Teaterrecension: ”Budskapet till Maria” på Dramaten

Det är ett modigt val att i dag sätta upp den franske dramatikern Paul Claudel. Visserligen räknas han till Frankrikes stora och just ”Budskapet till Maria” gjordes i en framgångsrik uppsättning av Alf Sjöberg i mitten av 70-talet. En tid där en katolskt färgad mystiker som Claudel inte heller var direkt i ropet. I centrum för dramat står Maria Salomaas renhjärtade Violaine som kysser en spetälsk katedralbyggare och smittas själv. Hennes offer och tro bidrar till att hon mirakulöst ger livet åter till sin systers döda barn.

Kanske är det just längtan efter det rena och arkaiska, ett teaterns innersta väsen, som drivit regissören Wilhelm Carlsson att ta sig an detta mysteriespel präglat av Claudels hängivna religiositet. Känslan av något förhöjt överförs här via scenbilderna. Det är ofta överjordiskt vackert. Scenograf Marcus Olsons långa uppradade trätungor som ramar in och skiktar upp scenen för tankarna till uppbyggnaden av en orgel eller just en katedral. Genom dess spjälor sipprar Markus Granqvists förklarade ljus in. Mest storslaget blir det i scenen för miraklet där ljuset skapar illusionen av att Salomaas slöjklädda gestalt omges av ett snöfall som stilla stiger från marken och uppåt.

När samma förhöjning ska omsättas i skådespeleriet blir det däremot mindre lyckat. Ofta förtas Claudels rika rytmiska språk av stora, nötta gester – varför detta ständiga knäfallande? – och en genomartikulerad diktion som hämtad ur en svunnen och obsolet Dramatentradition. Mycket handlar förstås om rollgalleriets urtyper där exempelvis Gunnel Freds förtvivlat degknådande moder kontrasteras mot Claes Ljungmarks superpatriark. Bara Jennie Silfverhjelms befriande syrliga och sexuellt aggressiva syster tillåts skapa lite andrum. Så spelar hon också den stygga.

Det högstämda gränsar i övrigt ofta till det pompösa och självtillräckliga. Men så finns där stunderna då stereotyperna bryts upp och den där strävan bortom det jordiska får bärkraft. Mycket tack vare att Maria Salomaa i sin Violaine lyckas förmedla kombinationen av innerlig oskuldsfullhet och inre glöd. Slutscenens skönhet där hennes tunna kropp reser sig och förkunnar livets och Guds härlighet är svår att värja sig emot även för den mest förhärdade ateist.