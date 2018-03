Scenrecension: ”Dylansällskapet” är en rapp och smattrande föreställning

TEATER ”Dylansällskapet” av Dennis Magnusson Regi: Anders Lundorph. Scenografi och kostym: Nicolaj Spangaa. Ljus: Mads Lindegaard. Mask: Åsa Trulsson. Med: Håkan Paaske, Göran Dyrssen, Hans-Peter Edh, Erik Olsson. Scen: Malmö stadsteater. Speltid: 2 timmar, 20 minuter.

Hur gör egentligen Bob Dylan när han är bjuden på middag – kommer han sent eller tidigt? Tro det eller ej, men det här är en fråga som tycks kunna fylla ett människoliv med både mening och riktning. Och tre gånger om året samlas de tre männen i Dylansällskapet för gudstjänst, enligt en liturgi som tycks orubblig. Åtminstone tills Erik Olssons inbjudna nykomling träder in som en klassisk katalysator för konflikt och utveckling.

I Dennis Magnussons rappa dramakomedi blir Bob Dylans låtkatalog ett ställföreträdande språk för män som inte kan tala. Och det finns ju saker att tala om. Någon har fått ett cancerbesked, någon har blivit lämnad, någon har precis fått igång sitt liv vid dryga femtio. Men vad fan menar du med att ”Time out of mind” var en större bedrift än ”Blonde on blonde”?

Den första timmen av ”Dylansällskapet” rusar förbi i smattrande dialog. Och det hela är faktiskt rätt förtjusande, även för den som vanligtvis är måttligt road av tanken på att närstudera medelålders män och deras specialintressen. Ensemblen är intensivt närvarande, men får brottas med en del dramaturgiska problem. Allt eskalerar lite för tidigt och för oss upp på en platå där spelet blir en aning statiskt.

Det är som att varken dramatiker eller regissör har kunnat förmå sig till att döda minsta darling i det här teaterbygget, men kanske är detta ändå helt rätt för sammanhanget? En Dylanman skulle aldrig få för sig att stryka några älsklingar, som ett publikfriande sceniskt soundtrack till exempel. Och vem kan egentligen motstå ett uppbrott till tonerna av den plockiga gitarren i ”Don't think twice, it's alright”?

Problemet är bara att dessa musikaliska inslag snarare än att lyfta pjäsen blottlägger vad den inte är – fulländad som en Dylanlåt. Men det är möjligen ett orättvist krav att ställa på en föreställning som både svänger och berör.