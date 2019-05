Scenrecension: Briljanta motormunnen Dara O’Briain kör slut på publiken

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Ståupp Dara O'Briain ”Voice of reason” Scen: Chinateatern, Stockholm Längd: 2 tim. 30 min. Visa mer

Det är tur att Dara O'Briain tar den slappa genvägen att fråga utvalda på de första bänkraderna vad dessa jobbar med. Detta, som annars får en att gäspa och tänka på döden, har i kväll en välgörande effekt: det furiösa tempot sjunker.

Det är en extrem motormun vi har att göra med, även språkbegåvade har svårt att hänga med i den iriska engelskan. Hastigheten är dock inte en gimmick – den här hjärnan snurrar snabbare än de flesta. Han ska ha examen i matematik och teoretisk fysik, har vetenskapsprogram på BBC och har intervjuat lirare som Stephen Hawking.

Hur O'Briain (nu 47) hann med akademiska sjumilakliv innan han som ung klev upp på scenen och in i tv ter sig obegripligt, men snabbheten är väl förklaringen. Hans associativa förmåga är skyhög. Tyvärr för de arma satarna på första och andra bänk. Inte för att han är plump – O'Briain befinner sig i en annan galax än bärs- och underlivskomiker – men han klär av svenska låtsasjobb på det engelska språket till rodnadens rand. Blixtsnabbt.

Säg så här: ”Project leader” – vår vanligaste titel? – ligger risigt till. Men det gör även arkitekter, designer och byggare där hemma. En rent vacker harang om hur persiska mattvävare lägger in ett litet fel i sin perfekta komposition, som en ödmjukhetens gest gentemot den allsmäktige, landar i att precis samma sak tillämpar hantverkarna i komikerns hem.

Och, varför har aldrig virtual reality slagit inom porr, som ju brukar vara först med tekniska landvinningar? För när du har skärmen på fejset kan familjen ha råkat komma hem, en desperat förbrytare på flykt kan ha tagit dig som gisslan och polisen står och gastar i megafon på gatan. Exempelvis. Du ser inget, hör inget, du har the wank of your life. Tack då, Dara.

Hans faktiskt rätt vardagliga spaningar – även inom det egna yrket, vilket är förbjudet – blir tänkvärda meningsfullheter. Det borde inte vara så roligt, men publiken skrattar så hårt att personalen kanske har defibrillatorn redo.

Finns då inget att kritisera? Jo. För helvete människa, föreställningslängd och tempo. Det är härligt att köra fort, men vi är helt slut.