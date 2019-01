Krogshow ”It takes a fool to remain sane” med Ola Salo. Regi: Edward af Sillén. Koreografi: Zain Odelstål. Kapellmästare: Johan Röhr. Scen: Rondo. Visa mer

En av glamrockens höjdpunkter är Roxy Musics ”Do the Strand” från 1973 som manar oss att sätta allt åt sidan för att delta i den nya - framtida eller förflutna vet man inte riktigt säkert - modedansen ”The Strand”. Inte heller vet man vad den har för koreografi. För dansstegen skall helt utgå från oss själva, vår egen lust. Vår längtan efter att få lov att vara på låtsas och samtidigt gåtfullt levande likt de bildlika figurer som enligt Bryan Ferrys text utför denna dans: Sfinxen, Lolita, Mona Lisa och Guernica.

När Ola Salo skall lista sina absoluta glamrocksfavoriter i en intervju i GP veckan före sin krogshowpremiär på Rondo är ”Do the Strand” med i toppen. Hans karriär med The Ark i början av 90-talet startade ju i influenserna av det tidiga 70-talets brittiska glamrock. Det var den första postmoderna rockmusiken, i sin lek med stilar och identiteter, och Ola Salo uppdaterade den för att hitta en frizon för sin egen ”stollighet”, som han kallar det i intervjun. För att han skulle kunna ge uttryck för det lustfyllda i en osäker tillhörighet. Och på frågan i samma intervju om alla de vitt skilda artistroller (från programledare i Melodifestivalen och eventunderhållare på Elgiganten till Jesus Christ Superstar) som följt efter tiden med The Ark svarar Salo med att referera till samma obestämdhet som hyllas i ”Do the Strand” – i dag kallar han allt han hållit på med för en slags ”gatuteater”.

Extravagant givetvis, men också stilfullt och oerhört effektfullt i Edward af Silléns raffinerade regi och dramaturgi

Nu har denna ”gatuteater” antagit formen av en krogshow på Rondo. Den börjar också med Ola Salo som en vanlig samhällsmedborgare som sittande vid pianot avbryts av sin mobil som vill påminna om var han står parkerad. Men sekunden därefter antar han scenen och allt blir show. Stor show. Extravagant givetvis, men också stilfullt och oerhört effektfullt i Edward af Silléns raffinerade regi och dramaturgi.

Två scener är särskilt magnifika. Den första är den där Ola Salo föds som glamrockare, och som först bjuder på en förtjusande film till ”Let your body decide” på två tonåringar som sminkar sig innan det övergår till att bli live - med fullblodiga dansare och Salo själv som glupskt hänger sig åt att spela munspel uppe på borden till ”One of us is gonna die young”. Den andra scenen är den där Ola Salo återuppstår som glamrockare efter avskedet från The Ark. Här sjunger han duett i ”Tell me this night is over” med en ängel som han byter vingar med, vilka givetvis är svarta. Ett glamrockens eget himlaväsen som med hjälp av en hisnande vid ledskärm lyfter hela Rondo ovan molnen tillsammans med en euforisk Ola Salo i titelsången ”It takes a fool to remain sane”.

Efter detta blir showen ett enda glammigt gatuparty där han kastar popcorn på publiken och predikar om vikten att ha tillgång till sin lust. Och att våga vara annorlunda. Manuset har skrivits av Henrik Schyffert och verkar träffa rätt i hjärtat på den stimmiga publiken. I programmet liknar han Ola Salo vid ”en påfågel med en Wittgenstein-bok i näbben”. Och just så galen och vis är faktiskt denna krogshow i sina bästa stunder.

Läs fler texter av Martin Nyström här.