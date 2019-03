Teater ”Hierarchy of needs” Av Adel Darwish Regi Mattias Andersson Backa Teater, Göteborg Längd 1.20 t Visa mer

Vad behöver människan för att överleva? Enligt den amerikanske psykologen Maslow, som delade in de mänskliga behoven i fem förenklade faser i sin omdiskuterade behovstrappa, listas de fysiska behoven, som hunger och törst, först. Efter att ha sett Mattias Anderssons uppsättning av dramatikerdebuterande scenskolestudenten Adel Darwishs ”Hierarchy of needs”, kanske även ett besök på Backa Teater kan kvala in bland de grundläggande behoven.

Publiken sitter, åskådliggjorda som åskådare, längs sidorna av Maja Kalls kvadratiska scenrum. En fyrkantig inramning, där det handlar om att spränga scenrummets gränser och utplåna gränsen mellan skådespelare och publik, verklighet och fiktion. På scengolvet står Adel Darwish i rollen som sig själv, en skådespelare och manusförfattare från Syrien. Han skriver och repeterar en föreställning, medan han febrilt försöker få kontakt med sina skådespelarvänner i Syrien via ett videosamtal.

Darwish svingar armarna i luften för att fånga varje atom i rummet för att använda till sin pjäs. Skådespelaren Josefin Neldén, som osäkrar spelsituationen genom att kliva fram ur publiken, gör några tafatta luftsving för att hänga med i galoppen. Snart befinner hon sig i sitt livs mest obekväma provspelning: hon tilldelas en torr krukväxt och ska gestalta dess uttorkade röst. Ramtin Parvaneh och Rasmus Lindgren spelar två störiga killar i publiken, som diskuterar huruvida växten är död eller levande. Vad är viktigast, föreställningen eller verkligheten?

Här ryms olika tidszoner, platser och konstnärliga uttryck och en vilja att korsa barriärer mellan då och nu

Med öppet och lätt spel, en prövande inställning till teaterns väsen och via repetitiva omtagningar, skapas en drabbande diskussion om liv och död. Ständigt i relation till den parallella syriska verkligheten (eller fiktionen) som pågår på flimriga skärmar. Den syriska teatergruppen har varken lokal, mat eller vatten. Är de ändå skådespelare? Mottagningen bryts. Lever Syrien kvar i vår föreställningsvärld?

Nog har Mattias Andersson haft ett digert arbete med att hålla detta spretiga, existentiella scenkonstverk på mattan. Här ryms olika tidszoner, platser och konstnärliga uttryck och en vilja att korsa barriärer mellan då och nu, härskare och folk. Ansatsen kan låta högtravande och anspråksfull, och hade inte varit möjlig utan otvungna och lediga spelstilen hos ensemblen (bestående av Backas fasta skådespelare, ungdomar som nyligen kommit till Sverige och dansgruppen Twisted feet).

Det är som Darwish säger vid ett tillfälle: ”Det finns inga gränser på teatern”. Här ingrodda hierarkier och invanda förhållningssätt till livet möjliga att kasta om.

