Scenrecension: Och över alltihopa lyser Jonas Gardell

Det är ett uttryck som står tryckt på muggar, t-shirtar, tygkassar, mobilskal, förkläden, musmattor, nyckelringar, necessärer, ölsejdlar, disktrasor, strumpor, champagneglas och fyndiga bilder rikligt strösslade över hela internet. Det är också Jonas Gardells nya scenshow. Titeln ”Queen of fucking everything” sitter som en strassglittrande tiara med gummiband om ett snaggat bakhuvud. Mycket hög igenkänning, visdomsordsvitsigt och större än livet-existentiellt.

Och visst gör han det, regerar över alltsammans. Under mer än tre decennier har han blivit folkkär provokatör, poetisk predikant och samtidshistorieskildrare i mellanmjölkens land genom att skriva romaner, pjäser, dikter, låttexter, filmer, tv-serier, ståuppföreställningar och scenshower. Nu får vi den sista scenshowen, är det sagt.

Jonas Gardell har bestämt sig för att tala till sitt folk (och hellre-än-bra-sjunga). Det är dags. Det är Donald Trump, Brexit, klimathotet och ett splittrat land som tvingar ut honom – han räknar upp alla deppigheter med en närmast fnissig energi. Nu behövs kärlek, tolerans, livsglädje och mod.

Därför tar han på sig regnbågsjackan ovanpå den svarta t-shirten med texten ”I love gay porn” och fyller Cirkus med en stor ensemble av sångare, dansare och musiker. Uppbackad av dragshowdans i enhörningsfärgade metallicpaljetter och superhjälteklackar sjunger han om ”det som vi bögar alltid har vetat” i öppningsnumret ”Livet suger sen dansar man disco”.

Showen består av en lång (ja, bitvis känns den lite väl lång) rad musiknummer och ståuppmonologer varvade med varandra. Låttexterna är skrivna av Gardell, en del av musiken är skriven av Fredrik Kempe som Gardell har samarbetat med förut, en del av Gardell tillsammans med Johan Lyander och en del av Ulrik Munther, artisten känd från Melodifestivalen som bland annat har släppt en skiva med texter av Gardell.

Munther medverkar även på scenen i flera solonummer, och blir en spegel av den pojkaktigt sorgliga sidan hos Gardell. I övrigt är det showigt, dansant, musikaligt och medryckande i stunden men inget som sjunger vidare i huvudet efteråt – jo, klezmerdoftande dödsmotståndsvisan ”Leva lite till” har en stämning som dröjer kvar. Men sammantaget är det ögonblicksmusik, levande med sitt sceniska uttryck.

Gardell själv lever verkligen på scenen, han är ju en sådan som med sin blotta närvaro och publikkontakt gestaltar alla människors behov av kärlek och bekräftelse. En av hans talanger är att gifta ihop motstridiga sinnesstämningar och göra omöjliga övergångar självklara. Han pratar bebisspråk, ryter ifrån, drar snuskiga skämt med fula miner, häcklar politiker och kända män, och så visktalar han med Den Viktiga Rösten om Livet och Döden, och vi lyssnar med spetsade öron och nickar. Den som kan visa sig riktigt sårbar på scen kan bli en skicklig publikdomptör. Plötsligt har han lurat hela salongen att allsångsköra ordet ”fucking” i titelnumrets refräng.

Nej, det är verkligen inget fel på Gardells framförande och leverans i komikdelarna, men hur är det med materialet? Det självrefererande blir ibland för upprepande, det breda blir ibland för platt. En alldeles för lång sekvens behandlar till exempel olika svenska orters turistbyråslogans, allt för öppet mål och gjort förut för en sådan här tillställning. Det är som bäst när han talar om döden, barndomen, fejkimiterar sin mamma och okej då, berättar fåniga historier om sin man.

Det är mycket som ska rymmas, alla infall ska få plats. Tre grankostymer med en liten fågel i toppen? Ja! En vaktparad? Ja! Om eller hur det går ihop är jag inte riktigt övertygad om, men så är det heller inte en show som strävar efter att vara balanserad: ”När andra klagar högljutt: Vem tror du att du är? Svara att the queen of fucking everything är här!”

Ett sammanhållande genidrag är ändå scenrummets mäktiga handmålade dekor. Konstnären Martin Jacobson har målat kulisser med sina besjälade och teatrala landskapsmotiv. Maniska färger bland tall och björk, kitschskimrande himmel och en svansjö blir en både drömsk och mardrömsk inramning till Jonas Gardells onda och goda sagostund.