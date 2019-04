Scenrecension: Mindre skepsis än sorg när EU-tanken blir teater

Teater ”I am Europe” Av Falk Richter Regi: Falk Richter. Dramaturgi: Nils Haarmann. Scenografi: Katrin Hoffmann. Musik: Matthias Grübel. Koreografi: Nir de Volff. Medverkande: Ana Baric, Charline Ben Larbi, Gabriel Da Costa, Mehdi Djaadi, Khadija El Kharraz Alami, Douglas Grauwels, Piersten Leirom, Tatjana Pessoa. Scen: Lilla scen, Dramaten. Gästspel 5 och 6 april. Producerad av Théâtre National de Strasbourg, m fl. Speltid: 2 timmar. Visa mer

Det finns någonting avskräckande anspråksfullt med ”I am Europe”. För att inte tala om att det låter som ett misstänkt beställningsjobb från EU: en teaterpjäs om europeisk identitet, som hyllar unionens mångfald och gemenskap?

Kanske ändå inte riktigt – även om den tyske dramatikern Falk Richters återbesök på Dramaten onekligen har alla ingredienser som krävs för en europudding. Det är en flerspråkig samproduktion mellan olika teatrar som hade urpremiär i Strasbourg. Skådespelarna ser ut att komma direkt från en United colors of Benetton-reklam, när de kliver ut på det gympasalsgröna scengolvet med överdelar i olika färger.

Det visar sig att Falk Richter och hans exemplariska ensemble vet exakt vad de håller på med, vilket är konststycket att älta sönder Europatanken och samtidigt ha den kvar.

Falk Richters ”Safe”, som invigde Bergmanfestivalen på Dramaten i höstas, utklassade det mesta inom svensk teater i fjol. Det var en sprakande sensorisk föreställning, som från scenen helt korrekt beskrevs som en riktningslös konversationspjäs. Samma slags självmedvetenhet präglar ”I am Europe”, där de medverkande vänder sig till publiken och berättar om sina erfarenheter som medborgare och skådespelare.

Är det Frontex eller Erasmus som håller ihop Europa? Här namndroppas både filosofer och kompositörer men ännu fler krig. Vad är det som sliter isär samhällen? En medverkande pratar om aldrig läkta sår från massakern på algerier i Paris 1961. En annan meddelar att hon skissar på ett Ted-talk på temat misslyckad integration. Och ”I am Europe” gör teaterrummet till ett exempel på splittringen, när en tredje frågar hur många i publiken som talar arabiska. Uppskattningsvis två av 300 höjer rösten.

Jämfört med ”Safe” som tog Dramatens stora scen i besittning, och skapade rörelse både genom vridscenen och andlösa danssekvenser, är ”I am Europe” en småskalig uppsättning men minst lika generös scenkonst. Enklast kan det väl kategoriseras som en revy – bland annat framför ensemblen en storleende koreografi till Sandra Kims belgiska Eurovisionvinnare från 1986. Låttiteln ”J'aime la vie” skär sig perfekt mot krisstämningen som annars råder under föreställningen.

Skådespelarna balanserar med nöd och näppe på fyrkantiga kuddar, för att gestalta det osäkrade underlaget för europeiskt samarbete. Jovisst, Falk Richter kastar sig in med huvudet före i samhällsdebatten, hymlar inte med att tillståndsbeskrivningen bygger på intryck från samma flöden som alla vi andra försmäktar i. Stängda gränser. Gula västar. Klimatförändringar.

Som uttolkare av samtiden påminner Richter om en mindre cynisk och programmatiskt provokativ Michel Houellebecq. Som upptakt till EU-valet är ”I am Europe” knappast något peptalk, men pjäsen uttrycker ändå mindre skepsis än sorg.

Föreställningen genomfars av antinationalistiska impulser och resultatet blir både vackert och välgörande. Och man förstår att rädslans epidemi hemsöker kontinenten när Abbas ”Chiquitita” kan fungera som en bara halvt ironisk kampsång för ett annat Europa: ”Try once more like you did before / Sing a new song, Chiquitita.”