”Scheme birds” skildrar duvor och drömmar i Skottland

Konsten att vara ung är sig lik över världen, inte minst om man råkar vara född bland de senaste sociala arvtagarna med mycket lite att hämta när det är dags för skifte. Så är det för sjuttonåriga Gemma i skotska Motherwell söder om Glasgow. Där var en gång stålverket en allt dominerande arbetsgivare, tills Margaret Thatcher och hennes konservativa regering i London förändrade spelreglerna och arbetslösheten blev skyhög.

De tycks alla vara födda att bli kvar på en plats där ”you either get knocked up or locked up” – man antingen blir på smällen eller inlåst.

Med några korta återblickar flikar ”Scheme birds” in den bakgrunden till Gemmas och hennes kamraters sysslolösa unga liv bland droger, drycker och med inte minst den manliga aggressiviteten tätt under ytan.

Men Ellen Fiske och Ellinor Hallin vill göra något mer och annorlunda än det enkla och utifrån betraktade sociala idignationsstycket. Tvärtom kliver de tätt intill sina unga människor under ett par år och ger dem namn och karaktär: Gemma och pojkvännen Pat och så småningom deras son Liam. Den arrogante tuffingen Scott: ”Tjejer drar bara varandra i håret när de slåss”. Grannen Amy i höghuset Allen Tower och hennes pojkvän JP.

Varje intim bild kan expanderas till en värld av vars och ens grundläggande drömmar om livet, kärleken och en möjlig framtid.

Inte minst präglas filmen av Gemmas farfar. Han är tränare av både duvor och i boxning och har tagit hand om Gemma sen hon var tre år och hennes mamma förlorade sig i drogvärlden.

”Man måste ha en hobby”, säger han. ”Annars går det illa”. Farfar förvandlar en gång i veckan boxningslokalen till en utställningsplats för duvor, där varje vingpenna närgranskas och den vackraste duvan vinner pris. Somliga duvor kommer inte hem, andra flyger ända till Frankrike, heter det.

Filmarna lyckas till och med ladda de inledande bilderna av farfars duvflock som sveper över Motherwell med något mer och vidare än klichén om villkorslös frihet.

Tack vare hans och Gemmas kommentarer på ljudbandet blir livet med duvor, boxning och tillfälliga familjebildningar något dubbelt viktigt, inte bara för förståelsen av de båda, utan av människornas villkor i allmänhet.

Man glömmer inte en enda av de före detta invånarna, i synnerhet inte titelns scheme birds, förortsbrudarna.

Precis som i Ellen Fiskes tidigare filmer ”Josefin & Florin” (2019) och ”Lone dads” (2016) kommer hennes och Ellinor Hallins ”Scheme Birds” mycket nära, ja nästan ännu närmare. Med lyhörd närvaro och ett exemplariskt klipparbete förvandlar de berättelsen om Gemma och bakgrunden till hennes tatuering ”Let the free birds fly” till en allmängiltig historia om den svåra konsten att skapa sig ett hyggligt liv.

Stålverket är numera rivet. Miljonprogrammets Allen Tower står näst på tur.

