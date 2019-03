Dans

”Giselle”

Tolkning och koreografi: Dada Masilo.

Musik: Philip Miller

Teckningar: William Kentridge

Regiassistent: David Arpi

Ljus: Suzette LeSueur

Kostym: David Hutt of Donker Nag Helder Dag (Act 1) Songezo Mcilizeli och Nonofo Olekeng of Those Two Lifestyle (Act 2)

Scen: Dansens hus, Stockholm

Längd: 75 minuter