Scenrecension: ”Dogville” utmanar åskådaren till handling

Lars von Trier hyllades som en gud för ”Dogville” när filmen hade premiär 2003. Ett moralfilosofiskt hämnddrama i tv-teaterformat, som klåfingrigt tallade på Brechts distanseringsgrepp. Häpnadsväckande omodernt, förbluffande effektfullt.

Berättelsen om staden Dogville, och dess skenande moraliska kompass i samband med mottagandet av flyktingen Grace, filmades i en inomhusstudio. Allt för att sticka hål på illusionen och låta tanken sväva fritt, högt ovan känslornas inverkan på omdömesförmågan, men utan att servera några politiska eller etiska lösningar.

När ”Dogville” når scenen i Frida Röhls regi behöver knappast någon påminnas om att vi befinner oss i en teatersalong. Den effekten är redan inbyggd. Åskådarna sitter raka som andaktsljus, längs lutherskt obekväma kyrkbänkar runt scenen. Vi är en obönhörlig del av spelet, och vårt tysta betraktande blir alltmer påtagligt och obehagligt, när vi följer stadens stormsteg mot avgrunden utan att ingripa.

Röhls ”Dogville” hade lika gärna kunnat stavas Godville. Här är den kristna symboliken rent fysisk. Charlotta Nylunds scen är en kyrksal, där ljuset strilar in genom mosaik i taket. Poetiskt dis och stämningsfull musik ger en storvulen ingång till det som kommer att handla om det lägsta hos människan. Efter tre timmar i kyrkbänken irrar tankarna kring både rådande flyktingpolitik, och den basala frågan – finns godhet? Är människan kapabel att älska sin nästa och göra gott, och om inte – ska hon straffas eller bjudas nåd?

Kyrksalen ramar in såväl frågorna som invånarnas spartanska hem. Pallar, lådor, och en jordhög utgör den slumrande 30-talsbyn Dogville, som pyser självgodhet så länge dess moral inte utsätts för några prövningar. Men tillfället gör tjyven, heter det. När den skyddssökande kvinnan Grace anländer till Dogville, som till både namn och person förkroppsligar nåden, (även Andrea Edwards rollprestation är gudabenådad) ställs frågorna på sin spets. Öppna hjärtan stavas snart motprestation. Dogville blir Goodwill. Grace ges tillfälligt uppehållstillstånd, mot att hon betalar tillbaka till samhället. I en baktid som liknar vår samtid ökar kraven på flyktingen i takt med de upplevda riskerna att inhysa henne. Snart är hon hela samhällets slav, utnyttjad av kvinnorna och våldtagen av männen. Men Grace är full av nåd. Till en gräns. Till slut kommer hämnden.