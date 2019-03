Ståupp Sarah Millican: ”Control enthusiast” Scen: Chinateatern, Stockholm Längd: 2 tim, inklusive paus och supportartist Visa mer

Det är så enkelt. Vid 30 har du så många gånger efter julfesten på Arbetsförmedlingen fått höra att du är rolig så, tja, du kanske skulle lämna det livsförnekande kontorslivet och ta dig upp på en scen. Bli komiker. Det är då det svåra börjar – något tusen lustigkurrar och -kurror fått erfara. Man måste ju ha mer, exempelvis relevans.

Kanske bor en av hemligheterna bakom framgångarna för Sarah Millican från Newcastle, nitlottsstad i Storbritanniens postkodlotteri, just i bakgrunden uppe i nordost: Hon levererar relevans. Hon pratar om den tragikomiska vardag som så många av oss lever i, vad alla stelopererade leenden på tidskriftsomslagen än försöker slå i oss: Att ha IBS och skita jämt, menstruera, prova ut en bh, onanera och märka att man säger ”oh you bugger” vid varenda orgasm, att komma hem sent och se att maken herregud i himmelen faktiskt har diskat, lämna urinprov, fisa sönder sjukhusets papperstrosor. Lära sig säga: ”Nej. Tänker jag inte göra.”

Den som gissar att mycket riktas till kvinnor i tidig medelålder (Millican är 43) gissar rätt. Den som tror att det är höhöhö-humor enbart för heterokvinnor är ute och cyklar. En av Millicans främsta egenskaper är att samtidigt som publiken skrattar så att ölen och vinet skvimpar ur plastglasen så stärker hon den. Ja, stärker. Ända in i den kärna som vår idiotkultur menar måste tränas till en gråstens densitet. Sarah Millican är en självföraktande superhjälte.

Hon läser i en blaska som snott och misstolkat en kompis Instagramfoto, att ”Sarah Millican tycks ha gått ner i vikt”. Det har hon inte alls, hon är ”fetare än någonsin – and I couldn't give a shit!” Hon Tole.Re.Rar inte kroppsidealen i medierna, hon ber alla i publiken med mage – ”jubla nu!” Hon är anti-fitness. anti-fashion, hon tränar inte inför någon fokkin! beach, utan inför ”Christmas, så att jag kan äta mycket! Fuck off!”. Hon är fenomenal.

Men hon måste sluta turnera med samma material. Sannolikt har de massor som köpt biljett gjort det för att de sett exakt de här grejerna på nätet, under de fem år som turnén har pågått hemma på Öarna. Och blir mindre imponerande nu. Nej, det tycks inte spela minsta roll, ölen och vinet skvimpar, det gastas och, kanske, kissas på sig. Sarah Millican har stärkt varenda käft. Så enkelt är det.