär 1956, samma år som Harry Martinson gav ut sitt rymdepos ”Aniara”. Tanken om hur människans triumf också blir hennes tragedi tycks ständigt aktuell: hos Shakespeare var fonden kolonialismen, i dag är det klimatet. Och precis som filmförlagan är musikalen lika fånig som filosofiskt finurlig.

Rymdmonstret visar sig – liksom hela planeten – vara ett hjärnspöke skapat av de destruktiva drifterna i Prosperos undermedvetna. Det är konsekvensen av den sinnesutvidgande drog han själv uppfunnit och anledningen till att hans fru, forskningsofficeren Gloria (Anna-Maria Hallgarn) förpassat honom (och av misstag parets dotter Miranda) till yttre rymden.

Här finns en del populärkulturellt inramade djupsinnigheter och Shakespeareparafraser att ta till sig. Men först och främst är ”Return to the forbid­den planet” ett rasande roligt rymdäventyr som hinner reflektera över såväl könsroller som sexrobotar och tänder på alla cylindrar.