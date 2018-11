Show Mia Skäringer: "Avig Maria. No more fucks to give". Manus: Mia Skäringer. Regi: Helena Bergström. Scen: Globen, Stockholm. Längd: 2.20. Visa mer

Klockan 20.15 satte den som tänkt sig lite lördagsskôj i Globen bubblet i vrångstrupen. Precis då uttalar nämligen Mia Skäringer showens första ord: ”Har du kanske fått en kuk nerkörd i halsen mot din vilja någon gång? Lite där är vi och rör oss i kväll.”

Det är en bättre programförklaring än den mildare ”Männen har pratat sedan dinosaurierna dog ut, det här är mina två timmar” som förekommit på förhand. Här ges inget utrymme för mildhet. Däremot vrede. Skäringer har lackat ur, ”Avig Maria. No more fucks to give” är en råsop, en käftsmäll, en pungspark – rakt upp i ”pattirakalets” bollar. Om än påkostat glittrande, och ibland bokstavligen talat naken.

Med mer sarkasm än skratt levererar Skäringer en totalshow som i princip innehåller allt en show kan innehålla, utan att på showmanér smeka publikens stasspaljetter åt rätt håll. Ändå kan de cirka nittiosex procenten kvinnorna här i kväll inte annat än ställa sig upp och vråla stämbanden ur sig av beundran. Det är en monumental succé.

Det ges väl inga nya rön, ibland levereras kanske slängiga slutsatser och någon allvarlig petimäter med plötsligt rättvisepatos sitter säkert i ett hörn och räknar ”faktafel” – men det här iscensättandet av de ännu absurda skillnaderna i villkor för män och kvinnor, inte minst i Skäringers egna yrkesdomäner, torde göra de snubbar som valde att sitta hemma och vråla till Tottenham – Chelsea i kväll gröna av ånger.

Så bra är den här beska medicinen i vacker flaska. Och så allvarligt är budskapet att komikerns så omtyckta karaktärer Gulletussan och Tabita inte riktigt lyfter. De återkommer titt som tätt, men någon måtta på i- och urklädandet av hundra roller och exempel på scenen finns uppenbarligen: det ironiskhumoristiska ljuset runt dem är aningen mattat. Mellan imponerande sång- och dansnummer, med fullt rockband (där omvänd könsfördelning råder), rekordpåkostat ljus och video, är de absoluta höjdpunkterna i stället när Skäringer berättar att hon håller på med sina memoarer och rullar fram ett löjligt högt berg av manliga självbiografier på scenen.

Hon läser högt ur Mikael Persbrandts och Tommy Berggrens och Lars Noréns bidrag till tegelstensgenren och vänder på perspektiven: Om hon hade ursäktat ett svinaktigt beteende mot män med sin bipolära sjukdom, om hon knarkat, supit, skjutit skarpt och pullat tillsammans med sin regissör framför nätporr? Nej, just det, hon hade inte blivit långlivad. Dessutom hade hon ju matsäck till barnen att ordna med. Det vända perspektivet.

Skäringer berättar om Lars von Triers påstådda runkbås och hon cyklar in med rikschan "Skäringers pullbås" som hon ska trampa till "Solsidan"-inspelningar med. Hon ligger i en gynekologstol och kommer inte på annat att tala med läkaren om än Hyresgästföreningens idiotomröstning i somras om ”Svenskarnas favoritgranne” som Leif GW Persson vann med Skäringer som tvåa. Trots att han kan komma till tv-studion hur fan som helst.

Vreden igen, enkla exempel att påminna publiken om igen. ”No more fucks” lyckas, oftast, balansera precis mellan snygg humor och arg agitation, mellan showcharm och plumphet, ironi och bitterhet. Med en ordkärlek som kunde få Björn Ranelid att lägga ned Mont Blanc-pennan för gott, med sång i låtar som Kate Bushs "Running up that hill" som skulle välta Idol-juryn. Och dansarna sedan, och det tekniska fyrverkeriet och, ja, vad säger man? Att Mia Skäringer har kört ned en helt ny innebörd av "lite sång, lite dans, lite naket" i våra halsar.

Läs en intervju med Mia Skäringer i DN:s Lördagsmagasinet här .