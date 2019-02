Ett hörn av en byggnad syns på scen, eller om det är väggen i ett omklädningsrum. Grå betongplattor, en aprikosorange rand nedtill, några fästa klätterväggsgrepp klänger sig uppåt. I fonden en tom storbildstavla på höga ben, blickande mot fjärran. Stephanie Rauchs scenografi andas skolmiljö, offentlig plats i samhällslandskapet, en plats för rekreation och information kanske. För människor i grupp.

Och en plats där något hela tiden snart ska hända. ”On the cusp” syftar på en punkt när någonting just precis är på väg att förändras till någonting annat. Det finns ett starkt hoppfullt tema i det verk som koreografen Ian Kaler har skapat för Cullbergbaletten, och som hade världspremiär i januari på Tanzquartier Wien. De löftesrika och förtröstansfulla möjligheterna som ligger i förändring, transformation och övergång manifesteras i rörelsesekvenserna som rinner fram över scenen i en workshopliknande stil.

Med ofta sömlösa övergångar leker sig de 14 dansarna igenom olika aktiviteter och formationer: hoppar hopprep, klättrar på vägg, golv och varandra, dansbattlar, synkdansar, står och hänger. Här finns streetiga inslag men det gemensamma språket är modern dans. Individens och gruppens växelvisa påverkan på varandra undersöks i de ständiga övergångarna. En liten rörelse börjar någonstans och sprider sig i kollektivet eller så infinner sig en kroppskänsla hos alla på en gång. Det finns en improviserad ton, en markering av att dansarna är medskapare.

Dansen och musiken plockar upp oron och bearbetar den. Finns en hierarki? Passar alla in? Kan vi vara olika tillsammans?

I sitt konstnärliga team har österrikiska Kaler samlat ett gäng kulturskapare till stor del baserade i Berlin och på ett fundament av queera, inkluderande och utforskande praktiker. Dansaren och modedesignern Stéphane Peeps har blandat referenser till lagsporter kontra individuella sportprestationer och skapat kostymer för olika personligheter i en tätt sammanhållen grupp. Artisten och musikproducenten Jam Rostron, med artistnamnet Planningtorock, driver dramaturgin framåt med sina pulserande elektroniska brassbeats, ibland oroväckande, ibland klubbigt euforiska.

Ljusdesignern Imogen Heaths videomaterial skymtar på storbildsskärmen och lägger sig i berättelsen. Dels porträtteras de olika dansarna i Cullbergbaletten, dels visas sekvenser med en grupp barn. Barn som skrattar tillsammans, barn som står ensamma och söker med blicken. Dessa glimtar för in andra perspektiv i verket. En grupp kan definiera dem som ingår i den, men även dem som är utanför.

Dansen och musiken plockar upp oron och bearbetar den. Finns en hierarki? Passar alla in? Kan vi vara olika tillsammans? Här glänser en pärla av sorg, rädsla och ensamhet som lindas in och omfamnas av verkets euforiska hoppfullhet. Möjligheten till förändring kan vara en tröst. ”On the cusp” är ett verk som frimodigt provar sig fram, charmigt, emotionellt och fysiskt medryckande med något överraskande hårt skimrande inuti.