Teater ”Den babyloniska skökan och andra dåliga kvinnor” Idé/regi: Åsa Berglund Cowburn Manus: Åsa Berglund Cowburn, Josefin Ankarberg, Nina Haber, Kim Halle, Sofia Rönnegård, Hilda Stenshäll, Lotta Östlin Stenshäll. Scenograf: Åsa Berglund Cowburn, Kim Halle. Kostym: Kim Halle. Koreografi: Nina Haber. Musik: Simon Steensland. Ljusdesign/bild: Joel Dannerup Medverkande: Josefin Ankarberg, Nina Haber, Sofia Rönnegård, Lotta Östlin Stenshäll. Scen: Moment: teater. Speltid: 2 tim 30 min. Visa mer

Världens sämsta mamma (ja, Medea, hon som dödade sina barn), fula medeltida ölmadamer, eller om de var häxor som kyrkan sa, två pruttfulla damer i flugsvampsdräkter, gamla tanter som aldrig slutar vare sig åldras eller sjunga, den arga kvinnan, den osäkra kvinnan, den håriga kvinnan, den matglada kvinnan, den … ja säg något vad som helst om en kvinna, specifikt eller generellt, och du hittar henne troligen på Moment: teater just nu. Som för tillfället bytt namn till Moment: freakshow och gjort om scenen till en färgblinkande cirkusmanege.

”Den babyloniska skökan och andra dåliga kvinnor” är sista delen i Åsa Berglund Cowburns trilogi om kvinnor och skam, nu på stora scenen efter att ”Svindlande höjder” spelades i en skrubb för fyra personer och ”Rödluvan” på lilla scenen.

Budskapet är inget nytt, kvinnlig skam är inte precis ett originellt diskussionsämne. Det känns ofta som läge att hålla upp den där virala demonstrationsskylten med texten ”I can’t believe I still have to protest this shit”. Och det i sig är väl också en poäng med denna kavalkad. Men det hindrar inte att den då och då känns långrandig. Nog kunde ett och annat nummer ha strukits.

Inte helt oväntat är det skamlösa roligare än det skamfyllda. Som när Josefin Ankarberg stolt visar upp flödande kroppsvätskor som det coolaste i världen. Eller när Lotta Östlin Stenshäll ska gestalta världens sexigaste kvinna och spränger normen genom att komma in i clownkostym och prata med clownröst (det är ju ”sexigt att ha humor”). Östlin Stenshäll står också för kvällens sorgligaste, när hon berättar personligt om hur det mest freakiga i henne är oron som inte lämnar henne efter att hennes man plötsligt gick bort. Då hörs publikens tårar falla som tröst i salongen, en salong där nog alla känner sig som freaks på något sätt.

