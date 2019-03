Scenrecension: Gunilla Heilborns ”Monument” är underfundig folkbildning

Scenrecension ”Monument” Idé, regi, text: Gunilla Heilborn På scen: Lorenz Kabas, Kristiina Viiala och kören Röstjärn Rum, objekt och kläder: Katarina Wiklund och Susanna Wiklund Ljusdesign: Susanna Hedin Musik: Hans Appelqvist Plats: Turteatern, Kärrtorp. Längd: ca 60 min Visa mer

Att se produktioner av Gunilla Heilborn ger mig lite samma känsla som när jag läser en mångbottnad bilderbok med ett barn. Märk väl: jag skriver ”med” barnet, inte ”för”. På samma sätt som en bra bilderbok öppnar nya världar för både små och stora, finns det flera lager av kunskapsförmedling och medskapande mellan verk och publik hos Heilborn.

Det är som att hon storögt och ihärdigt förkovrar sig i ett ämne, för att sedan kasta upp alltihopa i luften och låta bitarna singla ned över publiken. Det kan verka slumpmässigt, men här finns en noga balanserad dramaturgi. Och i det som inte redovisas uppstår ett slags glapp där åskådarna får fylla i med egna tankar och fantasier.

Eller minnen för all del.

Det är just minnets funktioner som Gunilla Heilborn intresserat sig för de senaste åren. ”Monument” är den avslutande delen i en trilogi som inleddes med produktionen ”The wonderful and the ordinary” 2017 och fortsatte med ”Boken”; fjolårets performance lecture på Dansens hus.

Att ”Monument” nu ges på Turteatern i Kärrtorp är en rimlig förflyttning. Heilborn titulerar sig koreograf och filmare, men koreograferande i dansant mening har hon släppt. Jag skulle snarare kalla henne för en iscensättare av underfundig folkbildning.

Produktionen kretsar kring människans febrila monumentbyggande. Statyer och skulpturer, fontäner och minnesmärken – varför reser vi dem och vad, om något, har de att förmedla till efterkommande generationer?

Två ciceroner i grå byxor och turkosa tröjor med headset lotsar oss genom frågeställningarna. Dansaren Kristiina Viiala är fenomenal på att agera med ett helt nollställt uttryck, vilket får en stor komisk effekt. Hon delar uppdraget med lika gravallvarliga guidekollegan, skådespelaren Lorenz Kabas. Tillsammans navigerar de säkert genom torra monumentfakta och pigga påhitt.

Kristiina Viiala och Lorenz Kabas i ”Monument” på Turteatern Foto: Märta Thisner

Under första halvan av föreställningen, som ges i foajén, hittar duon exempelvis fragment av en Aristofaneskomedi i en mumies stoppning. En skönsjungande grekisk kör kallas påpassligt in när de spelar upp en rekonstruktion där två rivaliserande arkitekter tävlar om att skapa ett monument till gudinnan Pallas Athenas ära. Så blev alltså Parthenon till...

Våra guider leder oss vidare till scenrummet, som blivit Centrum för monumentforskning, där Katarina och Susanna Wiklund byggt små filosofiska installationer med titlar som ”monument för de besvikna” och ”oavsiktligt monument”.

Krockar mellan det banala och det bråddjupa är ett annat Heilbornskt kännetecken som inte kommer på skam i ”Monument”. Bitvis blir det lite väl plojigt. Men så bränner det till, som i tankegången om huruvida de monument människan bygger för att minnas, i själva verket hjälper oss att glömma. Jag kommer genast att tänka på debatten om minnesmärke över Utøyaoffren. Och får en önska vore glömska ett passande tema för Heilborns nästa, och fortsatt välkomna, upptäcktsresa i scenkonstens tjänst.