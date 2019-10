Konsertrecension: Varför överväger Cher ens att sluta?

Musik Cher Scen: Friends Arena, Stockholm Visa mer

När ljuset faller över Friends Arena och skärmarna börjar visa klipp från Chers sex decennier långa karriär är publiken inte den enda åskådaren. Bakom ridån står även artisten själv, och betraktar sin historia kväll efter kväll. Upplevelsen måste förstås vara surrealistisk. Vem vill egentligen bli påmind om hur länge den levt? ”Jag funderar: ’borde jag verkligen göra det här?’”, har hon själv skrivit på Twitter om de första skälvande sekunderna av avskedsturnén. Borde Cher göra det här? Kan ”Here we go again tour” besvara frågan?

Titeln har dubbel betydelse. Å ena sidan syftar den på huvudpersonens ännu relativt aktuella roll som tre år yngre Meryl Streeps morsa i ”Mamma Mia! Here we go again”. Å den andra på Chers vana att reprisera farvälkoncept. Hon har faktiskt redan turnerat för sista gången. Det var för sjutton år sedan, och även om hon alltså påstår nu igen att hon ser slutet av karriären så tyder inget i hennes nya farväl på att hon skulle ha sett sina bästa dagar som artist.

Bland prålig dekor, dansare i allt från burleskkostymer till grekiska krigardräkter och ett stort band kan Cher liksom sväva in och ut ur handlingen, hela tiden i nya kläder och spektakulära peruker. En sträng bedömare hade antagligen haft synpunkter på avsaknaden av röd tråd. Där finns onekligen få naturliga beröringspunkter mellan tonsatta mantran, powerballader, Elvis-hyllningar, videoklipp från Oscarsgalor, ABBA-covers, vocoder-disco.

Samtidigt, förtjänar inte alla som har så lite som en gnutta liv kvar i själen att någon gång få bevittna Cher, 73 år, komma ridande in framför sin publik på en robotelefant? Spretigheten skänker så mycket glädje att den nästan aldrig stör. Tvärtom blir den ett kvitto på vilken stor artist det är som står på scenen.

Endast en verklig mästare kan som Cher kosta på sig att göra bara precis som den vill. När avslutningsnumret ”Believe” fläker sig ut över arenan är frågan absolut inte längre om hon borde göra det här. Utan varför hon ens överväger att sluta.

Läs fler av DN:s scenrecensioner här

Läs fler recensioner av Sara Martinsson