Scenrecension: Danny Saucedo är född entertainer med lika delar kaxighet och innerlighet

”Let me entertain you”, sjöng Robbie Williams om och om igen runt jorden då han var världens störste entertainer. Det är inte jättelängesen men hur många har inte nästan glömt av honom? Hur lättförgängligt det kan vara visste redan Billy Joel i sin ”The Entertainer” från 1974: Today I am your champion/I may have won your hearts/But I know the game/You’ll forget my name…”

Så det finns goda skäl att ära den som vågar sikta mot att bli en entertainer – den kanske tuffaste ambitionen som finns inom popen. Som ställer höga krav på musikalisk och scenisk mångsidighet och artisteri. Men också på diffusare egenskaper som charm, karisma och konstnärlig intelligens.

När Danny Saucedo tar sats mot detta i sin uttalat amerikainspirerade och medvetet bombastiska ”The Runaway Show” på Gothia Theatre har han lämnat formaten för Idol, Melodifestivalen, Så mycket bättre och kampanjerna för Folktandvården och Bris en bra bit bakom sig. Och dimensionerna är nu ofantligt mycket större än den hyllade showen på Hamburger Börs för några år sedan.

Scenen med sin breda catwalk är perfekt för de tio dansarna att få fram kraften i Alexandra Duchéns koreografi som håller Danny Saucedos show i rörelse. Foto: Mats Bäcker

Men Danny är en född entertainer, även om man fattar att det ligger oerhört mycket arbete bakom. Och vänder fullkomligt upp och ned på The Theatre i Gothia Towers med konsten att tala lite allvar ena stunden och dansa skiten ur sig den andra. Det bultande lyckorus som han förmedlar när ”In the Club” detonerar är svårt att toppa.

Scenen med sin breda catwalk är också perfekt för de tio dansarna att få fram kraften i Alexandra Duchéns koreografi som håller showen i rörelse. Att kostymerna, designade av Dennis Bröchner, är supersnyggt futuristiska gör också att det mäktiga sceniska uttrycket hela tiden blir intensivt och mycket sofistikerat. I Vera Pradas lyhört rytmiska regi blir detta popgala, dansfest och modeshow i ett.

Med en film om spirande ung kärlek som blommar och därefter vissnar, som interfolierar de bultande sång- och dansnumren, förmedlas också en skör romantik som bereder vägen för det intima ögonblick mot slutet då Danny blir ensam med sin gitarr. Manuset till showen är hans eget och han bär den på sina axlar med lika delar kaxighet och innerlighet. Det magnifika vrålet som göteborgspubliken svarade med var mer än välförtjänt. Och kom från hjärtat.

