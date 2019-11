Max Martins musikal ”& Juliet” är verkligen snygg, smart och rolig

Musikal ”& Juliet” Musik och sångtexter: Max Martin och vänner Manus: David West Read Regi: Luke Sheppard Koreografi: Jennifer Weber Scenografi: Soutra Gilmour Kostymdesign: Paloma Young Musikaliskt ansvarig, orkestrering och arrangemang: Bill Sherman Kapellmästare, piano med mera: Dominic Fallacaro Ljusdesign: Howard Hudson Ljuddesign: Gareth Owen Video och projektioner: Andrzej Goulding Perukdesign: Linda McKnight Medverkande: Miriam-Teak Lee, Cassidy Janson, Oliver Tompsett, David Bedella med flera Scen: Shaftesbury Theatre, London Längd: 2 timmar och 30 minuter inkl paus Visa mer

”The most famous love story of all time. Remixed”, står det på den chockrosa skylten utanför Shaftesbury Theatre i London. När Max Martins största hittar svidat om till musikalmelodier är det som återstår av Shakespeares tragedi enbart Romeo och Julia som arketypiskt kärlekspar.

Manusförfattaren David West Read har funderat vidare över hur dramat skulle sluta om Julia valde att inte ta sitt liv, utan i stället drog till Paris med polarna i en feelgoodkomedi. ”& Juliet” är alltså fyndigt formulerad fanfiction om en mer modern tonårsbrud på vift som skriver sin egen berättelse och hittar styrkan i sig själv.

Både popen och litteraturen har alltid velat vara större än livet. Eller ”Larger than life” som Backstreet Boys skulle ha sagt. Upp genom golvluckan kommer således den största stjärnan av dem alla – Shakespeare själv (Oliver Tompsett) – och bränner av hitten med hybris.

Men bakom varje framgångsrik bard (och hitmakare) finns förstås en kvinna. Här är det Shakespeares hustru Anne Hathaway (Cassidy Janson) som biter till: ”Are you a strong enough man to write a stronger woman?”, undrar hon och tar kommandot över den snillrikt skarvade handlingen, där Romeo visar sig ha dejtat flera andra samtidigt.

Och nog är Miriam-Teak Lees självlysande Juliet en stark, frän och kaxig kvinna som vet sitt eget värde. Ungefär på samma sätt som kung Henrik VIII:s sex halshuggna, döda och överlevande fruar har återuppstått och tagit kontrollen över sina egna öden i musikalen ”Six”, som just nu spelas för utsålda hus på en annan scen i teaterdistriktet West End. Tudortiden trendar, liksom syntesen mellan teatertradition och popkonsert. ”& Juliet” är nämligen ingen isolerad företeelse, utan kan ses som en del av ett större fenomen, där historien remixas och feminismen flyttar in som en rosa girl power-dröm.

Det har helt enkelt blivit dags att locka en ny generation till musikalgenren. Den åldersgrupp som formats av alltifrån Spice Girls till dagens världsstjärnor som Beyoncé och Ariana Grande. Eller för all del av det svenska musikundret, framrattat i Cheironstudion strax före millennieskiftet.

Även den helt nyskrivna musiken i hysteriskt underhållande ”Six” hämtar ju inspiration från just den där moderna hitfabriken – om än med intelligentare låttexter i en smått osannolik succé signerad de två tidigare Cambridgestudenterna Toby Marlow och Lucy Moss.

”& Juliet” är däremot en jukeboxmusikal, som i likhet med 20-årsjubilerande Abbamusikalen ”Mamma Mia!” utgår från en välbekant låtskatt. För producenten Max Martins del handlar det förstås om att sammanfatta och förvalta karriären.

Men dialogen har fått tillräckligt med substans för att man ska kunna uppskatta den här musikalen även utan att vara helsåld på samtliga hittar. Inte minst för att komiken ibland bygger på att medvetet avslöja just hur fåniga vissa låttexter faktiskt är och för att sidokaraktärerna får ta plats.

Luke Sheppards regi lyckas dessutom utveckla ett på alla sett inkluderande persongalleri till mer än rena schabloner. Bill Sherman har i sin tur skapat musikarrangemang för rockband pimpat med stråkkvartett som hjälper sångarna att göra låtarna till sina. Men trots många dynamiska finesser, programmerade beats samt växlingar mellan powerballader, duetter och ensemblenummer har materialet ibland en tendens att landa i ett musikaltypiskt utslätat poprockidiom.

Charmen sitter snarare i hur fyndigt låtarna fogats ihop med replikerna och fått en ny undertext i denna ”tänk om”-historia. Såväl Britney Spears ”l’m not a girl, not yet a woman” som Katy Perrys ”I kissed a girl” får onekligen en helt ny dimension när de sjungs av två unga män med trevande könsidentitet.

Den samkönade kärleken spirar mellan May (Arun Blair-Mangat) och Francois (Tim Mahendran) som får försvara rätten att älska den man vill. Om nu äktenskap verkligen är synonymt med ett lyckligt slut, som Hathaway syrligt påpekar. Själv får hon minsann passa barnen medan Shakespeare bara ägnar sig åt konsten. Inte undra på att Juliet ger den skendöda Romeo (Jordan Luke Gage) nobben när han dyker upp igen likt en förlegad pojkbandsstjärna.

Paloma Youngs kostymdesign kombinerar elisabetanskt snitt och snörda liv med nutida gatumode. Jennifer Webers koreografi matchar med streetdance, medan Soutra Gilmours scenografi tar till moderniteter som Eiffeltornet i miniatyr för att lätt kunna förflytta handlingen mellan olika städer.

Såväl snurrscenen som balkongkorgen i den glittrande konfettifinalen skulle passa lika bra i en modern popshow. Men tiden är inte bara ur led visuellt sett, utan också mogen för musikaler som berättar ”herstory” och med beläst vokabulär problematiserar patriarkala strukturer.

Ordvitsarna är så många att man snart får döpa om London till Stora Göteborg. Men ”& Juliet” är verkligen en både snygg, smart och rolig musikal som dessutom vågar driva med pojkbandsfenomenet och själva förutsättningarna för sin existens.

