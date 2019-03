Musikal ”Hugh och Nancys många världar” Upphovsperson: Lars Rudolfsson, fritt efter en bok av Peter Byrne Regi: Lars Rudolfsson Musik: Mats Gustafsson, Per-Åke Holmlander. Scenograf: John Engberg. Kostym: Kersti Vitali Rudolfsson. Ljusdesign: Linus Fellbom. Mask/peruk: Eva Maria Holm, Mimmi Lindell Medverkande: Inga-Lill Andersson, Svante Billinger/Ruben Granditsky, Emma Broomé, Peter Engman, Johan Holmberg, Magnus Roosmann, Vanna Rosenberg, Jennie Silfverhjelm, Helen Sjöholm, Pierre Wilkner Musiker: Susanna Risberg, Niklas Barnö, Edvin Nahlin Scen: Elverket, Dramaten, Stockholm Speltid: 2 tim och 55 min Visa mer

Idén om en parallell verklighet är ett roligt och ofta givande berättargrepp inom framför allt populärkulturen. I ett alternativt universum eller en extra dimension finns en helt annan handling att ställa mot den först presenterande – kontrasterande, överraskande, eskapistisk, skrämmande eller kanske trösterik och befriande.

Det senare är fallet i Lars Rudolfssons nyskrivna ”Hugh och Nancys många världar”, med urpremiär i hans egen regi på Elverket. Nancy behöver helt enkelt tröst. På ett plan är detta en berättelse om en amerikansk 1960-talshemmafru som för att överleva i tillvaron som gift med en gränslös man i en gränslös tid måste ha en kopia av sig själv att dela bedrövelser med och få stöd av. Där har vi verkets moraliska patos, med feministiska förtecken. Sedan finns det många andra plan i denna multiversummusikal, och det är ett av dess problem.

Men vi börjar med kvantmekaniken. Hugh i pjäsen baseras på verklighetens Hugh Everett III (1930–1982), fysikern som föreslog flervärldstolkningen. Den går ut på att varje tänkbart resultat av en mätning av ett kvantmekaniskt system blir verklighet och skapar ett nytt universum – och här skäms jag inte över att ha snott förklaringen av den grävande vetenskapsjournalisten Peter Byrne, det är ju hans bok ”The many worlds of Hugh Everett III: multiple universes, mutual assured destruction, and the meltdown of a nuclear family” från 2010 som Rudolfsson har baserat manuset på.

Replikerna dignar av information om tidigare händelser eller presenterar alltför uttalade analyser av skeenden

Everetts tolkning fick inte genomslag (förrän på senare år), han arbetade i stället som försvarskonstruktör och konsult inom det militära och dog i en hjärtinfarkt orsakad av rökning, alkoholism, övervikt och möjligen bitterhet. Parets dotter begick självmord och sonen blev rockartist. Många världar att berätta om i en enda dysfunktionell kärnfamilj… och Rudolfsson vill samtidigt skildra en bit amerikansk historia med upprustning, kärnvapen, en ny, fri (eller ibland cynisk) syn på sexualitet med swingerskultur och öppna förhållanden, en tid av modernitet och samtidigt problematiskt omoderna könsroller, och så vidare.

Men manuset mäktar inte med. Det blir en musikal med alltför stora talade textmassor. Replikerna dignar av information om tidigare händelser eller presenterar alltför uttalade analyser av skeenden och personer i stället för att publiken får försöka göra dem. Rollfigurerna står upp och sitter ner, och pratar och pratar, i en märkligt statisk och stel kontrast till John Engbergs rörliga scenografi – en på en gång självklar och avancerad vridscenslösning för en brunorangegrön flervärldsvilla – påhejad av Kersti Vitali Rudolfssons lika tidsinspirerade kostym. En bärande drivkraft är även musiken av Mats Gustafsson och Per-Åke Holmlander: fri, utmanande, melodisk och liveframförd.

Den stora behållningen är dock mötet mellan de två starka universum som utgörs av Helen Sjöholm respektive Vanna Rosenberg i dubbelrollen som Nancy. Där slår varma gnistor i både spel och sång. Ytterligare en egen liten värld är Emma Broomé som dottern Liz, som nästan ensam bär vissa scener med Janis Joplin-energi och smärta.

