Scenrecension: Richard Hawley visar hela samtiden genom ett bostadsområde

Strax innan ljuset slocknar i salongen tittar jag mig omkring och ser något slags tvärsnitt av det moderna Sheffield framför mig: en pensionerad arbetarbefolkning, unga akademiker, musikintresserade och vanligt folk i medelåldern.

Sällan har en teater haft en publik så motiverad att bearbeta sin kollektiva historia som när Crucible Theater sätter upp musikalen ”Standing at the sky’s edge”. När de nu ska berätta historien om bostadsområdet Park Hill Estate har de ett rikt material att ösa ur, och dessutom en fin låtskatt skapad av en av stadens stora söner – artisten Richard Hawley.

Kommer man med tåget till Sheffield är Park Hill det första man ser. Det stora bostadsområdet som klättrar uppför kullen bakom järnvägsstationen började byggas i slutet av 50-talet och ersatte en fasansfull viktoriansk slum där generationer av stålstadens allra fattigaste arbetare bott.

Det var nya tider; kriget var slut och ett modernt England skulle byggas. Sheffields progressiva ledning lät två unga arkitekter – svårt influerade av Le Corbusiers brutalistiska lägenhetskomplex i Marseille – rita framtidens utopistiska arbetarkvarter mitt i staden. Resultatet betraktades av sin samtid som väldigt lyckat, drottningen invigde och stadsplanerare från hela Europa kom för att skåda kontinentens största byggnadsstruktur.

Allt gick väldigt grundligt till, sociologer gav råd, den gamla stadsdelens gatsten återanvändes till nya gångvägar för igenkänning, tidigare grannar placerades nära varandra i de stora loftgångshusen och via vägen i skyn – som den kom att kallas – knöts huskropparna samman och gjorde det möjligt för såväl den lilla mjölkbilen som människorna att röra sig genom området. Som längs gränderna i en vindlande medeltida stad.

Sociologerna hade särskilt understrukit människans behov av att få skvallra. De hårt prövade arbetarfamiljerna gladde sig också åt basala saker som rinnande kallt och varmt vatten, täta fönster och välplanerade kök. Och nere i dalen gick industrierna fortfarande på högvarv; hela världen ville ha Sheffields berömda saxar, bestick och stålprodukter.

Få brittiska städer berättar historien om industrins, arbetarklassens och den sociala sammanhållningens kollaps i så dramatiska vändningar som Sheffield. Och ännu har staden inte repat sig, snarare befinner den sig knappt halvvägs in i en transformation från industriellt centrum till kunskapsekonomi.

Nya skyskrapor samsas med övergivna industrifastigheter och illa underhållna bostadskvarter. Men universitetet har vuxit och city domineras av föreläsningslokaler, caféer och studentbostäder. Utländska studenter – till övervägande del från Kina - har blivit en stor inkomstkälla, en nettovinst för staden på en miljard om året.

Park Hill är kanske den yttersta symbolen för stadens postindustriella ambitioner. Efter år av förfall och uteblivet underhåll överlät man husen till fastighetsutvecklingsbolaget Urban Splash, som sedan 2007 genomfört en tidstypisk renovering av en del av området. Med viss försiktighet ändå, Park Hill är sedan 1998 ett nationellt byggnadsminne av högsta klass.

”Standing at the sky’s edge” utspelar sig i samma lägenhet men under tre skilda faser av Park Hills historia. Där finns arbetarparet som får sin första riktiga lägenhet i nybygget, migranterna som flyr ett afrikanskt inbördeskrig under 80-talet och flyttar in i ett då redan förslummat utopia och, till sist, en ensamstående karriärkvinna från London som i nutid köper lägenheten som nu blivit en dyr, minimalistisk bostadsrätt.

I staden utanför pågår politiken: rekordår, Thatcher, strejker, arbetslöshet, Brexit. Innanför väggarna föds det barn, det sups och slåss, det älskas och lämnas – och sjungs. Richard Hawley, under perioder medlem i Sheffieldgruppen Pulp men framför allt en av vår tids bästa crooners, har bidragit med några av sina finaste sånger till musikalen.

De glider snyggt in i berättelsen eftersom de i många fall redan handlar om stadens platser och stämningar. Och de funkar överraskande bra även när de framförs av skolade musikalröster. Orkestern, som sitter en våning upp i den kopia av Park Hill som tornar upp sig i hörnet av scenen, är extremt lyhörd och dynamisk.

Men det är en väldigt snäll föreställning. Den gestaltar men problematiserar inte den politiska dimensionen av Park Hills berättelse. Den moderna historieskrivningen har gjort gällande att områden som dessa förslummades för att invånarna tappade greppet, eller alternativt för att brutalismens arkitektur i sig fördärvade människan.

I själva verket speglade Park Hills förfall det brittiska samhällets förändring. Från en dröm om mer jämlikhet, social gemenskap och trygghet, till sönderslagna fackförbund, London-dominans och återhållsamhetens ekonomiska politik. Park Hill förvandlades från idealsamhälle till slum på trettio år, och arbetarna fick skulden.

Det som nu återuppstår på kullen är ett annat slags utopi, mer i stil med New Labours 90-talsmotto: ”Vi är alla medelklass nu”. Skyltar runt om Park Hill annonserar om lediga lägenheter till ett ingångspris på en dryg miljon.

På innergården finns ett dagis, ett konstgalleri, planterat japanskt gräs och nordiskt trendiga björksnår. På nedre botten hyr start up-företag in sig och i den lokala restaurangen kan man äta fräscha hummusrätter medan man tittar på en utställning av Bill Stephensons fotodokumentation av husets invånare från 80-talets slumperiod.

För det ironiska i sammanhanget är förstås att en sådan här gentrifieringsprocess behöver sin storytelling, och att Urban Splash mycket medvetet parasiterar på områdets autenticitet. De har dekorerat glasytor och fasader med texten ”I love you Will u marry me” – ett stycke primitivt 80-talsklotter på en av broarna i skyn.

Föremålet för frieriet dog utfattig i cancer och mannen är sedan länge hemlös och alkoholiserad. Han har bett om en lägenhet som ersättning för sin slogan, men fick nej. Människor som han är inte välkomna.

Texten, i form av en neonskylt, svävar också över scenen på Crucible Theater, och på många sätt blir musikalen en del av re-brandingen av fastigheten. Det är logiskt att musikalens berättare, som knyter ihop scenerna, gör rollen av en säljare på Urban Splash.

