Scenrecension: Camilla Ekelöf och The Moving Queens of Biskopsgården kunde gått längre i sin ickedans

Dans "Vi/We" Koreograf: Camilla Ekelöf och The Moving Queens of Biskopsgården Med: Mari Vittradotter Johansson, Gülten Önal, Birgitta Ravens, Bodil Karlsson, Bahar Husseini, Sara Amiryousefi, Yaman Hejazi, Massoudhe Sayyar, Birgitta Malmberg, Lena Birath, Lise Blomqvist, Doris Thuresson, Anna Jernström. Musik: Tomas Elfstadius, Nitin Sawhney, Frida Hyvönen, Buddha Building & Dhroeh Nankoe, Slow Nomaden. Dikt: Lena Birath. Sång: Sarah Amiryousefi. Kostrym/rum: Karin Dahlström. Ljus: Anna Wemmert Clausen. Scen: Atalante. Speltid: 50 minuter.

Det är härligt att dansa. Dessutom är det nyttigt för både hjärna och kropp. Men betyder det att dans som konst ska kännas härlig och vara nyttig?

Detta är inte det första som slår mig när jag ser Camilla Ekelöfs och The Moving Queens of Biskopsgårdens ”Vi”. En föreställning som kommit till genom att en grupp kvinnor – städare, lärare, konstnärer och kosmetologer – från Biskopsgården i Göteborg träffats en gång i veckan under en tid och dansat tillsammans.

Nej, det första jag tänker på när jag ser dessa 13 dansare på scen är det i dag nästan tjugo år gamla och numera ikoniska verket ”The show must go on” av den franska koreografen Jérôme Bell. En hård representationskritik av dans som tekniskt skicklig och utförd av professionella dansares kroppar

I ”Vi” är formen enkel och transparent. Det vi får se är det som är. Kvinnor mellan åldrarna 20 och vad som ser ut som 70, 80, som försöker utföra en serie rörelseövningar till olika poplåtar med bra driv. Följa John, improviserade duetter och klapplekar. De söker blickarna och leds av varandra. Ibland blir det fel. De ser roade ut. Rörelselekarna växlas med sång och tal som utförs med samma rakt-upp-och-ned-känsla. Som Sarah Amiryousefis helt sagolika sång som skär genom rummet.

Liksom i ”The show must go on” är det låtarna, likt en spellista, som utgör verkets komposition. Detta skapar en effektfull antidramaturgi som påminner om Bells och flera andra koreografers kritik av dansens teatralitet. Och här blir det oviktigt hur ”Vi” skapats. Och det är obegripligt för mig varför det presenteras som community-dans. Det är bra konst, rakt av. Även om jag hade velat att Ekelöf och The Moving Queens of Biskopsgården hade gått ännu längre i sin ickedans.

I stället bryts detta genomgående av en vilja till att verket ska skapa en härlig feelgood-känsla. Något som accelereras i slutet då publiken bjuds in till att dansa med. Men varför så mån om att skapa denna inkluderande känsla? Konst behöver inte vara god eller tacksam. Det är rent av farligt. Inte ens om den är finansierad som ett socialt engagerat projekt.

Kanske är det just då ännu viktigare att den i stället vågar tala sanning och gör upp med dansen som den härliga känslans konstform.

