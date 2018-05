Scenrecension: Klassiska ”Törnrosa” skruvas till snabb fars

Dålig morgonandedräkt? Kan tänka det. Men den lär knappast vara i paritet med den stank som, efter 100 års sömn, osar ur Törn­rosas mun. Undra på att Anders Öhrström i rollen som prins krampartat håller sig för näsan då han förväntas utdela den uppväckande kyssen. Han är inte alls pigg på saken om sanningen ska fram eftersom han limmar på Elin (Malin Tengvard), en person som i alla avseende har förstått att hålla sig vaken. Så pigg på livet att hon faktiskt inte har lust att binda sig. Påstår hon i varje fall.

Så står då prinsen där hetsad av den infernaliskt rappkäftade Aurelia (Ellen Hennig), hon som tycks mest angelägen om att den sovande skönheten äntligen ska vakna. Prinsen måste helt enkelt närma sig den stinkande munhålan. Han är ju ändå prins och Törnrosa är prinsessa och visst vore det väl snopet om ”någon annan prinskorv kom emellan?” Sant, det gäller att hålla ordning på korvarna i kärlekens ned­re regioner.

Ni hör, det här är en annorlunda variant av den klassiska sagan. Det är mest bara kyssen som är gemensam. Denna norrifrån kommande ”Törnrosa” har i Jonas Nilssons regi skruvats till snabb fars med commedia-stuk. Shabby elegant i Marie Abildgaard Mobergs kostymer så dammvitt 1700-tals-punkiga.

Här handlar det om strategier, förutfattade meningar, ojämlikhet och annat som gärna ställer till det mellan älskande. ”Hur kommer det sig att känslomässig självständighet tillskrivs hög status, medan starka känslor och beroende nedvärderas?” Ja, varför tvingas särskilt tjejer ofta förställa sig och mörka känslor för att på det sättet höja sitt attraktionsvärde?

Många frågor att snurra en komedi kring. För snurrar gör det och springs, boxas, kramas, snubblas över trösklar och utslungas ordkaskader där till exempel det lilla ordet ”va?” upprepas och yr omkring i närmast rap-influerade rytmer. Drastiskt och ofta roligt.

Manda Stenströms stycke är fräckt och frispråkigt, vilket förstås hjälper till att ställa invanda föreställningar på huvudet. Sedan finner jag att kontentan av ett kärleksspel där verklig förälskelse till slut hamnar på skam, och där mer pragmatism än lusta för prins och Törnrosa till samma bädd, rätt snöplig.

Och när de två ”överblivet” olyckligt kära plötsligt slår klorna i varann, då sjunger Stephen Stills i mitt inre öra: ”If you can’t be with the one you love honey, love the one you’re with.” Omodernt på något vis.