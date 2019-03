Teater ”Ingripandet” Av Mike Bartlett Regi: Victor Molino Sanchez. Översättning: Kerstin Gustavsson. Ljud och komposition: Daniel Fagerström. Scenografi och kostym: Johanna Mårtensson. Mask: Eva Rizell. Ljus: Patrik Nystrand. Med: Per Burell och Pelle Grytt. Scen: Riksteatern (turnépremiär Vadstena den 10 mars). Speltid: 1 tim. 30 min. Visa mer

Är det möjligt för två män att vara vänner utan att ha sex med varandra? Så löd frågeställningen i Killinggängets ”Ben & Gunnar” för 20 år sedan, i en homoerotisk twist på Nora Ephrons ”När Harry mötte Sally”.

Mike Bartletts ”Ingripandet” är också en studie i vänskap och intimitet, där könsrollerna är utbytbara – i originalmanuset heter karaktärerna kort och gott A och B. När pjäsen hade urpremiär i Watford 2014 gjordes rollerna av en man och en kvinna, men i Riksteaterns uppsättning är det Per Burell och Pelle Grytt som håller igång den grälsjuka dialogen.

De rör sig runt och inuti en monter med höj- och sänkbara skiljeväggar, som får representera hur människor delar upp sina liv i olika fack. Den privata sfären som kompletteras av umgänget på puben som i sin tur ackompanjeras av världspolitiken på nyheterna.

”Ingripandet” är en bromance med förhinder och naturligtvis är det en kvinna som kommer mellan vännerna. Pelle Grytt är påstridig och klängig när hans bästis, som föredrar att inte använda dylika etiketter, börjar avskärma sig från honom och världen utanför. Plötsligt följer han inte med på den stora antikrigsdemonstrationen, trots att vem som helst kan se på tv vad som håller på att ske.

Det vilar en självbelåten uttänkthet över allting, som för övrigt även präglade Mike Bartletts ”Bull” på Kulturhuset Stadsteatern häromåret

Att göra ”Ingripandet” till en pjäs om manlig vänskap är förstås angeläget med tanke på alla mediala larmrapporter om mäns oförmåga att vårda långvariga kompisrelationer, men det är inte vidare originellt. Resultatet blir ett schablonartat triangeldrama där en nybliven flickvän hotar relationen mellan pjäsens manliga huvudpersoner – här erbjuds inga andra alternativ än närhetsmonopol.

Det finns någonting hopplöst storvulet med parellellen mellan vännernas eventuella invasion i varandras liv, och västvärldens så kallade interventioner i Mellanöstern. Det vilar en självbelåten uttänkthet över allting, som för övrigt även präglade Mike Bartletts ”Bull” på Kulturhuset Stadsteatern häromåret.

Pelle Grytt är bra på att spela halvvägs stupfull, medan Per Burell är stummare som vännen som väljer bort deras sanningssökande diskussioner för ett hemtrevligt liv med en kvinna som har en bra figur. Bros before hoes eller hoes before bros, det är frågan. Eller inte?