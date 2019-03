Scenrecension: Stefan Larssons ”Linje lusta” är ett mindre mirakel

”Linje lusta” ”Linje Lusta” av Tennessee Williams Översättning: Einar Heckscher Regi: Stefan Larsson Filmfotograf: Andrea Grettve Scenografi: Sven Haraldsson Kostym: Ann Bonander Looft Skådespelare: Livia Millhagen, Rebecka Hemse, Danilo Bejarano, Shanti Roney, Alexander Salzberger, Rita Hjelm, Marcus Vögeli, Fabian Penje Scen: Dramaten, Lilla scenen Längd: 3 tim, 10 min Visa mer

Först en bekännelse – jag var övertygad om att den amerikanske dramatikern Tennessee Williams tillhörde det förflutna. Efter att ha sett ”Orfeus stiger ner” och ”Linje Lusta” på Dramaten i vinter är jag inte lika säker längre. På Elverket kunde regissören Runar Hodne visa hur självklart den antika Orfeusmyten låter sig omvandlas till en sorgsen ballad med blues- och countrykänsla. På Dramatens lilla scen är det Stefan Larsson som åstadkommer ett mindre mirakel av Tennesse Williams mest kända pjäs.

Det fanns mer under Marlon Brandos svettiga t-shirt än man anade.

Även i ”Linje Lusta” handlar det om att ”stiga ner”. Blanche DuBois är en Fröken Julie som faller när hon lämnar barndomshemmet och dyker upp hos systern Stella i de franska kvarteren i New Orleans. Stella är gift med Stanley Kowalski och väntar barn. Alla som sett Vivien Leigh som Blanche och Brando som Stanley i Elia Kazans berömda film från 1951 vet hur nära denna dramatik ligger efterkrigstidens skådespelarideal, det som går under namnet method acting.

Kanske har det bidragit till känslan av Tennessee Williams som tidsbunden, för evigt förknippad med sprit, sex och ångest, en sorts bakvänd romantik i synen på människan som ett kräldjur. Det finns gott om animaliska symboler i dessa pjäser, till och med en ormskinnsjacka.

Bortom sydstatsromantiken visar sig ”Linje Lusta” vara en skoningslöst realistisk skildring av det vi dagligen läser om som mäns våld mot kvinnor.

Vilken lycka att Stefan Larsson har hittat en dagsaktuell ingång till en modern klassiker som fyller en lucka mellan Eugene O’Neill och Edward Albee. Bortom sydstatsromantiken visar sig ”Linje Lusta” vara en skoningslöst realistisk skildring av det vi dagligen läser om som mäns våld mot kvinnor. Danilo Bejarano behöver inte Marlon Brandos muskler för att övertyga som Stellas fångvaktare. Det räcker med hans barnslighet, en treåring som skriker och slår omkring sig när han inte får exakt som han vill, den vilda bebin innan han avlagt myndighetsexamen (fast det gör ju män å andra sidan sällan).

Shanti Roney, Livia Millhagen, Rebecka Hemse, Danilo Bejarano och Alexander Salzberger. Foto: Sören Vilks

Jag vet inte om det är Elia Kazans mästerverk som fått Larsson att fastna för en teknik med filmade scener projicerade på en stor duk till vänster nära rampen, tillräckligt högt för att så vitt jag förstår synas i hela salongen. Det visar sig vara en lysande idé. Greppet har varit mode de senaste 20 åren, ofta med magert resultat. Att det fungerar här beror på att kameran skapar både närhet och distans till det som händer på scenen. Jag misstänker att det har hjälpt ensemblen att bemästra några av psykodramats lätt åldrade förutsättningar.

Rebecka Hemse i rollen som Stella riskerar inte att hamna i periferin när den diskreta kameran hittar henne uppkrupen i sängen, beredd att förlåta sin plågoande. Nu får vi se henne både i helfigur och i närbild, tveksam, undrande, med blicken åt sidan, riktad mot oss. Det går inte att blunda för vad hon upplever. Vi är där.

Sven Haraldssons scenografi är fördelad på tre spelplatser glest grupperade på scengolvet. De föreställer Stellas och Stanleys trånga lägenhet på en gata med bråkiga grannar och sjömän som frågar efter vägen till närmaste bordell. Kameran tittar in i rummen och rör sig över huvud taget så tyst och smidigt mellan ute och inne att man börjar tro på den helige ande, ett osynligt väsen som likt marionettmästaren håller i alla trådar.

Här gör Blanche entré genom en smal korridor, filmad på avstånd, släpande på sin resväska, snart fullt synlig i skärmmössa och modern jacka. Glöm Vivien Leighs aristokratiska och porslinsspröda livslögnerska. Livia Millhagen är den fulländade förvandlingsskådespelerskan. Till synes normal trots det nervsammanbrott hon enligt egen utsago lämnat bakom sig. Även en lärare i engelska kan ju gå in i väggen.

Tennessee Williams har lärt av både Ibsen och Strindberg. Användningen av symboler i det ena fallet och en känsla för teaterns råa kraft i det andra. Blanche är visserligen en livslögnerska som skulle få till och med Ibsen att blekna – hon spärras in till slut. Livia Millhagen hittar någonting annat och betydligt intressantare i figuren, en lek med både sig själv och andra som håller liv i hennes gestaltning under de metamorfoser som återstår innan hon stiger in i rollen som komplett galen.

Galen eller inte galen? Livia Millhagen håller oss i gastkramande spänning. Det är en oavbrutet fängslande rolltolkning i en av de bästa Dramatenföreställningarna på flera år.

Även här blir kameran ett dokumenterande hjälpmedel när vi kan närstudera hur hon växlar mellan plötsliga skratt och stel förvåning. Å ena sidan förtjust, å andra sidan fin i kanten. Hennes tête-a-tête med Shanti Roney i rollen som den blyge och försiktige Mitch bjuder på lekande lätt komedispel. Inför Stanleys ogenerat blottade ölmage och övriga provokationer förblir hon länge opåverkad, som om hon stod över den sortens sandlådebeteende. Så får han ett av sina vansinnesutbrott, släpar in henne i sovrummet och våldtar henne inför rullande kamera.

Galen eller inte galen? Livia Millhagen håller oss i gastkramande spänning. Det är en oavbrutet fängslande rolltolkning i en av de bästa Dramatenföreställningarna på flera år. Fast stryk gärna den påklistrade slutvinjetten, garanterat överflödig i ett kroppsnära drama som på egen hand talar klartext om manligt våld och den lika manliga skräcken för att bli övergiven.