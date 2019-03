Teater ”En idiot ibland oss” Idé, manus, regi, scenografi, dockspelare: Sara Granér Dockspelare och scenografiassistent: Annie Eliasson. Ljusdesign och körteknik: Olivia Grefve. Robotar: Johannes Ekdahl Du Rietz, studenter vid Lunds Tekniska högskola. Ljud och musik: Petter Herbertsson. Producent: Sanne Hellberg. Dramaturgisk rådgivare: Erik Holmström. Scen: Malmö dockteater. Speltid 1 tim. 30 min. Visa mer

Det börjar så normalt. Hockey på tv, kaffebryggare på bänken och en gul figur som bara lever på, utan en tanke på att allt plötsligt kan bli smutsigt och fel. Så dyker ett stort och fult hundhuvud upp i lägenheten, och vill inte försvinna. Vem ska bära det hade ni tänkt? Det som följer blir en blossande vandring genom skammens anatomi.

Man kanske lite slarvigt kan säga att dockteatern är för scenen vad serierna är för litteraturen; genom ställföreträdande objekt i mer eller mindre stiliserad gestalt kan publiken i bästa fall få syn något viktigt i sig själva. Och i serietecknaren Sara Granérs föreställning ”En idiot ibland oss”, som nu spelas på Malmö dockteater, hittar de båda konstformerna hem i varandra på ett ganska ljuvligt sätt.

Granérs älskade fyrkantsgestalter – välkända och etablerade genom böcker som ”All I want for Christmas is planekonomi” och ”Jag vill inte dö, jag vill bara inte leverera” har här fått tredimensionell kropp och radiostyrs med Playstationkontroller över den roterande vridscenen. Och mötet mellan gulligt viftande robotfigurer och den klumpigt explicita mekaniken skapar en egen estetisk dimension som är med och berättar sagan om ledsna varelser som vantrivs i kulturen. Eller, vantrivs i kapitalismen menar jag naturligtvis.

Det monotona kan absolut fylla en konstnärlig funktion i sammanhanget, men bara till en viss gräns – sedan riskerar upplevelsen att bli otät och lös i konturerna.

Sara Granér är utan tvivel en blixtrande allkonstnär som skapar världar och sätter existensens plågor i strålande belysning – men hon är ingen skådespelare. Tillsammans med Annie Eliasson och en röstförvrängare läser hon berättelsen framåt, och det går tyvärr inte att komma ifrån glappet mellan det sceniskt avancerade och den uppenbart svagare leveransen av repliker. Det monotona kan absolut fylla en konstnärlig funktion i sammanhanget, men bara till en viss gräns – sedan riskerar upplevelsen att bli otät och lös i konturerna.

Sådana anmärkningar kan en kritiker göra, och samtidigt falla tämligen handlöst för de besjälade robotar som just nu befolkar scenen på Malmö dockteater. ”Man skulle ha skärpt sig lite mer på gymnasiet, högstadiet, fritis”, suckar vår gula vän bekymrat – och bär omkring på sitt allmänna misslyckande som levande organism. Så blir ”En idiot ibland oss” mest av allt en sorgkantad och vacker berättelse om den stora ensamheten.

