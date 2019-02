Teater ”24 timmar svart kvinna” Av Fanna Ndow Norrby Regi: Josette Bushell-Mingo. Scenografi: Lotta Nilsson. Ljus: Peter Stockhaus. Kostym och mask: Isatou Aysha Jones. Med: Segal Mohamed, Doreen Ndagire, Solí Myhrman, Amanda Quartey Scen: Riksteatern, Hallunda. Speltid: 1 tim. och 15 min. Visa mer

När Fanna Ndow Norrby uppmanade till att dela erfarenheter av rasism och sexism på Instagramkontot ”Svart kvinna” 2014 fick det snabbt tusentals följare. Några av dem samlades senare i en antologi med samma namn som även innehöll texter av bland andra Valerie Kyeyune Backström och Judith Kiros.

När Ndow Norrbys pjäs ”24 timmar svart kvinna”, delvis baserad på dessa vittnesmål och texter, nu har premiär fem år senare är det inte många dagar sedan nyheten spreds om hur en höggravid afrosvensk kvinna brottades ned av två väktare i Stockholms tunnelbana.

De rasistiska uttrycken har kommit att ta allt större rum i anspråk och den är bara en av de alarmerande händelser som funnit sin väg in i pjäsens samtal mellan fyra afrosvenska väninnor. Vi följer dem under ett dygn, från den bubbliga förfesten, via klubbköns förnedrande entrénekanden och dansgolvets illusoriska frihet, till det grova rasistiska påhopp som utlöser diametralt olika reaktioner hos de unga kvinnorna.

I sina fyra huvudroller har Fanna Ndow Norrby inkluderat alla upptänkliga förhållningssätt till rasismens skrämmande absurditet

Regissören Josette Bushell-Mingo låter dansen och musiken löpa som en röd tråd genom föreställningen. En av dess starkaste scener visar de fyra i lustfylld rörelse på dansgolvet, långsamt nedskruvad till slowmotion medan deras kroppar sveps in i rök och rött ljus och rasistiska citat hämtade från Instagramkontots vittnesmål projiceras i bakgrunden. Kroppen som välsignelse och straff. För vilka blir vi om vi hela tiden reduceras till våra kroppar?

I sina fyra huvudroller har Fanna Ndow Norrby inkluderat alla upptänkliga förhållningssätt till rasismens skrämmande absurditet. Ilskan, sorgen, frustrationen, analysen, flyktimpulsen kommer alla till uttryck i Solí Myhrmans naivt präktiga och föreläsande Ayida, Amanda Quarteys osäkra men solidariska Iman, Doreen Ndagires lika rådiga som deprimerade Yayyah och Segal Mohameds fly förbannade Mimmi.

Olikheterna gör att deras roller stundtals framstår som en retorisk konstruktion och porträtten blir, i all sin diversitet, rätt fyrkantiga. Men här finns också en obeveklig styrka i den gemensamma erfarenheten som manifesteras i slutscenens projicerade bild av de fyra som krigargudinnor. Föreställningen arbetar överlag med slagkraftiga bilder och ord och ger känslan av något nästan sprickfärdigt. Det är så mycket som behöver komma ut. Något som hunnit krypa långt innanför din hud och in i din själ.