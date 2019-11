Stämningsfullt när Marit Kapla läser sitt Värmlandsepos

Konsertföreställning ”Osebol – en föreställning om en by” Medverkande: Marit Kapla, uppläsare och Martin Hederos, piano Scen: Fasching, Stockholm Längd: Cirka 70 minuter Visa mer

På Faschings lilla scen står författaren Marit Kapla med sin bibeltjocka bok i handen. Vid flygeln sitter musikern Martin Hederos beredd med fiolen redo i fodralet. För säg en 15 år sedan misstänker jag att man, trots kompet, hade kallat konceptet spoken word. Nu heter det ”en föreställning om en by”, även om duons drygt timslånga turnéframträdande påminner mer om en tonsatt uppläsning än om ett utpräglat scenkonstverk.

Stämningsfullt är det hur som helst. Osebol är en by vid Klarälven i norra Värmland, där Kapla växte upp. Det är också namnet på hennes Augustnominerade debutbok, där glimtar ur människors livsöden och levnadsvillkor i glesbygden fogats samman till något som liknar ett vardagligt vindlande versepos. Och eftersom materialet bygger på intervjuer med invånarna lämpar sig texten särskilt väl för en muntlig framställning med diskret ackompanjemang och dialektala detaljer.

Har man läst bokens 800 sidor förundras man över hur Kapla lyckats välja ut avsnitt som ringar in både platsen och personerna. I det sakligt förmedlade flödet ryms både allvaret och den stillsamma humorn som bor i många av dessa berättelser. Det handlar om alltifrån vargjakt och ensamkommande flyktingbarn till trivialiteter som kaffeporslin och yrkesknep om spånskivor.

Där orden slutar tar musiken vid med gåtfullt grubblande pianofantasier, förra soloskivans albumspår ”Slottsskogen” eller orientaliskt vibrerande fiolspel och folkton med spelmanslåten ”Brudmarsch från norra Råda” som givet extranummer.

Hederos fyller i och fyller ut de litterära nedslagen med klingande ögonblicksbilder på samma sätt som Kaplas röster rör sig mellan Värmland och världen utan att lämna Osebol.

Steget från The Soundtrack of Our Lives-rock till den här sortens solopianistiska vemod han sysslar med i dag kan tyckas långt. Men Hederos har alltid varit en bakgrundsmusiker i ordets bästa bemärkelse. Han lyssnar in och tonar ner sin person, men har ändå ett eget omisskännligt sound färgat av jazz, visor och gymnopedier. Poetiskt, men aldrig pretentiöst.

